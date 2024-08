El Tiny Desk Concert de Blood Orange es tan relajante como un buen masaje

Dev Hynes, de Blood Orange, es uno de esos músicos con los que se te hace difícil imaginarlos haciendo otra cosa. Es como si, en algún universo paralelo, Dev podría haber terminado trabajando en el este de Londres en un departamento de ventas, en un hospital o prestando servicios bancarios, deslizándose en el uniforme correspondiente por la mañana y desviando su energía a la compañía de otra persona. Es una alegría infinita el saber que pudo encontrar las cosas que debía hacer (escribir, arreglar, producir, interpretar música) en el momento en que recorría Londres bajo su otro seudónimo, Lightspeed Champion.



Hoy en día, su proyecto Blood Orange se ha convertido en algo que parece que se extiende más allá de él. Su increíble álbum Negro Swan, lanzado el año pasado, se basó en un gran componente colaborativo, incluyendo nombres desde Diddy y Janet Mock hasta Kelsey Lu y A$AP Rocky. Verlo tocar en vivo una selección de canciones para el último Tiny Desk Concert de NPR, publicado hoy por la mañana, hace que ese espíritu de colaboración cobre aún más vida. En este ocasión, se trajo a los vocalistas Ian Isiah y Eva Tolkin, mientras que la poeta Ashlee Haze abre la presentación con una bellísima y personal interpretación oratoria.

Respaldado por Mikey Freedom Hart en el piano y Jason Arce en el saxo y clarinete, Dev teje una interpretación profundamente íntima de “By Ourselves”, de su álbum Freetown Sound; “Jewelry” y “Dagenham Dream”, de Negro Swan, unidas por una reinterpretación de “Holy Will”, de The Clark Sisters. Después de escucharlo completo me sentí como si acabara de ir a un baño de vapor en el spa y me hubieran dado el mejor masaje de la vida. Así que ya sabes qué hacer: dale play al video y siéntete como en el puto jardín del edén.



