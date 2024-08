¿Qué tipo de mascarilla debo usar si vuelvo al gimnasio?

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Ahora que he vuelto a hacer ejercicio (definitivamente no en interiores e indiscutiblemente en el exterior, sobre la acera, usando una mascarilla, limpiando rigurosamente todo el equipo con spray desinfectante, desinfectando mis manos y manteniéndome a dos metros de distancia de mis compañeros de clase), todavía hay muchas incógnitas por resolver, pero esta es la mejor información que tengo hasta el momento.

Las mejores fuentes de información y protocolos de protección son las autoridades de salud locales, pero a veces incluso las instrucciones más completas pueden dejarnos ciertas lagunas sobre cómo aplicarlas en la práctica, especialmente cuando todos los demás parecen estar siguiendo un conjunto de reglas completamente diferente. En términos generales, confía en la ciencia, los epidemiólogos y los médicos; elige siempre medidas de protección razonables y el bien común por encima de tu beneficio personal. Si tienes en mente que el coronavirus no se trata del riesgo personal que corremos, sino del riesgo en que podemos poner a las personas vulnerables que nos rodean, siempre tomarás la decisión correcta. Dicho esto, a continuación les digo todo lo que he aprendido al intentar retomar mis rutinas de ejercicio:

¿Has encontrado una buena mascarilla para hacer ejercicio? Todavía estoy buscando uno y, mientras tanto, espero a que llegue la mascarilla deportiva de Under Armour. – SD

Debo señalar que si bien todos los vendedores minoristas y sus madres venden mascarillas que parecen brindar la protección adecuada, muchos de ellos también enfatizan que sus mascarillas o cubrebocas «no cuentan con la aprobación de la FDA ni son de grado médico», así que el hecho de que estén a la venta no significa que tengan algún grado de funcionalidad real; al igual que con prácticamente todo en esta pandemia, ¡está en nuestras manos hacer todo lo posible por mantenernos protegidos! ¡¡¡¡¡¡Eso es libertad bebé, asimílalo!!!!!!

Mis sentir con respecto a las mascarillas es, en general, que prácticamente cualquier cosa es mejor que nada. Sin embargo, una guía reciente de la OMS sobre el uso de mascarillas ha indicado que mi favoritismo previo hacia las bandanas está completamente fuera de lugar, por varias razones: si bien entre los accesorios que puedes usar como mascarillas son, por mucho, los más cómodos para hacer ejercicio, en realidad son demasiado delgadas para ser efectivas y si se mojan (lo que sucederá si sudas o respiras fuertemente al traerlas puestas), dificultan la respiración.

Las características que hacen que una mascarilla sea buena para ejercitarte parecen ser las mismas que hacen que una mascarilla sea buena en general, y eso involucra dos factores: material y ajuste. Para el material, algo sintético que sea transpirable/absorbente/de secado rápido es la mejor opción, porque una mascarilla húmeda te sofocará aún más. Este es un factor menor, pero un material sintético (o la seda, o el chifón, si te apetece) tiene una carga electrostática más fuerte, al menos más que el algodón, lo que ayuda a filtrar mejor.

Para el ajuste, la OMS tiene ciertas reservas hacia las mascarillas elásticas («el tamaño de los poros de la tela se agranda»), y el sentido común nos dicta que la mascarilla debe quedar lo más pegada posible a la cara y sobre la nariz y las mejillas, que es algo que muchas mascarillas novedosas/de moda que he visto realmente no logran, a menos que sean elásticas, lo cual es malo.

Entonces, la mejor mascarilla es aquella que se amolda a la forma de tu nariz, ya sea porque está diseñada de esa manera o porque tiene un alfiler de aluminio moldeable en el puente nasal, justo como las mascarilla médicas desechables estándar. La guía de la OMS también dice que el “factor Q” mínimo recomendado (básicamente, el factor de calidad de filtración) es 3, y entre los materiales que superan ese número están los pañuelos y las toallas de papel y el material de las camisetas de algodón, ya sea tejido o de punto. También recomienda el uso de mascarillas de grado no médico (es decir, mascarillas de tela) para cualquier persona que no sea un trabajador del sector salud o miembro de una población especialmente vulnerable (mayores de 60 años, inmunodeprimidos, etc.).

Cada mascarilla que he comprado tiene dos capas con una abertura entre ellas en un lado, por lo que puedes poner un pañuelo o alguna otra tela allí para protección adicional. Por lo tanto, si tienes una mascarilla de algodón que te queda bien o que es elástica por naturaleza, y deseas aumentar el factor de filtración, puedes agregarle un pañuelo o incluso un trozo de material de mascarilla médica, la cual está hecha de polipropileno, el material con la mejor filtración, según las pruebas y el documento de la OMS.

Siendo honesta, definitivamente uso mascarillas que no alcanzan a cubrir todos esos puntos, pero también le doy mucha importancia al distanciamiento social/no estar afuera o no estar en interiores con otras personas muy a menudo. Tengo la suerte de trabajar desde casa y tener un gimnasio que imparte clases al aire libre, por lo que no he tenido que ser muy estricta con los aspectos técnicos de mis mascarillas. Dados los riesgos de estar no solo encerrados en interiores, sino dentro de espacios que presumiblemente tiene aire acondicionado, cuyo sistema de filtración no está diseñado para enfrentar los aerosoles del coronavirus, las personas que quieran ir a sus gimnasios en espacios cerrados deben ser mucho más precavidas (y preguntarse, con extrema seriedad, si realmente vale la pena arriesgarse).

Dicho todo esto, mientras hago ejercicio al aire libre (y no olviden que ése es un factor atenuante enorme en términos de cuán buena debe ser mi mascarilla), mi opción elegida son estas mascarillas sintéticas de Adidas que mi pareja compró y que luego vi en una reseña de Vogue (la pueden ver arriba, en la foto de la publicación de Instagram); parece ser que la empresa dejó de venderlas. Son de tela respirable, no se mojan, se ajustan muy bien a mi nariz, están hechas de capas resistentes de tela y tienen orejeras elásticas (pero el resto de la mascarilla no se estira).

Me preguntaba cómo te mantienes hidratada mientras mantienes la etiqueta adecuada en cuanto al uso de la mascarilla. Noté que tu gimnasio está dando clases de levantamiento de pesas al aire libre y puede ser que mi gimnasio haga algo similar pronto. Por supuesto, la pregunta de la hidratación se mantiene. Obviamente, para beber agua tendría que quitarme la mascarilla, pero se supone que no debes quitártela, y mucho menos ajustarla. ¿Simplemente no tomas agua mientras levantas pesas o tienes otro método? – Martin

Tengo que apoyarme en la flexibilidad que me ofrece el estar al aire libre para responder esta pregunta, es decir, que quitarte la mascarilla en un espacio abierto, siempre y cuando no te acerques ni toque a otras personas, es generalmente aceptable. Sin embargo, se supone que tampoco debes tocar tu mascarilla, así que yo también tengo que averiguar cómo solucionar eso.

Debido a que bajar o mover una mascarilla implica demasiado contacto (lo que se supone que debemos evitar), uso casi exclusivamente el tipo de mascarillas que se fijan alrededor de los oídos, así que puedo soltarla de un lado, tomar un trago de agua y volver a fijarla. Pero de acuerdo con los Centros de Control de Enfermedades (CDC): no toques tu mascarilla y luego toques tu cara u otras superficies que no vayas a limpiar de inmediato.

¿Cómo ayudo a mis pobres y delicadas manos que aún no están acostumbradas a las barras? – Stephanie

Si no estás agarrando la barra o las mancuernas correctamente, primero hazlo. Y luego tómalo con calma; por muy molesto que sea tratar de mantener un ritmo pausado, si te rasgas la piel de las manos, las heridas abiertas te obligarán a hacerlo. ¡¡No uses guantes!!

¿Cómo manejo la decepción por la pérdida de todos lo avances que había logrado? ¡¡Lo que no sé, no puede lastimarme!! – Ellis

Yo solía ser muy protectora de mi fuerza irrenunciable hasta que comencé a encontrarme con varios obstáculos, como tener que disminuir la cantidad de peso que estaba levantando para trabajar en mi forma, o haberme enfermado y tener que descansar varias semanas. Después de eso, empecé a aprender a amar la simplicidad de comenzar todo de nuevo.

Suena detestable, pero hay que pensarlo así: puedes levantar pesas y, además, es fácil. ¡Que bendición! ¡Solo llegas, cumples con lo básico y te vas! ¡Es pan comido!

Lo importante es recordar que gracias a la memoria muscular, recobrar la fuerza es mucho más rápido y fácil de lo que es desarrollarla por primera vez. Así que, en cierto modo, siempre eres tan fuerte como lo fuiste la vez que más fuerte fuiste; lo único que te separa de estar allí de nuevo es cuánto practicas, el estado de tu salud y el tiempo y la energía que le dedicas.

Toma poco tiempo sentirse seguro en este aspecto, es por eso que ves a tantos machos acabándose la vida en intentar levantar su máximo absoluto una y otra vez. Pero mi sugerencia es tratar de disfrutar y confiar en el proceso, y utilizar ese tiempo para concentrarte en tu forma y reafirmar tus hábitos; pronto volverá a ser difícil levantar pesas y es posible que hasta llegues a extrañar el tiempo en que fue fácil.

¿Qué debes limpiar al terminar? La barra obviamente, pero ¿qué pasa con los platos y el piso? – Jinkins

Nuestro gimnasio nos pide que limpiemos la barra, los platos y el banco antes de guardarlos todos. Si bien estoy feliz de hacerlo, el hecho de que levantemos pesas directamente bajo el sol y su calor significa que incluso si alguien tosiera partículas con coronavirus sobre una de estas superficies, es probable que tales partículas no sobrevivan a la sesión.

Dicho esto, yo haría lo que fuera necesario para poder levantar pesas, así que limpio absolutamente todo con una sonrisa en mi rostro y una canción en mi corazón, y mientras estemos en esta fase incierta en la que no estamos muy seguros de qué medidas de protección son más necesarias, me tranquiliza profundamente ver que otras personas hacen lo mismo.

Tu primer paso debe ser seguir las reglas de tu gimnasio; que limpies todo lo que te pidan que limpies, y hazlo a fondo, de la forma en que hubieras querido que lo limpiara la persona que uso todo antes que tú. Aparte de eso, enfócate en todo lo que tocas con tu cuerpo; yo diría que limpiar el piso sería exagerado, pero sí limpia todo lo demás (asientos, respaldos de asientos, reposabrazos, manijas), sé un buen miembro de tu comunidad y limpia.

¿Debería entrenar con menos frecuencia para minimizar la exposición? ¿Cómo lo hago sin matarme 1 vez por semana? – Olivia

Entrenar con menos frecuencia en un gimnasio, especialmente si implica ir a un lugar donde la gente realmente no sigue las reglas, definitivamente minimizaría tu exposición. Pero en un momento dado, podrías terminar asistiendo con tan poca frecuencia que no tendría caso ir, por lo que vale la pena preguntarte qué ganancia obtienes de eso, si la falta de regularidad en el entrenamiento lo vuelve prácticamente inútil.

Si estuviera tratando de volver al gimnasio pero nadie estuviera siguiendo las reglas o no me sintiera segura, simplemente seguiría ejercitándome en casa, porque entrenar con materiales mucho más pesados una vez a la semana no haría más que causarme dolor innecesario una vez a la semana. La regla general es que debes entrenar al menos dos veces por semana para mantener un cierto nivel de fuerza, y tres veces por semana para volverte más fuerte, así que si eso no es factible, no te molestes en hacer menos y enfócate primero en tu seguridad.

¿Cómo lidias con el sudor facial? – Ami

Creo que no sudo de la cara. Sospecho que más que mi cara, lo que suda es toda mi cabeza, incluido el cabello, que gotea hacia adelante y llega a mi cara, porque uno suele inclinarse hacia adelante al levantar objetos.

En realidad, lo único que me ha ayudado es llevar puesta una gorra de béisbol. Supongo que una banda alrededor de la cabeza también funcionaría, aunque para mi gusto son demasiado ochenteras. Esta chica, por ejemplo, es gran fan de hacerse chongos básicamente sobre la cabeza, y parece ser que también son útiles.

No he notado que mi mascarilla cause que la parte de mi cara que cubre sude más de lo habitual; siento que esa idea es propaganda de los que piensan que el uso de las mascarillas va en contra de nuestras libertades.

¿Qué mejoró mientras no fuiste al gimnasio? ¿Ayudaron las sentadillas de pistola? – Top Hat

Es demasiado pronto para saber si mi búsqueda repentina por hacer al menos una sentadilla de pistola (aún no lo he logrado) realmente ha dado frutos de alguna manera factible, pero realmente espero que ahora pueda levantar 180 kilos de peso muerto. ¿Es esto razonable? Lo averiguaré en unos meses.

¿Qué haces si necesitas tener junto a ti a un instructor que te auxilie, con la nueva etiqueta sobre la limpieza, el uso de mascarillas y evitar el contacto? – Emma

Nadie quiere escuchar esto, pero creo que en este momento evitaría hacer cualquier actividad que requiriera de que alguien me asista, al menos evitaría esa versión en la que alguien está parado justo por encima de tu cabeza para ayudarte mientras sostienes la pesa recostada en tu banco. Se puede argumentar que si ambos usan mascarillas, y se mantienen suficientemente alejados uno del otro el infectarse no tiene que ser una preocupación (según los CDC, estar «expuesto» a una persona infectada significa estar a menos de dos metro de esa persona durante al menos 15 minutos, aunque ambos usen mascarillas o no; pero repito, la forma en que funcionan los sistemas de ventilación parece anular esta regla de los dos metros).

Ahora bien, aunque me gusta ser fuerte, no puedo ser fuerte si estoy muerta, y que yo sea fuerte no valdrá la pena si en el proceso pongo a alguien en peligro de enfermar gravemente o morir. Habrá un momento en el futuro en el que sepamos más sobre lo que realmente es seguro, y ese será el momento en que deberemos superar todas nuestros récords anteriores.

Renuncia de responsabilidad legal: Casey Johnston no es médica, nutricionista, dietista, entrenadora personal, fisioterapeuta, psicoterapeuta o abogada; ella es simplemente alguien que ha levantado muchas pesas y ha leído mucho al respecto.