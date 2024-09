Tokio quiere ser una ciudad libre de tabaco en espacios públicos para los Juegos Olímpicos

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Yuriko Koike, gobernadora de la capital de Japón, planea impulsar una ley para hacer que la ciudad más importante del país esté libre de tabaco en los espacios públicos para las Olimpiadas de Tokio 2020.

De aprobarse, las autoridades impulsarán campañas para concientizar a los tokiotas de no fumar en lugares cerrados, mucho menos si hay presencia de niños. En caso de incumplimiento, habrá duras sanciones.

«El país es lento, pero nosotros nos encargaremos de realizar nuestro deber como ciudad anfitriona», declaró para el periódico local Nikkei Shimbun la gobernadora Koike, quien anunció que presentará la ley este otoño.

La gobernadora Koike se encuentra confiada en que lo puede lograr: el año pasado obtuvo la victoria en Tokio como candidata independiente al derrotar a partidos con años de experiencia, incluyendo al Partido Liberal Democrático (PLD), cuyo presidente es el actual primer ministro de Japón, Shinzo Abe.

A pesar de esto, su tarea no parece fácil, pues debe enfrentarse a hosteleros y a la Japan Tobacco, una empresa que pertenece en un tercio al gobierno y que sólo en el año 2015 le brindó al gobierno ingresos por 700 millones de dólares, según la nota publicada por The Independent.

A pesar de que el consumo pasivo de tabaco cuesta miles de vidas al año, actualmente no existe un antecedente de ley similar de prohibición. Existe una ley que restringe el uso del tabaco y exhorta a los restaurantes a separar el área de fumadores de la de no fumadores. Sin embargo, esta ley, que data de 2003, no conlleva a ninguna pena.

