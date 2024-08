Todo lo que debes saber sobre el desabasto de gasolina en México

Artículo publicado por VICE México.

El inicio de año en México fue también el inicio de la incertidumbre para miles de ciudadanos debido la falta de gasolina en varios estados del país. Desde los primeros días de 2019 se reportó escasez de combustible en Guanajuato, Michoacán, Hidalgo y Jalisco, pero desde hace dos días el desabasto llegó a la Ciudad de México y su área conurbada, lo que colocó al problema como un asunto prioritario para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a menos de 50 días de haber tomado posesión.

En redes sociales los usuarios se han mostrado preocupados por no poder abastecer sus vehículos de gasolina en varios puntos de la ciudad. Han subido videos donde se ven largas filas de automóviles que esperan su turno para poder llenar sus tanques. Si bien la situación no se ha salido de control ni se ha desbordado el caos, la ciudadanía se ha mostrado bastante preocupada por lo que ocurre. Imaginar una urbe como la capital mexicana sin abasto de combustible es simplemente imposible.

El problema ha provocado la proliferación de noticias falsas que han causado alarma en varios lugares, lo que ha desencadenado que todo mundo quiera que los tanques de sus autos estén hasta el tope de combustible. Eso se ha traducido en tráfico y en una pregunta recurrente: ¿Hasta cuándo se normalizará la situación y tendremos gasolina?

Vamos por partes. La situación comenzó porque desde la primera semana de enero se lanzó en varios estados del país el Plan Conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo y la venta irregular de combustibles, una actividad ilícita conocida popularmente como “huachicoleo” que, de acuerdo con informes oficiales, le ha costado a las finanzas públicas del país pérdidas anuales por 60 mil millones de pesos.

¿Cómo funciona el huachicoleo? Mediante la perforación de tuberías y ductos petroleros que corren desde las refinerías hasta las Terminales de Almacenamiento y Reparto para extraer el combustible y venderlo de manera ilegal. Es decir, se abren redes subterráneas alternas a las que ha construido Pemex —la principal empresa petrolera del país— para sacar los hidrocarburos que corren a través de ellas. Para realizarlo se necesitan tres actores: funcionarios corruptos de la empresa que indiquen dónde se pueden perforar las tuberías, grupos delincuenciales bien organizados que hagan el trabajo sucio de perforación y venta, y finalmente empresarios o comerciantes que compren el producto ilegal.

Es una actividad que deja jugosas ganancias a redes criminales y grandes pérdidas a la nación. Por ello, desde su campaña electoral, López Obrador prometió actuar contra el huachicoleo. Fue así como su gobierno decidió cerrar temporalmente los ductos, para identificar las tomas clandestinas de combustible en todo el país y transportar la gasolina mediante pipas, por considerarlo un método más seguro. Esa medida ha atrasado la entrega de combustible en varias zonas de la República y ha generado el desabasto.

En su conferencia matutina de hoy, el presidente aseguró que el ducto que corre de Tuxpan, Veracruz, a la Ciudad de México sufrió un sabotaje y eso incrementó el desabasto de gasolina en la capital, por tal motivo se reforzó la vigilancia en mil 600 kilómetros de ductos para combatir el robo de hidrocarburos.

Además, el presidente ha dicho que no se trata de un problema de escasez, sino de distribución de la gasolina. “Se tiene gasolina suficiente en la ciudad y es cosa de distribuirla a las estaciones. Desde luego, van a continuar los repartos, el abasto a gasolineras con pipas y poco a poco vamos a ir normalizando la situación. No hay un problema de escasez de combustibles en el país, tenemos reservas suficientes y en tránsito más abasto de combustibles”, dijo desde el Palacio Nacional.

Pero aunque la medida gubernamental ha sido bien recibida por muchos ciudadanos, otros la han criticado. Por esta razón fuimos a varias gasolineras con problemas de desabasto en la alcaldía Cuauhtémoc, ubicada en el centro de la CDMX, para conocer distintos puntos de vista.

José Lugo, taxista

Llevo más de 20 minutos formado para llenar mi tanque. Yo dependo de la gasolina para trabajar, gasto un tanque al día. He estado buscando en varios puntos de la ciudad pero todas las gasolineras están llenísimas. En Neza me tocó ver que hasta se agarraron a golpes en la fila. Pero si se trata de combatir el huachicoleo yo apoyo está medida. Esperemos que con esto baje el precio de la gasolina.

Luis Ventura, profesionista

Ya recorrí cuatro gasolineras del poniente de la ciudad pero ni siquiera nos dejaron formarnos porque no había ni gota de combustible. Aquí llevo más de media hora formado esperando llenar mi tanque porque ya lo traigo casi vacío. Estoy favor de lo que hace el gobierno porque el robo de combustible ya era muy descarado, sin embargo la gente ha entrado en pánico y comienza abastecerse de más gasolina, pero es algo entendible. Espero que en menos de una semana esto se solucione, sino tendré que irme a trabajar en metro o regresar a la bicicleta.

Evelyn García, despachadora de gasolina

Desde hace dos días tenemos problemas con el abastecimiento, no llega de manera regular, pero la situación empeoró porque la gente se asustó y comenzó a comprar más gasolina de lo normal. Todos los que han estado en las últimas horas formados han llenado sus tanques y eso hace que tengamos menos gasolina para ofrecer. En parte también es culpa de los consumidores que hicieron caso de los rumores y ellos mismos están propiciando el desabasto.

Luis Hernández, policía

La verdad nosotros no hemos tenido tantos problemas con el desabasto. Nuestras patrullas, de la misma forma que las ambulancias, protección civil y bomberos, tienen preferencia en las gasolineras porque somos unidades de servicio público. Además nuestra carga de gasolina ya está programada para tener un mayor control de lo que nuestros vehículos consumen, les ponemos aproximadamente 35 litros cada tercer día. Pero nosotros no podemos quedarnos sin gas ¿cómo vamos a perseguir la delincuencia? Ni modo que corriendo.

Ana Mercado, economista

A mi me tocó el problema en Toluca, quise cargar desde que entré a la ciudad y ninguna gas tenía servicio, sólo diesel. Pasé al menos a ocho gasolineras vacías y dos con servicio pero con filas de aproximadamente un kilómetro y medio. Por suerte, encontré una de regreso a la CDMX porque si no me hubiera quedado a media carretera.

Valentín Ramírez, despachador de gasolina

Ahorita ya tuvimos que abrir el único tanque que nos queda para seguir brindando el servicio a los usuarios, tiene capacidad para más de 4 mil litros pero yo creo que unas tres horas se nos acaba. El problema es que todos quieren su tanque completamente lleno y algunos hasta nos piden llenar garrafones, pero eso no lo tenemos permitido.

Adrián Hernández, cineasta

Aún tengo medio tanque, espero no tener que hacer una fila de más de 15 minutos la próxima vez que requiera recargarlo. El caos ha sido en cuanto a tráfico, en un tramo que hago normal cinco minutos, hoy hice 40 porque justo hay una gasolinera y la fila tan grande que había estropeaba la circulación.

Rebeca Salgado, nutrióloga

Llevo casi una hora formada y ahorita nos acaban de avisar que tal vez ya no vamos a alcanzar gasolina. Nunca había visto una situación así. El gobierno lo hizo todo mal, y aunque trate de explicar el porqué de la situación de nada nos sirven las explicaciones si no tenemos gasolina. ¿Cómo pretenden hacer funcionar la economía si ni siquiera pueden abastecer a la ciudadanía con lo básico? Y lo peor de todo es que no han informado cuándo volveremos a la normalidad.

Victor Vega, economista

Anduve buscando en toda la colonia Roma y parte de la Condesa y no encontré ninguna gasolinera en servicio. Mi tanque ya está casi vacío, ahorita lo voy a llenar con 800 pesos. Tenemos otro coche en casa pero no lo hemos usado para que no gaste gasolina. Estoy considerando irme a trabajar estos día en bicicleta. Yo creo que estuvo bien está acción del gobierno pero fue mal planeada, les faltó prevenir una mejor distribución.

Cesar Ávila, despachador de gasolina

Estos días hemos estado trabajando más de lo normal, yo me aviento una jornada laboral de 12 horas y ahorita no he tenido chance ni de comer, apenas me pude escapar un ratito al baño, pero es que son muchos los vehículos que nos piden el servicio. Andamos vueltos locos, la verdad en los años que llevo trabajando en esto no me había tocado algo así. Esperemos que al ratito cuando se nos acabe la gasolina, la gente lo entienda y no la agarre contra nosotros, porque no nos han informado cuando nos vuelvan a abastecer.

Mientras miles de ciudadanos continúan esperando en largas filas, el gobierno asegura que la situación pronto se normalizará. En unos días sabremos cómo sale librado el presidente de la primer crisis que enfrenta su administración.

