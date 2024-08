Todo sobre los juguetes sexuales que simulan el sexo oral

¿Qué pasaría si pudieras tener sexo oral cuando quisieras y sin compromiso? Para las personas con vagina, esto sería una excelente noticia: muchas dicen que el sexo oral es una forma más efectiva de tener un orgasmo que la penetración, ya que proporciona una sensación directa y constante en el clítoris y las áreas circundantes. A diferencia de la autoestimulación manual básica con penetración, obviamente no puedes comerte/lamerte la vagina con tu propia boca, sin embargo, ya existen otras opciones.

Cada vez más empresas están fabricando juguetes sexuales que tienen como objetivo simular el sexo oral por medio de la succión, juguetes en forma de lengua y más. Pero, ¿qué tan reales podrían sentirse?

Aquí te desglosamos los inventos más recientes para autocomplacerte con sexo oral. El futuro ya está aquí y es asombroso, disfruta.

Succionadores

Llamarlos “succionadores” es un poco engañoso ya que en realidad no te chupan el clítoris como lo haría una aspiradora, por ejemplo. Lo que realmente hacen los juguetes de succión es usar pequeñas ráfagas de aire, pulsaciones y, a veces, ondas sónicas para estimular el clítoris y las áreas circundantes. (También funcionan muy bien en los pezones).

Los succionadores vienen en diferentes formas y tamaños. Por lo general, tienen una boquilla de silicona que colocas sobre tu clítoris y dejas que la pulsación haga su trabajo. O, lo más común es que parezcan vibradores pequeños y elegantes, aunque no siempre es así: algunos tienen forma de pollitos o pingüinos apuestos.

Los succionadores de marcas populares como LELO, Womanizer y Satisfyer varían en precio de 50 a 200 dólares. También hay muchas opciones más baratas, incluidos juguetes desechables como este de 10 dólares de Satisfyer que dura 90 minutos. Algunos vienen con opciones de vibración y penetración, así como con diferentes niveles de intensidad; algunos son recargables; y otros, impermeables, por lo que puedes bañarte con ellos (mientras practicas el squirting).

Searah Deysach, propietaria de la sex shop feminista Early to Bed con sede en Chicago y de la tienda FTM Essentials, dijo que la sensación que proporcionan los succionadores es “difícil de describir, ya que no es una sensación de succión ni de soplo, sino que es más como una combinación de los dos que puede llevar a muchas personas al borde del orgasmo rápida y poderosamente”. Deysach, quien recomendó Love Triangle de Satisfyer o el We-Vibe Melt, dijo que los succionadores son “diferentes a cualquier otro tipo de vibrador”, razón por la cual son tan populares.

June Pilote, un educador sexual transmasculino con sede en Montreal y aficionado a los juguetes sexuales, comparó la sensación con estar “al lado de una bocina en el club. Puedes sentir el aire y la presión a tu alrededor”.

Muchas personas que usan succionadores los elogian por la velocidad y la eficiencia con la que hacen llegar al orgasmo (algunas dicen que se tardan menos de un minuto en llegar) pero, como ocurre con cualquier experiencia sexual, el kilometraje personal de cada persona puede variar. Las fanáticas también notan que, a diferencia de los vibradores, no requieren mucha fuerza o potencia para excitarte; funcionan con la misma eficacia en el nivel más bajo, lo que probablemente se deba a la sensación y la presión tan específicas de los juguetes.

Para las personas transmasculinas y no binarias con hormonas, tanto Deysach como Pilote aconsejaron a les usuaries que se aseguren de que las boquillas sean lo suficientemente anchas para acomodarlas. “A veces, esos juguetes pueden ser demasiado pequeños para nosotres”, dijo Pilote, “así que asegúrate de que te quede bien, o será demasiado intenso y no placentero”.

Si la succión es demasiado intensa para ti, puedes usar un lubricante a base de agua, ya que este crea una barrera delgada entre el juguete y tu piel. (Los lubricantes de silicona deterioran los juguetes de silicona, por lo que deben evitarse). Si tu objetivo es simular la boca, es posible que de todos modos quieras usar lubricante, aunque no seas particularmente sensible. “Cuando se trata de reproducir o replicar las sensaciones del sexo oral, agregar lubricante a la acción lo hará aún mejor”, dijo Deysach. “Las bocas están húmedas, por lo que un juguete que tenga una dosis saludable de lubricante se acercará más a esa sensación”. Por último: si tienes piercings o joyas, muchos fabricantes de juguetes recomiendan que te los quites antes de usar succionadores ya que podrían interferir con ellos.

Juguetes en forma de lengua

Los juguetes que más se parecen a sus contrapartes orales son, de hecho, los que menos se parecen a ellos. “Desde que comencé mi tienda hace 20 años, a todo el mundo siempre le han entusiasmado los juguetes que son o tienen lengua”, dijo Deysach, “la expectativa es que se sienta como si tu juguete te diera sexo oral”. Deysach se sintió decepcionada al descubrir que ese tipo de juguetes a menudo no estaban a la altura, ya que encontraba las sensaciones “molestas” o “demasiado ligeras” para producir un orgasmo. “Dicho esto, si miras estos juguetes más como simuladores del movimiento de la lengua, como este Flutter Tongue Vibe (45 dólares), y te liberas de la expectativa de que se sentirán como el sexo oral que te daría un humano, el movimiento rápido hacia adelante y hacia atrás puede generar una sensación muy intensa y placentera”.

Este tipo de vibradores tienen forma de lengua o simulan la sensación de una lengua en movimiento con la ayuda de una vibración, una textura similar a una lengua o una bola giratoria. Estos juguetes se mueven, dan toquecitos, giran y/o rodean tu clítoris con movimientos y sensaciones suaves. Muchos también vibran, tienen varias velocidades y configuraciones, y están disponibles en diferentes diseños. (Algunos tienen un diseño un poco tonto, como este molino de lenguas). Muchos cuestan menos de 100 dólares, como el CalExotics Mini Marvels Marvelous Flicker (66 dólares). Otros tienen precios más altos, como el Fun Factory Volta (140 dólares), un vibrador de dos lenguas que pretende cubrir una parte más amplia del clítoris.

En el extremo de los vibradores de lengua de alta tecnología hay anillos o bolas giratorias como el Ora 2 de LELO (150 dólares), que tiene una bola de metal cubierta de silicona que gira y vibra alrededor del clítoris y la vulva.

“Este tipo de juguetes están destinados a acariciar el clítoris como lo haría la lengua de tu pareja”, dijo Deysach. “Algunos pueden resultar muy interesantes y sentirse delicioso, pero ninguno de los que he probado se siente como una lengua humana u, honestamente, me han hecho llegar al orgasmo”.

Algo que ayuda a que los juguetes de lengua se sientan bien, dijeron los expertos, es el lubricante, especialmente porque la sensación de golpeteo puede ser intensa para algunos usuarios. Pilote agregó: “El lubricante es una buena manera de estimular la lubricación natural, al igual que lo haría la saliva durante el sexo oral”.

¿Y qué hay del humilde molino de lenguas, como el Sqweel 2 Oral Sex Simulator (40 dólares)? “No funcionó tan bien como esperaba, pero llegué al clímax”, se rió Pilote. “Sin embargo, la sensación es más como de golpecitos que de sexo oral”.

Fundas y bombas succionadoras

Las fundas y bombas succionadoras brindan otras opciones de simulación oral que tienen como objetivo replicar la sensación de que alguien te succiona o chupa el clítoris. Estos juguetes pueden funcionar mejor para las personas con clítoris más grandes o en el crecimiento relacionado con las hormonas, aquellos que desean una experiencia más parecida a un blow job o aquellos que simplemente disfrutan de sensaciones más intensas.

Para las personas trans que toman testosterona, Pilote recomendó fundas pequeñas como ShotPocket (22 dólares), “una funda de silicona que viene con succión”. Con las fundas, el lubricante es imprescindible: ayuda a crear la succión necesaria en el interior con textura.

Como señalan varias opiniones en la página web de ShotPocket, las fundas funcionan bien para las personas que no toman testosterona. Alguien dijo: “Bombear un poco antes y usar lubricante ayuda a aumentar la succión”. Otro dijo que la funda se sentía como un blow job (y era excelente para aliviar el malestar y la angustia relacionados con la disforia de género).

Deysach recomendó el Buck Off (26 dólares), una funda que se hizo especialmente para hombres que han experimentado un crecimiento por tomar hormonas. “Es un poco más grande que los juguetes para el clítoris, pero más pequeño que la funda clásica”, dijo.

Otra opción para las personas que buscan simular una sensación de succión son las bombas succionadoras, como la Trans Masc Pump (30 dólares), que, cuando se coloca sobre los genitales, aumenta el flujo sanguíneo, la sensación, la estimulación y el tamaño en algunas personas en testosterona cuando se usa regularmente. Las bombas, como las fundas, funcionan mejor con lubricante y vienen con un cilindro, una bomba y una válvula de descarga.

Otras bombas comercializadas para personas cis con clítoris brindan una sensación similar y varían en tamaños; algunas cubren solo el clítoris y otras cubren toda la vulva, incluidos los labios mayores. Las bombas de clítoris, como LA Pump (40 dólares), acortan la respuesta de excitación natural del cuerpo, ya que bombear hace que el área se llene de sangre y se congestione, aumentando las sensaciones y haciéndola más sensible al tacto.

Según los informes, algunas personas emprendedoras incluso han hecho sus bombas succionadoras hechas en casa mediante el uso de ventosas de kits de acupresión junto con bombas manuales. Como dijo un Redditor: “Lo probé con la bomba manual y ¡Dios mío! se sentía como si alguien estuviera chupando mi clítoris. Fue impresionante, aunque no lo más sexy”.

¿Alguno de estos juguetes, ya sea diseñado o improvisado en casa, puede realmente reemplazar el sexo oral? No del todo, dijeron Deysach y Pilote. Como dijo Pilote, “el sexo oral se trata más de la conexión con la otra persona”. Por otro lado, también señalaron que a veces los juguetes son preferibles al sexo oral con una persona con la que no lo estás sintiendo, o viceversa: en ese caso, “aunque tenga lengua, no será bueno”, dijeron. Afortunadamente, ahora hay muchas otras formas de autcomplacerte con sexo oral.

Sigue a Anna Pulley en Twitter.