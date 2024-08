Todos los episodios de ‘Le temes a la oscuridad’ para verlos este Halloween

Artículo publicado por VICE México.

Desde que tengo uso de razón he sido fan de las series de terror. Los recuerdos de mi infancia vienen de la mano con libros de Escalofríos y horas completas de capítulos de Le temes a la oscuridad. Cada vez que en el televisor de mi antigua recámara sintonizaba Nickelodeon y empezaba el intro de la serie, me sentía el niño más feliz del mundo. A media intro, cuando llega la mano y prende el fósforo, mi curiosidad y emoción se disparaban a niveles que aún no he encontrado de nuevo a mis 29 años.

Videos by VICE

Realmente Le temes a la oscuridad era una serie que lograba espantarme y maravillarme a la vez: lo mejor de dos mundos. Tuvo 7 temporadas y 91 capítulos; los tiempos más hermosos de mi lejana infancia. Y aunque la serie terminó el 11 de Junio del año 2000, ahora estamos en época de Halloween y Día de muertos, así que no hay una mejor manera de celebrar que alguna vez tuvimos una infancia digna y feliz que echándonos un maratón de la serie.

Hace días te dijimos dónde ver todos los episodios de Hey Arnold!, y para seguir la costumbre, acá te dejamos absolutamente todos los capítulos de Le temes a la oscuridad. En este sitio, está la puerta para regresar a cuando todo era más feliz, tranquilo y sereno.

Checa todos los capítulos de la serie y vive un poco más feliz.

Puedes seguir a Diego en Instagram.