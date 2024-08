Estos son todos y cada uno de los nerds que verás desfilar en el Record Store Day

Cada abril, los coleccionistas acuden presurosos a las tiendas de discos locales para ser parte de la celebración anual de vinilos que representa el Record Store Day en sus diferentes versiones regionales. La fecha brinda una oportunidad única para hacerse de lanzamientos exclusivos, buscar hallazgos ocultos y evitar el contacto visual con otras personas a toda costa. El RSD tiende a atraer a los mismos tipos cada año, así que da lo mismo si ésta es la primera vez que sales de compras en tan gloriosa fecha o si eres un veterano experimentado, aquí están todos los personajes posibles con los que puedes topar:

El viejito que cree que su colección de discos vale algo de plata, pero en realidad trae puros cacahuates

Este jubilado leyó un artículo en Forbes sobre «cómo están de regreso los vinilos», así que trajo para la ocasión una caja llena de sus viejos LPs de Led Zeppelin, Los Hermanos Carrión y Pink Floyd de los años setenta para ofrecérselos cómodamente a la gente de las tiendas de discos, justo el maldito día que estarán más ocupados. Ninguno de estos discos vale un comino, por supuesto, porque todos fueron producidos en serie y estuvieron pudriéndose en la esquina de un sótano mohoso durante cuatro décadas. Además por alguna razón, el imbécil garabateó su nombre en la portada de la mayoría de ellos.

El tipejo tan anal que usa siempre guantes quirúrgicos blancos cuando se trata de discos

Este pelmazo necesita más de diez minutos para dar su dictamen sobre el estado físico de un disco. Ahí está, utilizando su kit completo de inspección para buscar cuidadosa y esmeradamente rasguños y/o manchas que podrían bajar el precio de ese disco japonés que nunca, nunca revenderá.

El perezoso acongojado

Este cabronazo decidió despegar su trasero del sofá hasta después de la comida; cuando por fin llega a las tiendas, pone cara de perplejo y comienza a dar su show, una especie de calvario vociferado: «¿Por qué ya se acabaron todos los lanzamientos exclusivos?, revisé Internet y ahí dice que aún te quedan copias»- reclama al pobre dueño de una tienda que lleva toda la puta semana sin dormir. Y trae más bombas: «Ya dime, y entonces, bien a bien ¿cuántas copias de éste te quedan?» «¿Te llegarán más?», «¿Puedo usar tu baño?».

El quinceañero que solo se apareció por su picture disc de My Chemical Romance

Siempre es bueno ver caras nuevas en el Record Store Day. O al menos dar con compradores que no son hombres de 50 años con su pinche halitosis. Pero estos jóvenes clientes no están interesados en comenzar desde temprano una carrera en el coleccionismo de vinilos. No, vinieron por una cosa y una sola cosa: el lanzamiento exclusivo del picture disc de My Chemical Romance, y nada más. Han estado esperando desde las cinco de la mañana, así que dáselos y sal de su camino. Quieren dos copias, una colgada en la pared y otra para poner con el resto de su colección de MCR. Ninguna de las dos será tocada jamás, este espécimen ni siquiera posee un tocadiscos.



«Solo vine a Instagramear»

«No vine a comprar nada, tomaré un montón de fotos de mis hallazgos más raros, las publicaré en Instagram, cada uno con seiscientos tags. Cuando termine, me iré a casa a escuchar Spotify». #vinylporn #vinyloftheday #instavinyl #vinyljunkie #cratedigging #recordstoreday # rsd2018



El aspirante a celebridad

«Un segundo, ese tipo buscando en la sección de chicha peruana…¿no es el actor en esa película Pablo Larraín ? ¿Cómo se llamaba? Ah no, no es…….». «Espera ¿no es de aquella de Sebastián Lellio?O será que lo vimos en la de…no, no es…¿quién es?» «Iré a hablarle. Pero ¿qué diablos haría aquí él?» «¡Mah! déjalo pasar, ni siquiera es tan famoso».

El insoportable que va al Record Store Day a quejarse del Record Store Day para liberar dios-sabe-qué-frustraciones

Este es el tipo que va por la vida clamando: «TODOS los días son día de ir a las tiendas de discos para mí». Defiende a muerte que TODO SIEMPRE «suena más cálido en vinilo». Te dice: «recuerdo cuando este día se trataba realmente de beneficiar a las tiendas independientes y no de fomentar poses vacías, mercantilismo y especulación en Discogs e eBay». (OK, está bien, tiene razón, pero su modito de decirlo igual es una mierda) El chico no se da cuenta aún que High Fidelity no tiene la intención de ser una puta guía para la vida. Se lamenta de que «todos estos tontos que están aquí no saben NADA».

El devorador de freebies

Este amigo quiere todos los artículos promocionales que los sellos, tiendas y demás podrían tener «para él» —en su cabeza esa montaña de pegatinas, llaveros y carteles fue producida para que él pudiera llevársela-. Tomará todo el botín que le sea posible y al terminar se quejara de que el año pasado los freebies estaban mejores.

El que ni se dio cuenta de la fecha

Este pobre bastardo se presentó en la tienda de discos local buscando ese álbum que recomendamos en Noisey y espera … ¿Por qué hay tanta gente aquí? ¿Qué esta pasando? Ah mierda, ¿cuál es la fecha de hoy? Hoy es el RSD, ¿no? ¡maldita sea!

El coleccionista de discos básico, demasiado básico

«Hola, acabo de descubrir los vaporizadores y las cámaras Lomo, no sé ni siquiera que hago aquí, en realidad el disco que frontea con orgullo mi colección es la versión en vinilo de Hot Fuss de The Killers seguido por El Circo de Maldita Vecindad.

El salvaje que no entiende cómo busca discos la gente civilizada

Hay algunas reglas de etiqueta implícitas para buscar y comprar discos y este tipo entiende el puto nivel cero de ellas. Se mueve contra la corriente de los diggers, deja su pila de compras potenciales encima de dos cajas de modo tal que estorba a quien busque acercarse a cualquiera de ellas, y saca cada-maldito-disco-para-examinarlo EN LUGAR DE SIMPLEMENTE IRLOS PASANDO COMO HACEMOS LOS HUMANOS NORMALES.

El que dice “petróleos”

“Coleccionismo de aguja gruesa,” “llantas de acero”, “ruedas de metal”, “lo tengo en petróleo” , “el oro negro”, “lo conseguí en chapopote” ¿Sabes qué? mejor muérete.

El pelmazo que aparece todos los años para comprar lo que sea que Bob Dylan reedite, un sujeto realmente cansado

Comenzó a coleccionar discos de Dylan cuando era joven y ahora siente un extraño sentido de responsabilidad por seguir haciéndolo. Viene todos los años a recoger la basura descartable de Basement Tapes que ofertan y tiene cara de que todo esto le ha vencido. Puedes encontrarlo esperando en fila para pagar por el exclusivo «Must Be Santa» de este año en siete pulgadas mientras secretamente anhela estar en su casa pasando el tiempo con sus hijos.

Jack White

Este tipo es el famoso músico Jack White. Se toma el vinilo muy en serio. Abrió una planta de prensado de vinilo en Detroit porque pues así de serio toma el vinilo. Carga con fotos de su planta de vinilos en su teléfono y las muestra a las personas de la misma manera en que los padres muestran fotos de sus hijos. Está bien cansado de la desechabilidad con la que la gente trata a la música y a sus gadgets (él los llama con desprecio «gadgets»). White solo quiere que la gente tenga el vinilo, el vinilo, vinilo en el futuro, el vinilo, vinilo esto, vinilo lo otro..

El tipo que anda buscando el lanzamiento exclusivo de Disturbed en LP

Honestamente ¿qué te pasa?

El tipo gracias al cual no acuden más mujeres al RSD

«¿Hola, vienes acompañada?», «Me gusta tu t-shirt de Joy Division, está genial, a muchas mujeres no les gusta Joy Division» «Dime amiga, ¿tienes ese lanzamiento exclusivo de 12 pulgadas que sacaron…oh, supongo que no lo tienes, es de 2014 y probablemente no coleccionabas discos en ese entonces…..», «supongo que vienes aquí a buscarle discos a tu novio ¿no?», «Si estás aquí para buscar un disco para tu novio y quieres sorprenderlo, yo sugiero que no lleves ése, prueba mejor con éste». ¿Sabes qué? tú también muérete.

