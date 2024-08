Tiga se cuestiona: ¿qué pasa cuando un DJ no la ‘rompe’ en una noche?

Esta nota se publicó originalmente en THUMP Colombia.

En la madrugada del pasado 30 de julio, justo después de su presentación en la ciudad de Roma, Tiga hizo, tal vez, la confesión que más le cuesta hacer pública a cualquier DJ: ¿qué pasa cuando la noche no sale del todo bien?, ¿acaso todo DJ set tiene que ser el toque de la vida?, ¿será que el ego que se esconde detrás del booth no permite reconocer cuando las cosas no salen como las pensamos?

El DJ y productor canadiense posteó en su página de Facebook la auto-crítica que le quedó luego de una noche no tan afortunada, dejando para los libros una gran reflexión que supo resonar dentro de la comunidad electrónica. A continuación los dejamos con la traducción del conciso y significante mensaje, además del post original.

«Hay algo de lo que nadie habla: ¿qué pasa cuando NO te va bien?, ¿qué pasa cuando eres lo que realmente está mal con la fiesta? Tu programación es perezosa, tus decisiones están mal informadas, vacilas entre la confianza y la desorientación. Tus discos suenan lentos. No puedes mantener una conexión. El centro no puede aguantar. Recurres a la arrogancia para reforzar tu posición. ELLOS obviamente no lo entienden. Esas «personas» ahí afuera. Esa desconocida masa primitiva no entiende los niveles: que soy un torturado post-trance, deep-funk acid-teñido anti-techouse futurista pop-atado groove mártir, y que incluso cuando mi esfuerzo es mínimo y mi energía es anémica y mis playlists son mejores en comparación con el arte de extraños y mi comprensión de la situación está totalmente comprometida por mi auto-absorción… ellos todavía deberían inclinarse a mi REPUTACIÓN y enloquecer y gritar y aplaudir.

Pero no. Hay noches en las que saben algo que tú no. Y así mismo, durante unas horas, la magia se ha ido. Y eso está bien, lo hace aún más mágico cuando reaparece en otra ciudad, en otra noche.

Así que sí, lo siento, Roma. Te amo, pero no lo hice bien esta noche.

Amor, T.»