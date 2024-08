Ligué en Tinder con frases independentistas

He decidido ver si los eslóganes más sobados del independentismo sirven para levantar pasiones de otra forma de la que normalmente lo hacen, así que me he propuesto ligar en Tinder con ellos. Canciones patrióticas y distintas frases que estos días han llenado las calles de los pueblos y ciudades de Catalunya, sacudiendo el panorama nacional e, incluso, internacional.

Porque madre mía, qué tensión hay estos días, ¿verdad? Menuda encrucijada entre unos y otros. Detenciones, imprentas, transatlánticos de la Warner, la Guardia Civil, etc. Parece una película de Berlanga.

Y a todo esto los políticos a lo suyo y la gente en Catalunya cada vez reivindicando más sus derechos más allá del Artículo 2 de la Constitución del 78. Una frase escrita hace 39 años como único argumento para que la gente no pueda expresarse en las urnas.

Pero la cosa no puede (o mejor dicho, no debe) seguir así. Ya sabes, si Roberto Benigni pudo hacer una comedia (bueno, más o menos) sobre el nazismo con La vida es bella, por qué no vamos a reírnos un poco de «el Procés».

Comenzamos. Lo primero que debo hacer es armar mi perfil con algún tipo de juego de palabras que llame la atención del sexo opuesto. Como en mi vida personal tampoco soy un independentista acérrimo —aunque sí que estoy a favor de la libertad de expresión sujeta al cambio social de los nuevos tiempos—, subo alguna foto de mi yo «normal» sin esteladas o algún otro tipo de objeto proreferéndum. Dejo todo mi independentismo para la descripción.



El humor como bandera

Muy bien, ahora sí que sí. Deslizo mi dedo reivindicativo sobre las chicas que me aparecen en pantalla y encuentro respuesta a los pocos minutos en forma de match. Siento la llamada de la Nació, de l’11 de setembre, del sentimiento inquebrantable al que un puñado de leyes caducas y las desvergüenzas del gobierno de l’Estat Espanyol no pueden frenar. Abro chat sin temor alguno.

La droga nunca es buena

Me deja de contestar. Tengo que reconocer que me he venido un poco arriba y he soltado demasiados ¿argumentos? en pocos segundos. Las frases de las manifestaciones hicieron que contestara, pero mis pajas mentales la abrumaron. Bueno, esto acaba de comenzar y el espíritu de 1714 marca mi camino. Keep calm and visca Catalunya.

El temita puede cansar a cualquiera

Las frases extraídas de una de las manifestaciones de la semana pasada no surten efecto. Es más, ¡DICE QUE NO VA A VOTAR! Tras ver el telediario de TVE1 y leer la prensa nacional estos días —más bien los últimos años—, pensaba que todos los jóvenes catalanes íbamos a darlo todo en las urnas como buenos radicales.

A ver si no estamos tan adoctrinados y va a resultar que pensamos por nosotros mismos. En fin, no me quiero aventurar y sigo trazando la Vía Catalana del amor.

Para que no me vuelva a ocurrir tal despropósito de nuevo, improviso un altar con una foto de Lluís Llach y enmarco la letra de Els Segadors, ese himno entristecido que exclama al unísono un «Bon cop de falç!» —o lo que es lo mismo, un buen golpe de hoz para estar alerta y luchar por la independencia—. Me encomiendo al coraje de Sant Jordi frente al drac. Qué subidón.

Qué absurdos somos a veces

Espeto a Natalia con uno de los perfectos versos del himno. Aunque está a favor del referéndum, al parecer, no se lo enseñaron en el cole. Vaya, para estar educada en una escuela catalana que habla en catalán y enseña la historia de Cataluña, se le ve bastante distraída. En fin, que no es el futuro ligue que espera un verdadero hijo de la independencia como yo, por lo que sigo con otra chica para enmendar la decepción.

Es el piropo más extraño que he dicho nunca

No me lo puedo creer, ¿qué está pasando? Otra joven catalana dice NO al referéndum e insinúa que por encima de la ideología va el respeto. Si el ABC la leyera… Eso sí, ni los más españolistas podrán frenar las alegrías y satisfacciones que ofrecen las urnas, aunque sean en forma de sonrisa. Algo es algo.

¡Oh!, pero de repente siento un hálito de esperanza. Una chica me entra y le tanteo «el tema» varias veces. Ahora sí, me confirma que irá de las primeras a votar por sus derechos. La cosa pinta mejor. Me imagino que habrá sido por la frase de nuestro portentoso y magnánimo himno —la del cop de falç—, no como el español que no tiene ni letra ni tiene na’. Els Segadors es tan irresistible que incita a incumplir la ley —bueno, bajo el criterio del PP, ya me entiendes.

Hoy en día hay que ir con mil ojos

Me invade una sensación esperanzadora, pero al momento veo que a las otras chicas no les creo ni el más mínimo interés después de hablarles. Tendría que venir Joan Tardà para explicarme los distintos porqués de tal pasotismo en uno de sus sórdidos discursos. No hay nada más revitalizante que los argumentos catalanistas —bueno, igual no.

Buf… Estoy en un pozo de soledad. Esto de ligar con frases independentistas te sumerge en un carrusel de emociones continuo. Cuando comenzaba a ilusionarme, el soslayo de estas chicas potencialmente catalanistas abre de nuevo una brecha en mi maltrecho y bondadoso corazón indepe. Necesito un abrazo moral para levantar el ánimo y solo me queda una última carta que afronto sin esperanza alguna. Alea jacta est.

Su impresora mola bastante más que la mía

«Catalunya, tromfant, tornarà a ser rica i plena!«, canto en el balcón embriagado por un sentiment victorioso. Los transeúntes me miran extrañados, pero me da igual. Después de divagar durante tres días por Tinder mimetizándome como si fuera un catalán independentista, al fin —AL FIN— he conseguido que me den el número de teléfono. Todo gracias a las impresoras, a los Piolines y todas esas situaciones tan surrealistas que están sucediendo estos días por no sentarse a hablar sobre una realidad que desde hace años azota Catalunya. Ya puedo dejar de actuar como un catalanista algo trastornado.

Por el momento, y como he dicho al principio, desdramatizar y tomarnos un respiro para hablar del temita es algo que nos puede hacer bien a todos. Porque el entendimiento y el respeto —sumados al sentido del humor— están por encima de todo, aunque en ningún universo me harán creer que intentar introducir mi opinión en una urna sea anticonstitucional o delictivo. Los tiempos están cambiando demasiado deprisa para nuestra anacrónica clase política.

