“Gitanas” de la Mala Rodríguez es un manifiesto feminista

La Mala Rodríguez acaba de estrenar “Gitanas”, un tema feminista con espíritu flamenco que rompe el silencio que la española sostenía desde el par de temas que editó al lado de Steve Lean en 2015. “Es la primera de muchas canciones que voy a ir soltando a lo largo de los próximos meses”, reveló la rapera a Noisey; “seguiré grabando todo el año, hasta octubre. De modo que podría haber un disco nuevo para fin de año, pero prefiero no hablar demasiado”.

El más reciente sencillo de La Mala comenzó a gestarse en Barcelona, aunque fue en Los Angeles que su autora encontró “lo que buscaba. El sonido que yo necesitaba, el abrigo que al tema le hacía falta”. A la caza del arropo ideal, la de Sevilla decidió rodar el video correspondiente en su propia tierra: “lo grabé justo donde crecí, en el barrio de la Macarena, un lugar precioso, lleno de rincones bellos”, cuenta la autora para recalcar que quienes a su alrededor bailan no son más que “las mías, las gitanas de mi barrio”.

Y es que es justo en ellas, en esas gitanas que zapatean jocundas, donde está el acento de “Gitanas”. ¿Quién me protege?, se pregunta la firmante del sencillo con insistencia, entre rimas y beats. “Sí, ¿quién me protege? Esa es la pregunta que todas nos hemos hecho. Porque yo no me siento representada por el gobierno ni por la justicia, y como yo hay muchísimas mujeres en España y en todo el mundo. Esa es la pregunta clave. “Gitanas” habla de lo importante que resulta sentir que en estos tiempos ya no estamos solas, sino conectadas, entrelazando nuestra ideas para caminar juntas”.

“Gitanas” es un tema que desde el título opera como manifiesto, según ella misma remató: “Las primeras feministas que yo vi fueron las gitanas. Para mí, ellas representan a las mujeres fuertes, valientes, pasionales; a las que salen a la calle a trabajar y que crían a sus niños de manera natural. Se les critica, se les desprecia, pero el feminismo no puede ser racista. Sí, ellas, las gitanas, fueron las primeras feministas que hubo en España”.

