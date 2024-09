Todd Terje desglosa su nuevo EP de covers: «The Big Cover-Up»

Sigue a THUMP México en Facebook

Todo músico tiene esa cosa particular que necesita en el estudio para hacer que fluyan los jugos creativos, y para Terje Olsen, el productor noruego de múltiples géneros de música dance que trabaja con el nombre Todd Terje, esa cosa es una buena taza de café. «En Noruega tenemos el mejor café del mundo – ¿sabías eso?», me dice Terje al teléfono con un tono pícaro y deliberado desde un espacio de oficina convertido en estudio en Oslo. «Me despierta cada vez que necesito tomar una pequeña pausa».

Pero Olsen no ha estado holgazaneando mucho últimamente. Está trabajando duro en el sucesor de su disco del 2014, It’s Album Time, una fantasía que abre la mente; y esta noche, él y su banda en vivo, The Olsens, traen su imborrable fusión de música disco espacial, lounge escurridizo y jazz tropical al espacio de bodegas en Brooklyn llamado 1260 Atlantic Avenue, como parte de No Bad Days, el primero en una próxima serie de conciertos curados. Para éste, se presentarán junto al productor afín, Lindstrøm, y al grupo de jazz experimental, Jaga Jazzist. Olsen dice que el nombre optimista del show es un lema estampado en ropa usada por «surfistas y gente vieja que va a resorts playeros» –una imagen apropiada para la música despreocupada y vertiginosamente colorida que hace.

En medio de toda esta actividad está The Big Cover-Up, un EP con banda completa lanzado a finales del mes pasado bajo el alias Todd Terje & the Olsens. Incluyendo covers de temas de música disco y electrónica de reconocidas luminarias como Vangelis, Money M y Yellow Magic Orchestra, The Big Cover-Up muestra a Olsen y a su banda traduciendo perfectamente las complejidades de su material en solitario a una instrumentación en vivo que suena precisa, y es un enfoque rico y apasionado que recontextualiza elementos de la electrónica y la música dance tempranas en el excéntrico e investigativo aspecto sónico de Olsen.

Precediendo su show esta noche en No Bad Days, le pedimos a Olsen que nos contara las razones por las que escogió algunos de los covers que aparecen en The Big Cover-Up, las cuales puedes leer a continuación.

Martin Denny/Yellow Magic Orchestra, «Firecracker»

Todd Terje: Leí sobre «Firecracker» en el libro de Bill Brewster, Last Night a DJ Saved My Life: the History of the Disc Jockey. En la contraportada del libro aparece una lista presentando un mix best-of de muchos de los clubes de los 80 –the Loft, Shroom en el Reino Unido. Cuando tenía 20 años, no sabía mucho de la música disco y el house, y no sabía que «Firecracker» fue una influencia para los primeros DJs de electro.

La primera vez que escuché «Firecracker», mi primera impresión fue. «¿qué? Esto suena un poco suave». No suena tan golpeante como suenan los tracks de house de hoy. Tuve que escucharlo varias veces –de hecho, algunos meses– antes de realmente empezar a apreciar lo que tenían que ofrecer estos tracks viejos. Sólo me estaba acostumbrando al gusto, y me tomó algún tiempo apreciar la cursilería de las cosas más viejas.

Boney M, «Baby Do You Wanna Bump»

Todas estas canciones [que versionamos] vienen de mi experiencia como DJ. La banda no tiene las mismas raíces disco que yo –nuestro percusionista, Martin Windstad, conoce muchos de los tracks, pero no es un erudito. Nuestra versión de «Baby Do You Wanna Bump» suena más tribal que la original. La original fue incluida en un documental sobre la naturaleza de África, y yo la hice incluso más cursi y estilo El Rey León. Amo cuando algo que es muy fuerte y percusivo se junta con sonidos muy cursis, ése es el enfoque que tomé también en mis temas disco –puedes tomar una canción realmente cursi y volverla más espacial, hacerla más monótona y dirigirla al club de una forma que sea interesante.

THUMP: La opinión de la crítica sobre la exótica solía ser bastante negativa.

Me encanta la exótica. Me gusta la música rara del mundo. Es algo que he aprendido durante mis años como DJ, y me he encontrado buscando más en la secciones de lounge y exótica que en la sección de música disco. Los clichés de la exótica pueden sonar mejor que las cosas reales que están tratando de imitar. No veo el problema con la música que dibuja una imagen y trata de hacer algo más que ser solamente música. Siempre me emociona cómo la música se relaciona a cosas no musicales. Siempre puedes escuchar mejor la música si estás haciendo algo –como trotar o trabajar. Muy a menudo, la música se transforma en algo más.

Vangelis, «La Fête Sauvage»

La primera vez que escuché a Vangelis fue con el tío de mi exnovia. Ella estaba avergonzada de su familia, y dijo, «no le hables a ese tío, te va a hablar sobre Vangelis». Le dije, «¿qué hay de malo con Vangelis?», y ella dijo, «es esa mierda new age que le gusta a la gente». No supe que Vangelis era cool hasta cinco años después cuando estaba más abierto a música rara e improvisada en el club. Inmediatamente entendí que esto era algo realmente bueno. Me irritaba que mi exnovia lo menospreciara tan temprano, y que yo no lo chequé hasta tanto después. Me tomó un tiempo para comenzar a disfrutar sus trabajos con más sintes, pero ahora me gustan bastante. Ahora es cool que te guste Phil Collins y Vangelis.

¿Qué opinas sobre el concepto del gusto como un oyente musical?

En realidad no puedo decir que el gusto sea algo constante. De cierta forma, es irrelevante, porque si tus gustos evolucionan, es probable que en algún punto de tu vida te va a gustar todo. No me gustaba la música country cuando era niño; ahora me gustan algunas canciones. No me gustaba el rap. Ahora sé que no debo cerrarme a nada, porque probablemente me gustará cualquier cosa si se me presenta de la manera correcta. Ver a DJ Harvey tocar cosas que ni siquiera sabía que me gustaban –la forma en que las presenta, él hace que me gusten, sin importar mis gustos. A todos en la habitación les gusta «If You Leave Me Now», de Chicago, si suena en el momento correcto. Tu gusto pierde, y Chicago gana. DJ Harvey gana. No creo que mis gustos sean tan importantes.