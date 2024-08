‘Cursi y misógina’: una adolescente ve ‘Titanic’ por primera vez

Admito que cuando dije a mis amigas que era virgen en cuanto a Titanic se quedaron en shock. «Espera, ¿cómo es posible que no hayas visto nunca esa película?», me preguntaron, hicieron una pausa y siguieron: «Pero sabes de qué va la película, ¿verdad?». Y sí, sé de qué va esa icónica película (y la historia tras ella). La síntesis general es: chico y chica suben a un barco (chico súper atractivo pero pobre, chica súper atractiva pero incómodamente rica), chico y chica se conocen, chico y chica se enamoran, chico piensa que está volando, chico pinta a chica, iceberg (ups, ¡vaya!), chica no abandona a chico, chico se congela, Celine Dion canta.

Sé que Leo está muy sexy en ella porque ―como cualquier otra chica adolescente/ser humano sobre la faz de la tierra―adoro al joven LDC, conozco las frases más famosas y con mucha frecuencia escucho a la gente hacer comentarios entusiastas sobre ella. No es que tenga una especie de vendetta contra la peli ni nada por el estilo, es solo una de esas cosas que nunca me han sucedido, especialmente cuando me embarqué en la misión feminista de solo consumir arte creado por mujeres/ femmes durante un año.

Titanic fue escrita y dirigida por un hombre, así que durante el período en que veía películas hasta altas horas de la noche nunca se me pasó por la cabeza verla. Bueno, hasta ahora, cuando se cumple el 20º aniversario del filme. Recién salida de un año y medio de consumir exclusivamente arte creado por mujeres y femmes, me senté con la cuenta de Amazon Prime de mi abuela para ver la película y hacer una reseña.

A continuación encontraréis capturas de pantalla y marcas de tiempo para acompañar mis reflexiones sobre «la mayor historia de amor de todos los tiempos».

0:32:33: Tengo una lista mental de frases famosas de la película y me acabo de topar con la primera («¡Soy el rey del mundo!»), así que este es un buen momento para pararme a contaros cosas. Resumiendo, un grupo de robustos cazadores de tesoros encuentra un dibujo entre los restos de un naufragio en el fondo del océano y nos damos cuenta de que la modelo del retrato lleva un collar que estos piratas dotados de alta tecnología desean conseguir. Cuando muestran sus descubrimientos a la prensa, la modelo del dibujo, Rose, se reconoce en la tele y va a reunirse con ellos. Ahora tiene 101 años, pero su memoria es envidiable y conforme va recordando lo vamos viendo todo representado en «tiempo real».

A los 20 años, Rose está prometida, es una chica malhumorada y tiene muchísimo dinero, ¡como yo sospechaba! Rica del nivel que va acompañada de criadas que transportan todo el rato sus cuadros sin enmarcar de Picasso y Degas, vamos. Hay un gran momento de sorpresa cuando dice que el inmenso Titanic es un barco de esclavos.

Por otro lado, Jack Dawson (Leo DiCaprio) tiene su misma edad, pero su vida es completamente opuesta a la de ella. Es un galán imprudente, jugador y con una piel como si acabara de salir del salón de belleza que ganó billetes gratis para subir a bordo en el último minuto. Sé que en realidad están tratando de establecer una dicotomía entre los dos personajes, pero el hedonismo y la imprudencia de él son un poco teatrales.

Quiero decir: cabría pensarse que si consigues subir en el barco más exclusivo del mundo por la jeta, algo de preocupación sí que tienes por tu vida, pero en lugar de ello se sube a la barandilla de la proa gritando que es el rey del mundo. Rose se lo está pasando mucho peor en su camarote, con el capullo de su prometido, Cal, parloteando alrededor.

0:39:17: Bueno, pues todo va yendo bien y Jack y Rose se han intercambiado miradas sexuales mientras todo el mundo alrededor les deja muy claro que no debería haber interacción alguna entre la acaudalada Rose y el insolvente Jack (en algún lugar, en algún momento, Fitzgerald se hizo una paja desde su tumba). Pero pasa muy poco tiempo y de repente Rose está corriendo por el vestíbulo sollozando y Jack se da cuenta de que va a intentar saltar desde el barco.

Nunca han hablado, pero él procede a dar el que quizá sea uno de los peores pasos para la prevención del suicidio que se le hayan ocurrido a nadie jamás: jugar a ver quién es más valiente de los dos. Como es una película romántica, su método funciona a la perfección y, como él es tan encantador, recibe una invitación para asistir a una de las ostentosas cenas que celebra la familia de Rose. Resulta bastante atroz mostrar un intento de suicido burdamente interpretado como catalizador romántico. Y una vez que los amantes se conocen, la recuperación de Rose no es precisamente el foco de atención.

0: 58:44: Parece que Jack se está poniendo las pilas para ser el «manic pixie dream boy» de Rose. Le muestra sus dibujos eróticos y planean juntos una cita para montar a caballo en California (lo que abre camino para la frase de Rose que da auténtica vergüenza ajena: «Enséñame a montar como un hombre… Y a escupir como un hombre») antes de dirigirse a la cena.

Recibe el típico cambio de imagen de las películas y vemos cómo la tensión sexual estalla entre Jack y Rose mientras el ridículamente híper masculino Cal, celoso, intenta ofender a Jack una y otra vez sin éxito alguno. Los dos ~amantes~ se dirigen a una fiesta en la cubierta inferior donde derraman cerveza por todas partes (la siguiente frase de Rose que da vergüenza ajena es: «¿Qué, te pensabas que una chica de primera clase no sabía beber?») y empiezan a dar vueltas y vueltas mientras el siniestro mayordomo de Cal les espía.

1:10:53: Está claro que la repercusión emocional de Rose tras su intento de suicidio se ha pasado completamente por alto. La siguiente hora o así trata de las implicaciones que tiene el hecho de que Rose se haya enamorado de un chico pobre. Rose se mantiene bastante firme mientras todo el mundo trata de controlarla. Cal es un bufón agresivo (hablaré más tarde de esto) y hay una escena muy intencionadamente simbólica cuando la madre de Rose le está atando un corsé y le da una charla sobre el futuro de la familia.

1:21:21: Jack, como siempre de forma tan romántica, se cuela en la sección de la gente rica, conduce a Rose al interior de una habitación y procede a lanzar un largo monólogo que básicamente dice: «Eres irritante y difícil de tratar, pero a pesar de eso todavía me gustas». Qué generoso. Ella le responde con una increíble frase: «No depende de ti salvarme», que más tarde se desvanece ligeramente cuando le encuentra en la barandilla de proa y él le dice que la quiere muchísimo y ella admite que ha cambiado de opinión.

Entonces, él le susurra, le dice que cierre los ojos, la hace subir a la barandilla y «vuelan» juntos (no es un eufemismo).

A Jack le importa bastante poco su seguridad y probablemente no era la mejor de las ideas colocar a Rose en esa parte del barco después de cómo se conocieron por primera vez. Sea como fuere, sé que se supone que la escena es atemporal y bella, pero el diálogo es tan cursi y sus reacciones son tan teatrales que en realidad me pareció una escena bastante risible.

1:25:40: Hay un rápido salto adelante en el tiempo para recordarnos que esta bella historia de amor tan poco realista va a terminar mal y todos van a morir. Entonces volvemos al drama. Por fin llega la escena que llevo cinco años citando de forma incorrecta: cuando Jack pinta el retrato de Rose. Recuerdo una etapa que tuve durante mi primer año de universidad en la que cada vez que estaba en horizontal hacía un chiste sobre la frase «píntame como a tus chicas francesas» y me alegro mucho de haberla dejado atrás. ¡Debió de ser bastante frustrante para Rose permanecer ahí recostada durante tanto tiempo! Pero fue un momento empoderador para ella y me alegro de que tuviera una «experiencia erótica» en la que ella tuviera el control. A fin de cuentas parece más tierna y vulnerable que sexy. La única pregunta que no me saco de la cabeza es si contrataron un doble de manos o si LDC también es un artista realmente bueno.

1:40:05: Los chicos están totalmente enamorados ahora y son perseguidos por todo el barco por el mayordomo de Cal, Lovejoy. Se desvían brevemente para tener sexo en un coche cuando consiguen escapar de LJ. Lo he buscado en Google y al parecer está en la lista de las mejores escenas de sexo del cine (¿cómo?). Pero hablé con un par de amigas y todas estamos de acuerdo en que sudan tantísimo que no resulta erótica en absoluto. El coche parece más incómodamente empapado que empañado. Además, parecía que se divertían mucho más corriendo por el barco que teniendo sexo

Después del sexo, acaban en el desafortunado lugar donde se conocieron por primera vez. ¿Recuerdas ese momento tan gracioso? Pues está a punto de volverse incluso peor. Jack y Rose se besan y la cámara se desplaza hasta los oficiales del barco, que desesperadamente observan que hay un iceberg delante del barco. Intentan con todas sus fuerzas girar ―no sabía que los capitanes del Titanic supieran de antemano que había hielo en su camino― pero es demasiado tarde. El barco choca contra el iceberg.

1:48:16: El agua empieza a inundar la cubierta inferior y la pareja escucha a los capitanes hablando sobre los daños. Jack hace una astuta observación: «Esto es malo», dice. Y se dirigen a intentar avisar a los horrendos acompañantes de Rose antes de que sea demasiado tarde.

Pero Cal, siendo la desesperada serpiente que es, destroza su propia habitación y su caja fuerte para poder acusar a Jack de robo. Así que justo cuando Jack y Rose llegan al piso de abajo, Lovejoy introduce un par de objetos valiosos en el bolsillo de Jack y este es arrestado. Cal se enzarza en una misógina diatriba durante la cual llama a Rose «objeto», la abofetea y la llama puta. Nos enteramos de que el barco dispone aproximadamente de una hora hasta que se hunda, así que los oficiales se dispersan frenéticamente por el barco con sonrisas en sus caras intentando que todo el mundo se ponga el chaleco salvavidas, pero en lugar de eso suceden un millón de cosas. Lovejoy esposa a Jack a un mástil en el piso de abajo.

2:49:44: Todo se va a la mierda. Mucho antes en la película supimos que solo había botes salvavidas suficientes para albergar a la mitad de las personas que hay a bordo. La tripulación debe aceptar el hecho de que su deseo de conseguir determinada estética probablemente matará a mil personas. Hay un montón de escenas de pánico y desesperación tan intensas que tuve que hacer un descanso y jurarme a mí misma que no volvería a subir a un barco jamás.

Los pobres están encerrados en la parte de abajo y básicamente se dan cuenta de que están condenados a muerte, pero a los ricos a duras penas se les mete en la cabeza que la muerte podría ser inminente. Cal está tan obsesionado con la relación entre Jack y Rose que, después de que Rose libere a Jack de sus esposas, deja escapar su oportunidad de subir a un bote salvavidas para correr a la parte de abajo, hacia la inundación, y tratar de dispararles. Esta película incluye mucha misoginia que está ahí porque sí. Las películas feministas son (oh, sorpresa) mucho mejores a la hora de representar la mentalidad violenta de los hombres de forma realista, mientras que Titanic hace una hipérbole.

Los últimos cuarenta minutos están llenos de gente que se ahoga y se congela de todas las formas diferentes posibles. Cal continúa siendo un gilipollas. Hay una bonita lección de historia sobre los esfuerzos de Molly Brown por rescatar personas y, por supuesto, Rose no comparte la madera flotante, así que Jack se congela. Keke Palmer tenía razón. La película finaliza con Rose en la época actual arrojando su collar al agua. Supongo que para que se reúna con Jack y con los restos del barco.

Titanic tiene como un 6 sobre 10 en mi opinión. El diálogo es cursi y los personajes son bastante unidimensionales, pero la cinematografía es bella. Rose es moderadamente creíble y suficientemente interesante como para analizarla (aunque no tengo ningún deseo de apoyar el trabajo de Kate Winslet después de sus comentarios sobre Woody Allen) y además la película me enseñó más sobre la historia del barco de lo que ha hecho ninguna lección de historia.

Me gustaría también presentar mi lista de títulos alternativos para la película:

· Lovejoy Will Tear Us Apart

· Hombres explotan el trauma de una mujer anciana por amor al capitalismo

· El burgués Sr. Clarke de Stranger Things y Daddy Warbucks del Annie de Disney lo estropean todo

· El suicidio como estrategia romántica

· Nunca querrás volver a subir a un barco en tu vida