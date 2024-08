El títere con 1,5 millones de seguidores en Instagram que sale de fiesta con Rihanna

Se viste mejor que tú. Gana más dinero que tú. Sus fanáticas son más sexys que cualquiera que puedas conseguir. Su nombre es Lil Mayo, y está disfrutando del extraño estilo de vida de un influenciador de élite. También es un muñeco alienígena de caucho.

Hay una buena oportunidad de que ya te hayas encontrado a Lil Mayo, incluso si hasta ahora sabes su nombre. Ya sea fumando un porro, usando ropa de edición limitada o pidiendo un servicio de bebidas en la sección VIP de un club, su lujosa —aunque de alguna manera reconocible— existencia ha sido compartida y rememorada en todas las redes sociales, con más de 1,5 millones de seguidores en Instagram, su propia marca de ropa y oportunidades para festejar con celebridades.

Videos by VICE

Por primera vez, el hombre detrás de Lil Mayo —el nombre, una reproducción del meme «ayy lmao»— está saliendo de la sombra de su marioneta de tres dedos para compartir públicamente la historia de cómo el amor por los memes y un muñeco de alien cambiaron su vida para siempre.

A la edad de veinticuatro, Alex Martyn lo tenía todo, pero se resignó a una vida cómoda pero aburrida en su casa de Gloucester, Massachusetts. Aunque en algún momento fue un skater patrocinado, sus sueños de niño de ser profesional se esfumaron. Después de graduarse del bachillerato, consiguió un trabajo estable y pragmático en la compañía de arquitectura de su padre. Tenía una vida decente, pero el aburrimiento comenzaba a afectarlo.

«No tenía idea de qué carajos quería hacer cuando creciera, así que solo fui con la corriente y seguí trabajando en la tienda», dice Martyn. «Avancé rápido hasta 2014. Tenía veinticuatro años, era vicepresidente de la compañía y estaba aceptándolo como mi tiquete dorado hacia una vida exitosa, entonces me atasqué con eso. Pero todo en lo que pensaba mientras estaba en el trabajo era en patinar y en la próxima vez que estaría grabando o editando algo».



Como cualquier atasco creativo en una oficina de trabajo aburrida, Martyn pasó largos días haciendo tonterías en Internet y trabajando secretamente en proyectos apasionantes. En 2014 creó la cuenta de Instagram @ayylmao.memes, una página con imágenes originales sobre temas de extraterrestres basadas en el meme original de «ayy lmao». La cuenta tuvo más de 20.000 seguidores en cuestión de meses. Aunque estaba ganando fans, Martyn estaba preocupado sobre su habilidad de continuar produciendo contenido que pudiera sostener el crecimiento de la página.



«Busqué en todas partes fotos de extraterrestres en línea para hacer memes hasta que literalmente usé toda las fotos de alienígenas en Internet», dice. «Entonces, un día pensé, si tuviera mi propio extraterrestre, podría tomar mis propias fotos y hacer memes aún mejores«.



Después de investigar un poco, Martyn eligió el alien más divertido para que este nuevo proyecto fuera un accesorio específicamente raro y costoso de una película vintage. A pesar de que su padre y compañeros creyeron que estaba loco por solo considerar gastar 750 dólares en un muñeco, Martyn estaba convencido de su potencial y realizó el pedido en abril de 2015.



Desempacando a Lil Mayo

Inspirado en su nueva musa, Martyn comenzó a producir nuevo contenido.

«Le hice un Snapchat y comencé a tomar snaps de él abriendo cervezas, relajándose en el sofá, fumando narguila y patinando», dice Martyn.

Un día, cuando estaba de nuevo aburrido en el trabajo, Martyn hizo un montaje de esos snaps, le puso la canción “56 Nights» de Future, y publicó el video. El corto ganó tracción instantánea, siendo compartido por Blac Chyna, WorldStarHipHop, y un número de otras páginas de comedia, que le dieron millones de visitas e inspiran un eje que se aleja de las imágenes inmóviles al tipo de híbrido entre videos de rap y skate que se convertiría en la forma de contenido simbólico de Lil Mayo.

Martyn gastó todo su tiempo libre en crear videos de Mayo y aumentar la popularidad del extraterrestre, llevándolo a la ciudad donde los fanáticos locales podían pegarse y compartir sus selfies con el muñeco. Como muchos ascensos meteóricos a la fama, este estilo de vida fiestero eventualmente atrapó a Mayo, y, solo unos pocos meses después de la compra, fue tan golpeado que Martyn se vio obligado a buscar un reemplazo.



«A veces ni siquiera quiero tocarlo después de una noche de fiesta», dice Martyn. «No sé que es lo que más me traumatiza, la cerveza y todo lo demás que la gente le vierte en la boca pensando que de hecho la está bebiendo, o chica tras chica que se besan con él. Probablemente las nenas que lo besan… Me he despertado y lo he visto en el piso de mi sala después de una noche de fiesta, con cocaína en la nariz de gente que trata de darle con una llave».



Aprendiendo de los errores de su primer Lil Mayo, Martyn decidió tener más cuidado con su remplazo, instalando una armadura para ayudarlo a posar y solo sacándolo para crear contenido.



Las marcas comenzaron a enviarle ropa gratis a Mayo, y después de que Martyn publicó un video apreciativo de Mayo destapando y representando sus productos, la marca de ropa RIPNDIP le propuso una colaboración potencial de mercado. Durante la visita posterior a Los Ángeles para diseñar y tomar fotos, Martyn se dio cuenta de que tendría que hacer un trasteo permanente a Tinsel Town si iba a llevar a su alienígena al siguiente nivel.



Todo lo que Alex trajo en su mudanza inicial a Los Ángeles

Empacando solo a Mayo y algo de ropa en una maleta de lona, Matyn partió hacia Los Ángeles, dejando el negocio familiar y su casa atrás, y comprometiéndose con el alien como un empleo de tiempo completo. Después de que llegó, RIPNDIP hizo una fiesta para celebrar el lanzamiento de una colaboración entre RIPNDIP y Lil Mayo.

«La fiesta fue una de las cosas más locas de las que he sido parte alguna vez», recuerda Martyn, nunca antes había estado rodeado de tantos fanáticos de Lil Mayo. «Fue mi primera prueba de lo grande que era su influencia en la vida real».



Con la ropa trayendo fondos, Martyn mejoró el valor de producción para los videos de Mayo. Eso dice, porque estaba conectando a Lyft y Postmates en las cuentas de Mayo, estaba teniendo «un cheque de tamaño decente cada mes» para ingresos suplementarios.



Mayo en su propia marca, Succ

Eventualmente, Martyn tomó la decisión de lanzar una marca propia de ropa de Lil Mayo, lanzando a Succ con Andy Paz, el fundador de Dog Limited, en marzo de 2017.

«Ahora, diez meses después, Succ se lanzó en [el gigante minorista de la moda skate] Zumiez y se ha convertido en un trabajo de tiempo completo», dice Martyn. «Andy y yo obtuvimos nuestro propia oficina en el centro de la ciudad, y el negocio está floreciendo. No puedo creer que tenga mi propia oficina en Los Ángeles debido a Lil Mayo. Todavía me parece increíble».

Mayo y una fanática.

Pero nada podría preparar a Martyn para el evento que lanzó el alienígena en un nuevo escalón de fama: una invitación para salir de fiesta con Rihanna.

«Pensé que el correo era falso cuando decía que ella le estaba pidiendo a Lil Mayo estar en su fiesta de Fenty holiday», recuerda Martyn. «Inmediatamente llamé al número de contacto que estaba en el correo y hablé con el representante por teléfono».

La invitación era legítima, y una de las estrellas de pop más grandes del mundo pasó esa tarde jugando y tomándose fotos con un accesorio sin vida».



Tommy Chong, Mayo, y Martyn.

Mirando al futuro, Martyn dice que espera «montar esta ola por el mayor tiempo posible» y solo ver más puertas abiertas para Mayo y él mismo.

«Mis objetivos son hacer un programa de televisión de Lil Mayo, trabajar con artistas y volver a Lil Mayo un productor musical o DJ, hacer festivales como Coachella y convertirlo en el próximo Marshmallow o DJ Khaled», reflexiona Martyn con la desenfrenada pero comprensible ambición de alguien que de alguna manera ha impulsado un muñeco hacia una carrera exitosa y un estilo de vida glamuroso. «Veo mucho potencial en diferentes avenidas para Lil Mayo. Tendremos que ver. Tal vez incluso Lil Mayo sea presidente en 2020».