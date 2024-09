‘Tienen que aprender a marchar sin mi’, las últimas palabras de Rafael Correa en Ecuador

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Después de una década como la máxima figura política de su país, Rafael Correa vive este martes su primer día fuera de Ecuador.

El hombre que gobernó al país sudamericano entre 2007 y 2017 se embarcó en un viaje sin fecha de retorno hacia Bélgica, de donde es originaria su esposa Anne Malherbe, junto con sus hijos. De ese modo, el «correísmo» ha despegado simbólicamente de Ecuador y le deja el espacio libre al actual mandatario Lenín Moreno.

«¡Tienen que aprender a marchar sin mí!», exclamó el expresidente ante cientos de simpatizantes reunidos en el aeropuerto de Quito, donde una multitud le lloraba y le gritaba que no se fuera del país o que regresara pronto.



Otros tampoco querían que se fuera, pero por razones opuestas: legisladores de los partidos Creo y Unidad Popular pidieron a la Fiscalía ecuatoriana que ordenara una medida cautelar de arraigo contra Rafael Correa, mientras terminan las investigaciones por la supuesta entrega de sobornos por parte de la empresa Odebrecht a servidores públicos.

Sin embargo, la propuesta no prosperó y Rafael Correa —quien no está acusado formalmente— voló sin problemas hacia Europa.

«Llegó el día, Patria querida. Debo partir. Dejamos un país transformado pero aún en proceso.» @MashiRafael pic.twitter.com/YOz51vpjns

— Somos Más (@SomosMasEc) 10 de julio de 2017

«Dejamos un país absolutamente cambiado, pero aún en proceso (…) Por favor entiendan, no son vacaciones, no es que me tomo un descanso…», dijo el expresidente a sus seguidores. «Tal vez buscamos un refugio de paz en la segunda patria (Bélgica). Tengo sentimientos encontrados, el dolor de dejar a mi patria».



En los últimos días, Rafael Correa había abierto una sutil batalla verbal contra su excompañero de gabinete y nuevo presidente, Lenín Moreno, quien dijo que corregiría algunas políticas públicas claves del «correísmo».

«No estoy seguro si ganó la ‘revolución ciudadana’», atacó Correa, pero Moreno, fiel a su estilo conciliador, lo despidió sin controversias: «Rafael, que tengas buen viaje, que Dios te bendiga y que bendiga a toda tu familia. Gracias a nombre del pueblo ecuatoriano por todos los logros de esta década, principalmente en beneficio de los más pobres y desprotegidos».

