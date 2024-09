Todo el menú de este restaurante está escrito con emojis

Después de la nueva ola de emojis lanzada en junio pasado, muchas personas se regocijaron por la incorporación del aguacate a la Emojipedia. Una conversación escrita sobre el brunch fue elevada a un nivel más con la aparición de la torre de hotcakes y el tocino; mientras la berenjena perdió la corona y comenzó a competir con el pepino en las conversaciones subidas de tono. Sin embrago, todavía nadie sabe muy bien qué hacer con la papa.

Pero no fue, sino hasta esta semana The Little Yellow Door, un restaurante ubicado en Notting Hill, en Londres, se aprovechó de la actualización digital para lanzar su menú hecho exclusivamente con emojis, así los usuarios puedes hacer sus órdenes por medió de WhatsApp.

Videos by VICE

Que tiempos para estar vivos.

LEER MÁS: Todo lo que necesitas saber de los nuevos emojis de comida

El menú, que funcionará solo las tardes de los miércoles y los jueves durante el verano, motiva a los clientes a revisar cuáles son los platillos que hay antes de ordenar vía mensajes y mencionar su número de mesa, o también pueden atreverse a intentar tener comunicación con el personal y «encontrar un mesero amable».

Kamran Dehdashti, el dueño del restaurante le dijo a MUNCHIES que su menú de emojis está hecho en nombre de acercarse a la tecnología.

«Creemos que esto puede ser una manera divertida de empatizar con nuestra audiencia, dejándolos usar el WhatsApp para ordenar lo que desean comer y llevárselo a su mesa», dijo Dehdashti. «Cuando abrimos, fuimos pioneros en recibir reservaciones por medio de WhatsApp, por lo tanto se pensó que encajaba el uso de un menú solo hecho con emojis y ordenando vía WhatsApp».

Los comensales de The Little Yellow Door deben ser advertidos: cuando creíste que lo has logrado y pides un rollo de bistec con hongos, arúgula… ¿quizás con avellana? Y de hecho tendrás un rollo de bistec con mayonesa de trufa, arúgula y cebolla caramelizada. Hmmm.

LEER MÁS: Los emojis de taco y burrito están a punto de cambiarlo todo

Nosotros seguimos tratando de resolver que te llegará a la mesa si ordenas el corazón amarillo, la puerta, la casa y un ponche.

Como sea, si te sientes atorado, siempre puedes pedir ayuda a esos amigables meseros. Después de todo, los robots todavía no están a cargo de todo… bueno casi.