Todo lo que quieres saber sobre el mundo del audio porno

Estoy comiendo frituras en mi cama y escuchando a un hombre rogarme que me acueste con él. Su voz tiene un aire de súplica, y puedo escuchar el sonido metálico mientras se desabrocha el cinturón, probablemente para mostrar su pene. “Mira lo duro que me has puesto, dice. “Puedo verte sonreír, te has estado resistiendo solo para que me sienta frustrado”. Yo sigo sentada en mi cama, con la cara seria, aún comiendo frituras. Justo cuando está a punto de llegar al clímax, apago mi laptop y toda esa respiración agitada y gemidos se detienen de inmediato.

El audio porno, es decir, el audio creado específicamente para que puedas masturbarte, está empezando a tener éxito. Hace poco, la revista MEL exploró a los hombres en Reddit haciendo el cambio de pornografía visual a sonora con la ayuda de r/GoneWildAudio, un subreddit para videos hechos por los usuarios. A principios de este año, Forbes declaró que el audio porno era “una base de oyentes educados y cultos que desean un lado de bienestar a la hora de masturbarse”, mientras que The Guardian describió a los fundadores de un start-up de audio porno como un lugar donde “la imaginación del consumidor es crucial”. Sin embargo, el audio porno no es completamente nuevo. Las líneas sexuales telefónicas siguen siendo populares y ASMRotica –un género de Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma (ASMR, por sus siglas en inglés) en el que los actores susurran cosas al micrófono, y que algunos afirman que puede llevar a un orgasmo con manos libres–, sigue creciendo en YouTube. Un video de ASMRotica publicado apenas el mes pasado tiene alrededor de 30,000 visitas.

Casi todo el audio porno está escrito de manera erótica y se lee en voz alta. Los clips generalmente duran alrededor de diez minutos y los involucrados van de una a tres personas. Las historias son tan variadas como en el porno de video: desde el chico que conoce a la chica y tienen sexo, hasta el chico que conoce al hermano hombre lobo que lo ata para que, inexplicablemente, tengan sexo. Pero no hay un “estándar”, algunos creadores producen clips de masturbación guiada de 20 minutos y otros publican fragmentos de 30 segundos de ellos gimiendo.



A medida que el porno auditivo se vuelve más popular, las aplicaciones y los sitios web con capital riesgo detrás de ellos se están aprovechando. En los últimos tres años, se ha lanzado una serie de nuevas plataformas de audio porno, que ofrecen contenido erótico a las masas. Dipsea, una aplicación con sede en EE. UU. que cuenta con una biblioteca de audio ficción erótica para podcast dirigida a las mujeres, fue aclamada por The New Yorker como “la única fuente de audio obsceno que no nos ha causado repulsión”. De hecho, con sus colores pastel y su tipografía simple, Dipsea se ve tan elegante como cualquier otra aplicación de bienestar, pero que presenta historias eróticas representadas por actores de voz profesionales. Otro popular proveedor de audio porno, es el sitio Quinn con sede en Brooklyn, y funciona como una versión sexy de Soundcloud, permitiéndole a los creadores de porno amateur subir sus propias grabaciones, como la que escuché en mi habitación.

“Es más inclusivo”, dice la escritora británica de audio erótico Quinn Rhodes (quien no está relacionada con el sitio web) sobre el éxito del audio porno. “Definitivamente, he tenido personas homosexuales trans y no binarias que se acercan a mí para decirme que realmente disfrutan del audio porno por eso”.

Biblioteca de audio porno de la escritora británica de audio erótico Quinn Rhodes, cargada en su blog On Queer Street. Captura de pantalla vía On Queer Street.

Rhodes publica historias eróticas en su blog On Queer Street, pero nunca las lee por sí misma, ya que prefiere dejarle ese trabajo a los amigos de la comunidad. Actualmente, su biblioteca solo contiene seis clips de audio porno, pero tiene grandes planes para grabar más con un enfoque en los personajes no conformes con el género, algo que Rhodes dice que no está representado en la mayoría del audio porno existente. “Por lo general, los clips incluyen a una mujer diciéndole a un hombre cómo tocar su pene”, explica. “Eso no sirve si eres trans, o tus genitales no coinciden con tu género. O si eres queer y tienes pene pero no te interesa que una mujer te diga cómo masturbarte.

Rhodes comenzó a crear audio porno para asegurarse de que cualquiera pueda disfrutar del porno, sin importar su orientación sexual. Pero el formato también puede ser inclusivo de otras maneras. “Las personas con dislexia pueden tener dificultades para mantenerse en el momento y sentirse sexys cuando les cuesta mucho trabajo leer palabras. Entonces, pueden masturbarse mientras simplemente escuchan”, dice Rhodes.

G, una bloguera sexual anónima con sede en Londres que dirige Girl on the Net, también ha encontrado que el audio erótico es más accesible en comparación con otros tipos de pornografía. Inicialmente comenzó a grabar después de una plática con uno de sus lectores que es ciego y usa un lector de pantalla (software de computadora que convierte el texto de la página web en voz) para acceder a su contenido. “Una historia erótica no es particularmente sexy cuando se lee con una voz de robot”, dice G, riendo mientras describe cómo un robot te pide que lo nalguees.

El audio porno es ideal para aquellos que no quieren o no pueden disfrutar del porno en video, y al parecer, los gustos de aquellos que prefieren escuchar, en lugar de mirar, también son ligeramente diferentes. En 2018, el término más buscado del Reino Unido en Pornhub fue “lesbiana”, pero los oyentes de Rhodes tienen gustos diferentes. “Mis mejores clips se centran en BDSM”, dice.

Los oyentes que se suscriben a “Patreon” de Rhodes pueden decidir qué historia se grabará a continuación, muchas veces esas historias incluyen sexo anal, como un clip que se grabó hace poco titulado, “Baking Gingerbread and Figging Clever Sluts”, (Figging, para los que no saben, es cuando se coloca una raíz de jengibre en la vagina o el ano de una persona). “La gente está más dispuesta a pagar por este tipo de posts”, explica Rhodes.

Los oyentes de Girl on the Net también disfrutan del audio porno, que a veces involucra elementos de terror. “Me gustan las historias que son un poco oscuras”, dice G. “No me gusta la idea de que el amor y el sexo siempre tienen que ver con el romance, la pasión y las cosas bonitas o agradables”.

Sin imágenes en las que confiar, el audio porno debe captar la atención de los oyentes solo con palabras, encontrando una manera de mantener el estado de ánimo atractivo y sexy sin sonar como Stephen Fry leyendo Harry Potter. Rhodes prefiere describir sensaciones; la manera en que los personajes se sonríen entre sí o cómo se siente cada caricia, en lugar de los actos sexuales en sí mismos. “Me concentro más en describir la dinámica de poder o la lujuria con la que están lidiando”, me dice Rhodes. “Se trata de la energía y el entusiasmo para tener relaciones sexuales”.

G elige cuidadosamente cuánto diálogo incluye, dice que lo limita a “tres o cuatro líneas” para mantener al oyente interesado, a pesar de que el discurso es lo que la inspira. “Lo que más recuerdo de una cogida es la forma en que la persona dice: ‘¿Quieres que me venga en ti?’”, dice.

Claramente, escribir un buen audio porno no es nada simple. “Un clip de audio porno de cinco minutos generalmente tiene entre 800 y 1,000 palabras”, explica Rhodes. “Así que son dos horas de escritura, tal vez una hora de tener que organizar, y luego una hora para que alguien lo grabe”.

La grabación presenta otro conjunto de desafíos. Para saciar a sus críticos, G comenzó a grabar en un estudio profesional en lugar de su oficina. “Tan pronto como comienzas a crear audio, la gente, en su mayoría hombres, empiezan a criticar la calidad”, me dice. Pero no todos los creadores pueden grabar en un estudio por el costo elevado. Paul Iffe, el ingeniero de sonido que trabaja en audio porno de G, me dice que algunos creadores de audio graban bajo edredones para eliminar cualquier ruido de fondo y mantener el sonido más íntimo.

El éxito que ha tenido Girl on the Net le ha permitido a G experimentar con más grabaciones. “Quería que la gente prestara atención al review del Doxy 3 [un juguete sexual], porque es un juguete muy bueno”, dice. “Entonces, me grabé leyendo los Sonnets from the Portuguese de Elizabeth Barrett Browning mientras mi pareja me masturbaba con el”.

Quinn, mientras tanto, quiere que su audio porno llegue a personas que no han encontrado porno visual que les funcione. “Podría haber gente por ahí que prefiera el audio porno a lo que normalmente ve”, dice. “Siento que estoy alentando a más personas a sentirse más cómodas con sus deseos”.

