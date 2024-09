Todo fotógrafo tiene que ver estas 9 películas

En lo que parece una fábrica victoriana, un hombre joven con una gorra blanca se mece, enrollando una gigante columna de viscosidad azucarada en una delgada y dura paleta. Estoy viendo el cortometraje Teddy Gray’s Sweet Factory (2011), de Martin Parr, y no obstante que estoy sorprendida que Parr incluso hizo una película, estoy cautivada por su contenido –un retrato del industrialismo y consumismo en el Reino Unido que se inserta a la perfección en su cuerpo de trabajo.

Por supuesto, Parr no es el primer fotógrafo en probar su suerte en el cine. Toda una camada de famosos Magnum Photographers han experimentado con la imagen móvil. Y desde el 15 de junio ha sido posible ver estas películas en Nueva York. Metrograph está mostrando una serie llamada «Fotos Magnum en 70: Celebrando a los Maestros de la Imagen Móvil y Estática de la de la Organización de Foto Más Prestigiosa del Mundo».

Videos by VICE

Si el título del programa no es suficiente, entonces la variedad de perspectivas fotográficas lo será. Con Susan Meiselas, Martin Parr, Eli Reed, y Elliott Erwitt, el teatro celebra el 70 aniversario de Magnum Photos por medio de exponer las menos conocidas películas de famosos fotógrafos de Magnum.

Lo que es único de esta serie es el tiempo. Todas las presentaciones serán acompañadas por el fotógrafo que dirigió la película, pues todos están en Nueva York para un encuentro anual y celebrar el aniversario de la organización. Jacob Perlin, director de programación y director artístico en Metrograph describe cómo se juntó todo: «Susan Meiselas es una amiga y seguidora de Metrograph, así que cuando mencionó la llegada del 70 aniversario, nos abalanzamos sobre ello». Meiselas ofreció su ayuda, así que la planeación se hizo «una experiencia muy grata en todos los sentidos». Según Perlin, «hay una razón para hacerlo, hay alguien envuelto que va a ayudar a que suceda, y entonces está todo este trabajo que estamos interesados en compartir con toda la gente».

Naturalmente, Meiselas es sólo una parte de una serie que se compone de cinco. Pero no en la manera que piensas: Metrograph estará mostrando Living at Risk: The Story of a Nicaraguan Family (1985) y no su película más conocida, Pictures at a Revolution (1991). La elección hace sentido, porque Living at Risk es un largometraje menos conocido, que narra una historia igual de importante sobre la familia pro-revolucionaria Barrios conforme navegan por la vida después del golpe de estado que quitó la dictadura Somoza en Nicaragua.

Foto de la familia Barrios, aparecida en Living at Risk: The Story of a Nicaraguan Family (1985/58 mins/digital)

Las fotografías de Eli Reed siempre son relevantes, y su película, Getting Out (1992), es especialmente como tal. Sigue a tres jóvenes pandilleros viviendo en Detroit conforme describen las reglas del juego que deben jugar para sobrevivir. En este corto, las composiciones en blanco y negro por las que Reed es conocido, cambian y construyen intriga en cada cuadro de la película.

Fotografía por Elliott Erwitt de The Misfits cast

Lo más sorprendente fueron las películas inminentemente americanas e hipnóticas de Elliot Erwitt. Perlin mostrará tres: Beauty Knows No Pain (1972), una reflexión sobre los estándares de belleza y género en Texas, Red, White and Bluegrass (1953), un retrato de EUA en las tradiciones de Carolina del Norte, y The World-Renowned Incomparable Marching 100 (1981), una mirada a la famosa banda escolar en la histórica universidad Florida A&M University. En adición a Teddy Gray’s Sweet Factory (2011), Metrograph mostrará Think of England (1999) de Parr. Ambas hacen una crónica de la identidad de Inglaterra en la astucia clásica de Parr.

Fija de Getting Out (1992/13 mins/digital)

Para llevar esta celebración a su cúspide, Metrograph mostrará el épico western The Misfits (1961), misma que la grabación corrió exclusivamente por la cuenta de la agencia de Magnum con pesos pesados como: Eve Arnold, Cornell Capa, Henri Cartier-Bresson, Bruce Davidson, Elliott Erwitt, Ernst Haas, Erich Hartmann, Inge Morath, y Dennis Stock. Es claro que estrellas de todo tipo llenaron los asientos de Metrograph en esta serie, pero una pregunta básica se queda: ¿cuál es el mejor bocadillo para ver películas?

Fija de Beauty Knows No Pain (1972/26 mins/Digital)

Del pasado 15 al 24 de junio, Metrograph celebró el 70 aniversario de Magnum Photos por proyectar películas de maestros de la imagen fija.

Relacionados:

4 cosas imprescindibles para conseguir una foto natural

Warner Bros tendrá que comprobar la existencia de fantasmas si quiere ganar una demanda

Willem Dafoe interpretará a Van Gogh en una nueva película biográfica