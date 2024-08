Qué hay que hacer para triunfar en TikTok según tiktokers españoles

Los creadores de TikTok cuentan con una gran cantidad herramientas de edición divertidas y fáciles de usar, lo que no evita, sin embargo, que a veces su trabajo sea exigente. “Todos y cada uno de los vídeos esconden muchas horas de trabajo duro detrás, aunque no lo parezca. Horas de no dormir porque tenías que grabar, horas que te has quitado de salir con tus amigos o horas que te has pasado en el recreo entre clase y clase editando”, explica Raquelmaes, una tiktoker española que llegó a la plataforma después de pasar por Musica.ly, de donde también han llegado otros tiktokers influyentes como como Annersite, Jabatto o Jan Cutillas.

“Antes de triunfar tienes que saber lo que quieres, tener claro lo que amas y a partir de ahí empezar a trabajar”, asegura Álvaro Antolí, quien como Guillem Viladoms descubrió la app de pura casualidad. Nada es por casualidad, lo que más valoran la mayoría de tiktokers es la calidad tanto de imagen como de contenido, por eso, la perseverancia, el empeño y la tenacidad son fundamentales para tarde o temprano recoger los frutos del éxito. La originalidad y la técnica también cuentan según estos creadores de contenidos. Pero el talento innato por contar historias es algo que no siempre se puede cultivar.

Todos ellos ahora tienen miles de seguidores y trabajan constantemente para llegar diariamente a más personas.

A la mayoría la app les ha cambiado la vida: a la misma Raquelmaes, gracias a un vídeo que fue destacado mundialmente, le ofrecieron entrar en una Masterclass de formación para creadores de contenido en España. A Jan Cutillas le ha dado “muchas oportunidades y he conocido a muchas personas que actualmente son mis mejores amigos”.



Jabatto describe TikTok como una gran familia: “Muchos de los creadores nos conocemos y nos encanta juntarnos entre nosotros para crear contenido y aprender los unos de los otros”, nos dice. Aunque admite que quizás conseguir seguidores es más sencillo en TikTok que en otras redes sociales cree que si no eres una persona inteligente y juegas bien tus cartas es poco probable que puedas tener éxito.

Para todos ellos es más que un hobby, pero no siempre es fácil mantener el nivel. Annersite nos cuenta que compagina su trabajo con el canal y que por ello a veces le ha costado encontrar el momento para seguir haciendo contenidos. “Al estar tantas horas fuera de casa, a veces, me cuesta ser creativa o encontrar el momento para grabar. Lo más importante para mí es empatizar con el espectador y que se sienta identificado contigo o que se inspire con lo que haces”, explica.

“No creo que el éxito tenga una fórmula o un secreto”, cuenta Annersite, “creo que cada uno de nosotros encuentra poco a poco su camino y con lo que se siente más cómodo. El éxito no es un fin, forma parte del camino”, nos dice. Y es que cada canal es un mundo: los hay que se centran específicamente en el baile, como el de Joan Pedret. Explica que consiguió muchos seguidores haciendo bailes que por época eran virales. Ahora lo que hace es bailar con aquello que le apetece en cada momento y se siente más cómodo.

La originalidad y la exclusividad son características que según Joan Pedret deben de tener los vídeos para que a la gente le guste. “Lo más importante es disfrutar y enseñar algo que te diferencie del resto. La estética, que estén bien grabados, la creatividad que hay detrás y cómo se muestra el contenido también importa”, explica Pedret.

Cristina Luengo en cambio, nos enseña de forma creativa otra dimensión del talento artístico que tiene cabida en TikTok a través de cluengoart. Para Cristina es una forma de expresarse y de desarrollar su creatividad. Empezó a pintar hace un año y para ella fue toda una sorpresa llegar a crecer tan rápido. “En mi caso el contenido que más gusta es el que muestro dibujos de maneras inesperadas o originales”, dice. Para ella el éxito es poder inspirar a la gente y motivar a las personas a crear.

“Creo que el secreto está en disfrutar con lo que haces y reflejarlo en tu contenido de una manera creativa”, asegura Cristina. Según comenta es muy sencillo caer en comparaciones pero explica que al final no aportan nada. Guillem Viladoms está convencido de que la gente que va a TikTok con la intención de ser famoso seguro que no llega a mucho. “Si lo haces porque te gusta hacer vídeos y crear contenidos seguro que sí llegas lejos”, nos dice.

El mundo de las mascotas también tiene su parcela de cuota en la app y dos de sus grandes estrellas son los pomeranian DouDou y BonBon. Ambos perritos aparecen con disfraces divertidos, realizando poses realmente curiosas y posando con otros animales o junto a sus dueños.

“A nosotros nos gusta compartir vídeos de momentos tiernos y divertidos de nuestras mascotas a los miembros de esta enorme comunidad”, asegura Pomi Mami, propietaria de los pomeranian. “Cuando crecen los seguidores es fácil venirse arriba, pero tus seguidores valorarán que sigas siendo cercano y natural. También es importante conocer las últimas tendencias antes de que lo sean, responder los mensajes o hacer directos para conectar con la gente”, nos dice.

Por ello, y según nos cuenta Pomi Mami, es importante una buena planificación y supervisar el crecimiento de manera que puedas ajustar el contenido no solo para crecer, sino también para mantener la audiencia. “Los mensajes de apoyo y de ánimos que recibimos a diario nos recargan las pilas y nos ayudan si en algún momento estamos de bajón”, nos explica.

La autoconfianza en uno mismo es algo fundamental en el universo TikTok. “Yo os animo a todos y a todas para que lo intentéis, ya que nosotros somos personas como tú y también empezamos solos en nuestra habitación soñando en poder llegar a escribir un artículo como este algún día. Creo que todo es posible y como el ‘no’ ya lo tienes, ¡no pierdes nada intentándolo!”, nos dice Raquelmaes para concluir.