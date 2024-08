“Toda la vida me ha apasionado el cannabis”: platicamos con cultivador de marihuana

Cultivar no es fácil. Quien sea que lo haya intentado sabe perfectamente que se necesita paciencia y amor para poder disfrutar de los frutos de la naturaleza. Cultivar mota, sin embargo, es un tema completamente diferente: son plantas caprichosas que por las cosas más sencillas pueden morir o rehusarse a dar el fruto que buscas en ellas.

Javier Solis Sanches es fundador de CBDBAJIOMX y ha cultivado marihuana desde hace 15 años, por lo que se prepara para una nueva era cannábica en México. Platiqué con él durante la conferencia de prensa de CannaMéxico, presidida y coordinada por el expresidente de México, Vicente Fox, sobre los atajos que podemos tomar para mejorar el cultivo propio, su trayectoria y lo que falta en México para poder cambiar el estatuto legal del cannabis.

VICE: ¿Cómo empezaste a cultivar?

CBDBAJIOMX: Todo comenzó porque tengo dolor crónico en la espada. Creo que la pasión es lo más importante y, en mi caso, toda la vida me ha apasionado el cannabis. Cuando te gusta hacer las cosas bien, las haces diferente a todos los demás.

¿Bajo qué marco legal operas?

Aún no han salido los lineamientos ni las reglas del juego. Llevo 15 años en esto, pero mi experiencia es que, además de haber cultivado en México, también lo he hecho en el extranjero, donde es completamente legal.

¿Cuál sería un kit para empezar a cultivar a un nivel personal?

Es muy poco lo que se necesita. Antes que nada, tienes que saber escoger bien la genética que vas a sembrar. Cada persona tiene necesidades diferentes y la planta es muy diversa. Puedes encontrar efectos sedantes para dormir en plantas índicas, y puedes encontrar efectos estimulantes en plantas sativas, incluso en híbridos. Ya depende de la persona para el fin que lo quiera utilizar.

Un kit básico se basa en tener una buena genética y un buen sustrato, porque donde pones la planta tiene mucho que ver. Desde hace 15 he cultivado de forma orgánica y creo que es lo que genera los mejores resultados. Cuando las flores y el cannabis van a la cuestión médica, no puedes poner la seguridad de los niños y de los enfermos en tela de juicio. Debe de tener la mejor calidad, debe ser un cannabis orgánico, no debe tener pesticidas ni nada de eso para que tenga los resultados que necesita la gente.

¿Hay algún tipo de semilla que es más fácil o más amigable para familiarizarse con el cultivo?

Hay más de 2000 variedades de cannabis, algunas muy difíciles de cultivar y otras que son más fáciles. Para las más difíciles influyen cosas como el clima, por ejemplo. Hay algunas que no aguantan la humedad, y hay variedades que son muy resistentes a la humedad, por lo que también depende en qué parte del país quieras sembrar para ver qué tipo de semilla es la que más te conviene. Para mí todas las plantas son buenas si las sabes cultivar.

¿Cuáles crees que son los riesgos para la industria del cannabis en México?

Creo que lo más importante es arrancar con un lineamiento de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), porque ser perseguido por cultivar una planta es lo peor. Es denigrante porque es curioso que lo más peligroso del cannabis sea plantarlo.

¿Es mejor cultivar en invernadero o al aire libre?

Yo siembro en exterior y ninguna lampara ni cultivo interior supera los rayos del sol. Por cuestiones de seguridad es mejor en un invernadero, sólo tienes que tener más controles en cuanto a humedad, ventilación y control de plagas.

¿Cuál crees debería ser el siguiente paso para que se vuelva más importante la conversación sobre la legalización?

Lo más importante es que salgan los lineamientos de la COFEPRIS y se pueda regular. Sin eso no podemos avanzar y no podemos hacer nada.

Aún queda mucho por hacer y largos trabajos legales para poder llegar a una despenalización o legalización efectiva en México y en muchos otros países de Latinoamérica. Lo importante es comprender qué es, qué hace y cómo se puede cultivar la planta para entenderla mejor y terminar con los mitos y prejuicios que existen alrededor de ella.