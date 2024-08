NBA oficializó sus juegos en México: Russell Westbrook estará en la Arena CDMX

Originalmente, iba a empezar este post con la oración: «Como todos los años, ya tenemos definidos los equipos de la NBA que jugarán en México». Luego la tuve que borrar para reconsiderar por un momento lo afortunados que nos hemos vuelto. Ser vecinos de Estados Unidos últimamente nos trae más problemas que beneficios y en una de esas nos toca un misil mal lanzado de Corea del Norte, pero no importa lo que pase, la NBA ha encontrado una casa para dos juegos de temporada regular en nuestra ciudad. ¡Y vaya casa!, le caben 22,000 personas, las camas siempre están hechas y nadie tiene que lavar platos. Pasamos de tener a los Harlem Globetrotters a juegos de exhibición, y luego a tener no solo uno, sino dos juegos de temporada regular en México y pocas cosas me hacen tan feliz.

Dicho eso, sí, como todos los años, ya tenemos definidos los equipos que jugarán en la Ciudad de México este mes de diciembre. Después de los últimos años en los que casi vimos a Minnesota contra San Antonio, luego sí vimos a Houston contra Minnesota, después a Boston contra Sacramento y, finalmente, la doble tanda que nos regalaron este enero entre Phoenix y San Antonio y Phoenix y Dallas, la cosa queda así.

7 de diciembre

Brooklyn Nets vs. Oklahoma City Thunder

9 de diciembre

Brooklyn Nets vs. Miami Heat

En esta ocasión, los Nets de Brooklyn serán los locales, los juegos serán en diciembre en vez de enero y, como ya es costumbre, se llevarán a cabo en la Arena Ciudad de México.



Me da gusto que la NBA entienda que el experimento ya fue un éxito y que nos dé dos partidos por año. Seguro lograremos que en muy poco tiempo ya vengan pesos pesados y tengamos de repente un Golden State contra San Antonio o un Cleveland contra Boston. Por lo pronto tenemos a los Nets que no andan muy bien que digamos pero cuentan con Linsanity y la adquisición de D’Angelo Russell de los Lakers. Creo que el juego Nets contra Heat va a estar muy entretenido, el Heat con Whiteside, Dragic y Waiters trae un ritmo de juego muy parecido al que nos mostró Phoenix a principios de este año y creo que aunque el equipo de Florida es superior al de Nueva York, será un muy buen juego.

Pero primero y como pocas veces en la vida, nos vamos a dar el postre antes de la sopa, la peli antes de los trailers, el faje antes del beso, vamos a tener al MVP reinante, Russell Westbrook, corriendo a toda velocidad y matando a todo aro que se deje junto a la nueva adquisición del Thunder, Paul George. Aunque no creo que los Nets tengan armas para contrarrestar la ofensiva de OKC, voy a disfrutar inmensamente viendo cómo Westbrook y compañía los desmantelan por completo mientras Adams se rifa como loco en las tablas. Ver a Westbrook y George juntos va a ser algo espectacular y aunque el partido tal vez no esté reñido, es un must see para todo fan del deporte.

No olvidemos que estas son puras suposiciones, toda temporada tiene lugar para la locura sin sentido como cuando Atlanta calificó a playoffs como el mejor equipo de la liga. Así que tal vez nos toca un Brooklyn enrachado que trae ganas de romperle la madre a todos o un Miami dentro de los primeros cinco equipos del este. Uno nunca sabe pero por lo menos sabemos que no importa lo que pase, no importa quién juegue y cómo juegue, podremos verlo en vivo y a todo color en nuestro gran país.