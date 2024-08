Todo lo que hay que saber sobre la cumbre del G20

Artículo publicado por VICE Argentina

Buenos Aires se prepara para recibir a los jefes de Estado más poderosos del mundo. Vladimir Putin pisará el salón dorado del Teatro Colón, el auto blindado de Donald Trump recorrerá la avenida Libertador mientras Xi Jiping camina por los pabellones de Costa Salguero. Todo está listo para la cumbre del G20 que tendrá lugar este viernes y sábado en la ciudad de Buenos Aires ¿Qué es este encuentro? ¿Por qué en Argentina? ¿Para qué vienen? ¿Quiénes se oponen?



El G20 no son 20 países

No sería raro pensar que el grupo de los 20 hace referencia a 20 Estados pero esto no es así. El G20 está integrado por 19 países y la Unión Europea como bloque económico. Los 19 países son Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica y Turquía.



También existen invitados, algo usual en este tipo de encuentros multilaterales. En este caso, España es un invitado permanente. Mientras Chile y a los Países Bajos fueron invitados sólo por esta vez por Argentina.



Una cosa es el grupo, otra la cumbre

El grupo de los 20 es un foro internacional integrado por las principales economías del mundo, donde intentan ponerse de acuerdo en el rumbo general que tomarán las cosas sobretodo aquellas vinculadas al comercio internacional.



El grupo comenzó en 1999 siendo un foro de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales de los países más poderosos de mundo, de hecho tomó forma después de una reunión de ministros del G7, esto es Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.



Es por eso que está vinculado a la idea de garantizar la reproducción del orden económico global vigente y también, por ese mismo motivo, suele ser muy criticado por las organizaciones y activistas de izquierda o anarquistas en distintas partes del mundo.



Por ejemplo, en la última cumbre en Hamburgo en 2017, acordaron “limitar el proteccionismo, comprometerse con un sistema de comercio internacional regulado y favorecer políticas que repartan los beneficios de la globalización”. Fue recién a partir de la crisis financiera internacional de 2008, cuando la cumbre del G20 comenzó a incluir es su agenda ciertas demandas sociales y políticas. Es así que crean la cumbre de presidentes. Es decir, el G20 es más que la cumbre de presidentes. La cumbre es sólo una de las expresiones del grupo, aunque es las más importante de todas. Antes de este encuentro existen varias reuniones previas que van definiendo la agenda.

El objetivo de la cumbre de jefes de Estado es firmar un acta final donde todos sus miembros asumen un compromiso compartido. Muchas veces, el temor está en no llegar a un acuerdo ya que tienen que coincidir países con formas muy distintas de gobierno. Este año no es la excepción, es por eso que una de las principales preocupaciones de la Cancillería Argentina es trabajar en el acuerdo.

¿Por qué en Argentina?

La cumbre es en Buenos Aires porque este año Argentina preside el G20. La presidencia del G20 cambia todos los años, alternando entre los 19 países que forman el grupo. Esto es así porque no existe una sede central del grupo como es el caso de algunos organismos multilaterales, por ejemplo la Unión Europea en Bruselas o la ONU en Nueva York.



Tampoco cuenta con funcionarios permanentes sino que el país que lo preside es el encargado de organizar las reuniones, poner a disposición funcionarios, diseñar la agenda de temas y acompañar la negociación.



Argentina asumió la presidencia del G20 después de una reunión que se hizo en China donde los representantes de las 20 economías más importantes del mundo aprobaron por unanimidad la presidencia argentina del grupo para el año 2018. El país que ejerce la presidencia tiene contar con la cintura política necesaria como para marcar el ritmo de las reuniones de modo tal que terminen en la firma una declaración por consenso.

Es por eso que Argentina tiene un rol tan importante en esta cumbre. No sólo porque asume la responsabilidad de garantizar la infraestructura, la atención y la seguridad de los presidentes y altos funcionarios sino porque tiene que saber llevar el pulso político de este encuentro para terminar en un acuerdo.



Primera vez en Sudamérica

No es sólo la primera vez que el grupo se reúne en Argentina sino también Sudamérica. En este sentido, esta cumbre es importante para la Latinoamérica porque el país que organiza puede instalar algunos temas de interés regional. Por eso es que, según dijo el canciller Jorge Faurie, “Argentina tiene la oportunidad de proponer algunos temas de interés global relevantes para nuestro país y para la región”. Entre los ejes marcados por el gobierno está el futuro del trabajo, el desarrollo de infraestructura para el desarrollo y la alimentación sostenible. Todos estos temas están vinculados a las problemáticas de los países en vías de desarrollo. A esto, tenemos que sumarle aquellos de interés global como el cambio climático, la crisis migratoria y las reglas que rigen en el comercio internacional.

Negociaciones calientes

El mundo está cambiando, como siempre. Pero en este momento estamos siendo testigos de la emergencia de expresiones de ultraderecha, que surgieron como respuesta a la desconfianza generada por las élites políticas después de la crisis financiera internacional del 2008, que llegaron al poder para cuestionar el orden internacional vigente.



La guerra económica entre Estados Unidos y China, donde el gobierno de Donald Trump busca revertir su déficit comercial con el gigante asiático mediante una barrera de impuestos a sus exportaciones, puede marcar el fin del comercio internacional tal cual lo conocemos. Mientras la oposición a Trump en Estados Unidos ejerce presión mediante ciertas instituciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), gran parte de los gobiernos europeos como la Alemania de Merkel o Francia con Macron buscan encontrar los contrapesos suficientes para frenar el cambio de rumbo norteamericano.



Rusia también forma parte de este encuentro. Las investigaciones abiertas por la supuesta intervención del gobierno ruso en las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos que derivaron en el triunfo de Trump así como su rol en Asia y Medio Oriente, tensionan el panorama con un actor político como Vladimir Putin dispuesto, desde hace años, a pelear por la hegemonía global.



Por otra parte, la crisis migratoria deja en evidencia el desastre humanitario de esta época. Según el último informe estadístico anual publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 2017 fue año, desde la II Guerra Mundial, con más personar forzadas a abandonar sus casas y sus ciudades como consecuencia de fuertes crisis económicas o algún tipo de enfrentamiento político, social o militar. En este momento, son más de 68 millones de personas desplazadas, mientras 25 millones viven en condición de refugiados.



No exenta de esto, América Latina vive uno de los movimientos masivos de población más grandes de su historia. Según estima la ONU, un total de 2.3 millones de venezolanas y venezolanos abandonaron el país en los últimos años. La mayoría se eligió países de la región. Todos estos son problemas que, si bien pueden haber surgido en algún país o región determinada, nos afectan a todos por eso exigen un tipo de respuesta global.

Sherpas y troikas

El lenguaje diplomático es para pocos. Fue durante la tercera reunión de Sherpas del G20 en China que los representantes de las 20 economías más importantes del mundo aprobaron la presidencia argentina. Pero ¿qué son los sherpas y para qué nos sirve conocer el significado?



Los sherpas son las personas que viven en Nepal, en los valles del Himalaya ¿y eso qué tiene que ver con el G20? Tiene mucho que ver porque, además de este significado, tiene una acepción política.



Sherpa está relacionado a la idea de ser un guía en la alta montaña. Este término en el G20 hace referencia a un alto representante del gobierno que debe liderar las negociaciones con los demás Estados. El sherpa que representa a Mauricio Macri en el G20 tiene nombre y apellido, es el diplomático Pedro Raúl Villagra Delgado. Esto lo convierte en la persona con mayor responsabilidad para Argentina de la cumbre después del presidente.



También escucharemos hablar del Canal de Sherpas. Este es el foro donde los sherpas definen la agenda de temas políticos dejando afuera los debates vinculados a los temas económicos o financieros que suelen ser protagónicos.



Otra de las palabras, tal vez un poco más conocidas por las noticias que escuchamos sobre la Unión Europea y su política de austeridad, es la Troika. Esta palabra en ruso significa trío o triunvirato, se refiere a cuando tres personas, países o instituciones de igual peso articulan para trabajar en un mismo objetivo ¿cómo se relaciona esto con el G20? se están refiriendo al modo de organización del grupo, esto es, el país que presidió el G20 el año anterior a Argentina, en este caso Alemania, el que lo preside en el año en curso (Argentina) y el que lo presidirá el año siguiente (Japón). La troika existe para garantizar la continuidad de la agenda del G20.



De abajo hacia arriba

Entonces ¿el G20 es un encuentro de poderosos que definen el rumbo del mundo? Sí, pero. Y digo pero porque también existe algo llamado Grupos de Afinidad. Estos son espacios formados por organizaciones de la sociedad civil que no tienen que ver con los gobiernos. En estos grupos se discuten problemas específicos y se preparan una serie de recomendaciones para presentar ante el G20 con el objetivo de fijar la posición sobre distintos temas que afectan directamente a la sociedad.



Existen siete grupos de afinidad, estos son Business 20 (B20), Civil 20 (C20), Labour 20 (L20), Science 20 (S20), Think 20 (T20), Women 20 (W20), Youth 20 (Y20).



El W20 o Women 20 es un grupo que surgió después de la cumbre del G20 en Australia para trabajar por el crecimiento económico y la inclusión de las mujeres. Entre sus objetivos la inclusión financiera y educativa, la reducción en un 25 por ciento la brecha de participación entre hombres y mujeres y el intento por incluir a más de 100 millones de mujeres al mercado de trabajo.



Otro de los grupos es el Y20 o Youth 20. Es un foro de jóvenes que reúne a los referentes menores de 20 de los distintos países. Se creo en el 2010, bajo la presidencia de Canadá. La última reunión se hizo en la provincia de Córdoba, en Argentina.



Hamburgo y las protestas

Sin embargo no todas las demandas sociales son escuchadas por los jefes de Estado, ni todas las personas están de acuerdo con el orden internacional vigente y cuando esto pasa ganan espacio las protestas en las calles.



El año pasado, puertas afuera de la cumbre, unas 100 mil personas se manifestaron en Hamburgo contra el G20 lo que terminó con mas de 200 detenidos en lo que fue catalogada como la protesta contra el grupo más importante de la historia.



Por eso, el gobierno argentino está tan preocupado por la seguridad. Durante los tres días que dure el encuentro, unas 230 manzanas estarán bloqueadas, más de 22 mil efectivos de seguridad estarán vigilando el encuentro, no habrá trenes, ni subtes, ni barcos por el Río de la Plata, tampoco vuelos comerciales en Aeroparque, se modificarán los recorridos de los colectivos y Retiro y Constitución estarán cerrados.



El Ministerio de Seguridad anunció la compra vallas de contención, balas de goma, chalecos antibalas, cartuchos de bala, cascos, escudos, máscaras antigás y bastones para policías y gendarmes, un gasto para la Argentina que ronda los 1.200 millones de pesos en la organización del G20.



La Confluencia Fuera G20-FMI lidera la contra cara de esta cumbre. Este espacio nuclea a distintas organizaciones que se oponen al encuentro como Asamblea Fuera G20-FMI, Diálogo 2000, Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC), Argentina Mejor Sin TLC; Foro Feminista contra el G20, entre otras. Según la agenda de actividades publicada por noalg20.org convocan a una fuerte movilización para el viernes.



Por eso, las protestas mientras no sean violentas no pueden ser reprimidas sino que deben ser respetadas y escuchadas porque son la respuesta política que encuentran aquellas organizaciones sociales y políticas, así como las personas que no responsan a ningún colectivo, a plantear sus críticas al encuentro. Cortar los canales de acceso a la ciudad para evitar la participación social es una de las formas más solapadas que encuentran los gobiernos para silenciar el reclamo, medidas no hacen más que echar más leña al fuego.



Japón, el siguiente

La ciudad de Osaka será la siguiente sede para la cumbre del G20. Japón, también por primera vez, estará a cargo de la organización del encuentro el próximo año. Esperan que el ministro de Hacienda, Taro Aso anuncie los principales temas para el 2019 en Buenos Aires que probablemente atiendan a los problemas regionales propios de ese continente como el impacto del envejecimiento poblacional en la economía mundial y las nuevas reglas del comercio internacional.

