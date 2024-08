La Tierra está en un enorme túnel cósmico, propone investigación

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

En una nueva investigación, los científicos proponen que la Tierra está situada dentro de un enorme túnel magnetizado que rodea el sistema solar en su totalidad.

Videos by VICE

El nuevo estudio, aceptado para su publicación en The Astrophysical Journal y subido a arXiv, fue llevado a cabo por científicos del Instituto Dunlap de la Universidad de Toronto, el Consejo Nacional de Investigación de Canadá y la Universidad de Columbia Británica. Según los investigadores, el modelo explicaría la presencia de dos grandes estructuras filamentosas (en forma de cuerda) altamente magnéticas en la Vía Láctea cuyos orígenes aún no han sido explicados.

“Los astrónomos han estado desconcertados durante mucho tiempo por estas estructuras”, contó a Motherboard la doctora Jennifer West, investigadora asociada del Instituto Dunlap y primera autora del reporte, en un correo electrónico. “Espero que sea un paso hacia la comprensión del campo magnético de toda nuestra galaxia y del universo”.

El Espolón Polar Norte y la Región del Abanico se conocen desde hace mucho tiempo como dos de las estructuras de gas más brillantes del cielo, pero desde su descubrimiento en la década de 1960, su identidad exacta ha desconcertado a la comunidad científica. Aunque son invisibles para el ojo humano, estas estructuras emiten potentes ondas de radio magnéticas —visibles a través de un radiotelescopio— que envuelven el sistema solar.

“Si nuestros ojos pudieran ver la luz de las ondas de radio, llenarían la mayor parte del cielo”, dijo West.

Usando un modelo de computadora que simula la visibilidad a través de un radiotelescopio, West y sus colegas trazaron un mapa de la longitud y la posición de ambas estructuras y finalmente armaron una teoría de que las dos estructuras no están separadas, como se ha considerado durante mucho tiempo, sino que son parte del mismo objeto similar a un túnel.

“Estas estructuras han sido un misterio para los astrónomos durante los últimos 50 años y somos los primeros en proponer un modelo que explica estas estructuras como un solo objeto que nos rodea”, dijo West. “La mayor parte del trabajo anterior las había estudiado individualmente, como dos objetos separados y distintos”.

Pero llegar a esta conclusión solo fue posible cuando West reformuló su visión de la galaxia, literalmente. Mientras que la mayoría de los investigadores observan los mapas de la Vía Láctea con el Polo Norte en la parte superior y el centro galáctico en medio, West le dijo a Motherboard que redibujar este mapa desde una perspectiva diferente, con un punto central distinto, hizo que la conexión entre el Espolón Polar Norte y la Región del Abanico fuera más evidente. Debido a que las estructuras están demasiado lejos para visitarlas en una nave espacial, West se basa principalmente en modelos de computadora y telescopios para sus evaluaciones. West compara el trabajo con dibujar una representación tridimensional de tu propia casa mientras estás atorado en tu sillón, sin poder salir de él.

Entonces, cuando se le ocurrió reorientar el mapa de la galaxia, West dijo que algo hizo clic.

“Desde que vi por primera vez un mapa del cielo como lo haría un radiotelescopio, me han fascinado estas estructuras y me he preguntado qué son y cuál es su origen”, dice West. “La primera vez que hice un mapa de las ondas de radio de nuestra galaxia usando un punto central diferente fue realmente una epifanía para mí”.

“Me encanta pasar el tiempo mirando las estrellas en el cielo y pensando en la inmensidad del universo”, agregó. “Realmente desearía poder ponerme unos lentes para detectar las ondas de radio y poder ver este túnel gigante. Pero me recuerda que hay mucho más de lo que podemos ver”.

Según el estudio, el equipo planea desarrollar a profundidad el modelo y realizar más investigaciones, con la esperanza de iluminar nuestro entendimiento de este túnel masivo que podría rodearnos y otras estructuras de filamentos que se están revelando en todo el universo gracias a nuevas observaciones.