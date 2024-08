Todo lo que deberías saber antes de ver ‘Black Panther’

Así que no sabes ni mierda de Black Panther o Wakanda, y crees que T’Challa es un baile latino. Nadie te está juzgando; es probable que sea por eso que estás leyendo este artículo. Espero honestamente que no tengas que volver a fingir nunca más otra conversación sobre esta película de súper héroes, que es negra, increíble y ha batido todos los récords. Para eso, dediqué una cantidad ridícula de tiempo a estudiar todo el universo de Black Panther para que tú no tengas que hacerlo (aunque deberías). Que empiece la clase.

¿Quién merece el crédito por crear a ‘Black Panther’?

Videos by VICE

De izquierda a derecha, Jack Kirby y Stan Lee | Imágenes vía Wikipedia Commons.

Ok, inicialmente los créditos van a un par de tipejos blancos llamados Stan Lee (escritor-editor/publisher) y Jack Kirby (escritor/artista), de Marvel comics. A finales de los sesenta, las dos celebridades de Marvel apoyaban los movimientos de derechos civiles, así que en respuesta a eso, decidieron tomar la oportunidad de crear a un personaje de historieta que personificara el tipo de afro-heroísmo que nadie había visto antes. La primera aparición de Black Panther fue en Fantastic 4 #52, y fue mostrado como alguien inteligente, adinerado, como un rey, y como un personaje sumamente africano. Y no, no lo llamaron así por el partido de las Panteras Negras. Su primera aparición fue en julio de 1966, mientras que el grupo antifascista fue fundado en octubre de 1966.

De izquierda a derecha, Christopher Priest y Ta-Nehisi Coates.

Pero los créditos extra van al escritor de comics y, en general, al buen tipo negro, Christopher Priest, así como al artista Mark Texeira, por expandir la mitología de Black Panther hacia una fuente más allá de los estereotipos de world building en su carrera de sesenta y dos números en 1998. Luego, en 2016, Ta-Nehisi Coates llegó para construir sobre los conceptos que Priest ya había traído a la mesa, pero centrándose en las cuestiones políticas del gobierno de un rey.

Pero bueno, ¿quién este tal T’Challa?



T’Challa, interpretado por Chadwick Boseman | Imágenes cortesía de Marvel.

Él es el rey. Nuestro protagonista. Es el tipo de chico que fue a escuela privada, inmigrante de primera generación y que resulta que sus padres son reyes. Según cuenta la historia, su madre biológica murió en el parto, así que su padre y rey, T’Chaka, se casa nuevamente y utiliza su riqueza para mandar a nuestro príncipe africano a estudiar y obtener un PhD en física en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Además es un gimnasta entrenado y es maestro en muchos tipos de artes marciales, porque, ¿por qué no? T’Challa, quien suele ser considerado una de las mentes más intelectuales del universo de cómics de Marvel, se entrena no solo para combatir la villanía tradicional, sino para liderar un país. Después de que su padre fuera asesinado en un atentado terrorista en Captain America: Civil War, T’Challa tomó el lugar de Black Panther, convirtiéndose, en efecto, en el líder de toda una nación.



¿Y quién y qué es un Black Panther?



De izquierda a derecha, la hermana de T’Challa, la reina Shuri y el rey T’Challa.

En primer lugar, el Black Panther puede ser cualquiera con sangre real. Esa es una distinción que suele ser ignorada al compararlo con con cualquier otro pseudónimo de superhéroe. T’Challa siempre será T’Challa, y el traje de Black Panther siempre será…bueno…un traje de Black Panther —una pieza de spandex recubierta de vibranium (ya llegaremos a eso), sí— pero en últimas, solo un traje. Quien lo usa es lo que tradicionalmente cambia las cosas aquí, cambiando un objeto inanimado (aunque engallado) en una corona metafórica. Usar el spandex negro moldeado tras un dios que se ve como una pantera mística, es sinónimo de ser rey o reina de una dinastía de varios siglos. Y como con cualquier liderazgo, hay ventajas que vienen con esto: habilidades ‘panterescas’, guardaespaldas, acceso VIP a tecnología futurista, un ejército, y mucha de la riqueza de Wakanda.

¿Y por qué es tan importante Wakanda?



Imágenes cortesía de Marvel.

Wakanda es una nación sudafricana ficticia que es increíblemente rica —y aislada del resto del mundo— gracias a una substancia llamada vibranium. En general, es una utopía nacionalista, con un bellísimo esplendor afrofuturista, pero al mismo tiempo, de una mentalidad tipo: «ustedes en lo suyo, nosotros en lo nuestro». Para entender por qué pasa esto, hay que entender qué es realmente Wakanda. Es un pedazo de tierra asentado en una cantidad gigante de dinero. Pero ahora remplaza el oro con un metal raro de 10.000 años de antigüedad, que es mágico e irrompible, y que cuesta 10.000 dólares por gramo. Ahí empiezas a entender con lo que está lidiando T’Challa. Con la plata vienen los avances, así que Wakanda ha progresado en términos de tecnología mucho más que otros países. Tienen algo que proteger y por eso nunca han sido conquistados. Es solo hasta hace poco que decidieron exponerse al resto del mundo y ayudar.

Lea también:

¿Y qué es lo que es el vibranium?



Esta cosa llegó a la Tierra gracias a un meteorito hace 10.000 años, más o menos. Fue referido en algún momento como un antimetal, con la habilidad ficticia de disolver otros metales. Fue descubierto por primera vez en una expedición a Antártica en la década de los cuarenta (el escudo de Captain America está hecho de esto) y también se descubrió en una cantidad monumental en Wakanda, por el mismo rey T’Chaka. El tipo de vibranium descubierto en África tenía la habilidad de absorber ondas de sonido y vibraciones, incluyendo energía cinética. Casi toda la ciudad, así como el traje de Black Panther, funciona gracias al metal indestructible.

Mencionaste guardaespaldas, ¿cierto?



La Dora Milaje | Imagen cortesía de Marvel.

Se hacen llamar la Dora Milaje. Simplemente imagínate un colectivo de mujeres negras increíblemente épicas con habilidades similares a las del Black Panther, y eso es la Dora Milaje. Se suponía que fueran mujeres reclutadas de cada tribu de Wakanda y, originalmente, eran las potenciales reinas de un rey soltero. Sin embargo, esta idea del matrimonio de la visión del cómic original de Christopher Priest fue abandonada cuando llegó el momento de hacer la película. Como dijo el productor de Black Panther, Nate Moore, a Screen Rant: «Sentimos que no era necesario contar la historia de la Dora [Milaje] en una forma que todos consideramos como un poco incómoda. Así que no exploraremos eso».

Ok, ¿y Wakanda tiene villanos?



Killermonger interpretado por Michael B. Jordan.

Históricamente, sí. Después de todo hablamos de un reino, y un reino tiene opositores. Aparte de la rebelión ocasional, puedes contar con que Ulysses Klaue será uno de ellos. Tiene un largo historial de haber estado tras el raro vibranium de Wakanda para sus planes de científico loco. También está Killermonger (de nombre real N’Jadaka), quien ha nutrido un gran odio por el trono de Wakanda desde que su padre murió en condiciones sospechosas (además es interpretado por el increíble Michael B. Jordan en esta nueva película). Él es lo contrario a T’Challa, nacido en una zona de Harlem azotada por la pobreza. Su intelecto y habilidades son muy similares a las de T’Challa, después de haber servido en el ejército y de haber estudiado en el Massachussetts Institute of Technology. Su objetivo como villano no es tan tradicional (dominar/destruir el mundo) como creerías.

¿Dónde se ubica Black Panther en el universo Marvel y quién está detrás de eso?

Como dije antes, Black Panther (interpretado por Chadwick Boseman), al igual que la mayoría de wakandianos, se aísla a menos que el conflicto lo afecte a él o los suyos. El padre, T’Chaka, a quien mencioné, murió en suelo estadounidense, así que… sí. Por eso, el Black Panther se involucró en un conflicto que incluía a las cabezas de los Avengers (Captain America: Civil War), para encontrar al asesino y traerlo a la justicia. Por supuesto, el asesino fue encontrado, y todo estuvo bien, y T’Challa regresó a casa para hacer cosas de rey. Pero dos adversarios, obviamente, tenían que llegar y dañar toda esta buena vaina (mencionada arriba). Sin importar lo que pase, él se ha vuelto el tipo de persona que ayuda a quienes lo necesitan gracias a su riqueza y sus recursos; pero no te equivoques. Su principal interés siempre es y será Wakanda.

¿Y es buena la película?

Respuesta larga; se vienen muchas columnas de opinión. Pero respuesta corta, PUTA, SÍ.

¿Qué tanta plata va a hacer?

Toda la plata.

¿Cómo están manejando esto los supremacistas blancos?



Muy mal.



Sigue a Noel Ransome en Twitter.