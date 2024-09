Tiga tocará tu vida en formas que nunca entenderás

El misterio es parte del productor veterano de Montreal, Tiga. Hay una complicada suavidad en muchos de sus tracks—como en el sencillo «Bugatti», donde él con confianza performativa y de forma poco torpe, se jacta sobre el auto increíblemente caro que conduce—eso te deja con más preguntas que respuestas sobre el hombre detrás de la música.

Es por ello, a primera vista, que esta fresca entrevista detrás de escena hecha para su último álbum, No Fantasy Required, es una oportunidad para conocer la vida privada de Tiga. Han pasado siete años desde su último álbum, Ciao!, así que debe haber una clase de historia detrás de este otro, publicado por el subsello de Ninja Tune, Counter Records.

Sin embargo, como era de esperarse, esto resulta ser un escaparate coreografiado de una celebridad excéntrica, como una caricatura sin expresiones. Tiga habla sobre las apps que está desarrollando (como Instant Fireman), las señales secretas estilo Anna Wintour que usa para comunicarse con sus asistentes (un golpe en la barbilla, por ejemplo, significa «convierta a un belga idiota en estrella») y como le da, en una escala del 1 al 10, un 8 al EDM, un 2 a Kanye West y un 9.5 a él mismo. Incluso menciona todos los títulos de canciones ridículos que tuvo que dejar fuera de su álbum, como «Tiga Makes You Dance All Night», «Tiga 2014» y «Tiga Keep Dancing». Si estás confundido, definitivamente no es por error; como él dice en el video: «Tocaré tu vida en formas que nunca entenderás por completo».

Quizá es mejor de esta forma—la ficción que él interpreta puede decirnos más sobre él que cualquier biografía. Es posible que las verdaderas respuestas a preguntas como, «¿Por qué te tomó siete años hacer este álbum?» podrían no ser tan divertidas y extrañas o incómodas como el quisiera llevarlas a su trabajo.

«Únete a mi en un viaje hacia el corazón de la mente colectiva de un hombre que impulsa el Santo Imperio Tigano, siempre hacía adelante, en un futuro que no puedo esperar a compartir con ustedes», comentó Tiga a THUMP sobre el video. «La vida es tan simple como una serie de escritorios y el trabajo que pones encima cuando estás en ellos. Así que arremangamos nuestras mangas y pongámonos a trabajar.»

No Fantasy Required de Tiga ya está a la venta en Counter Records.