Toma el delineador de ojos, Robert Smith de The Cure curará la edición 2018 del Meltdown

Otro año, otro curador estelar para el Festival Meltdown de Londres en el Southbank Center. Esta edición del 2018 marcará el 25° aniversario del evento y tendrá a Robert Smith -líder de The Cure y el gótico más famoso del mundo- tomar el timón y curar el programa que abarcará diez noches con sus favoritos personales. Tu tío el que solía usar lápiz labial negro y botas en lo que él llama sus «mejores años», seguramente está encantado.

Smith habló sobre su deleite al ser nombrado siguiendo los pasos de otros como Yoko Ono, Anonhi y Patti Smith en una declaración:

Me siento honrado y emocionado de ser curador de la 25ª edición del Meltdown. Más de 30 de mis artistas favoritos de todos los tiempos, algunos de los artistas más emocionantes, inspiradores, intensos e influyentes de los últimos 40 años, se asegurarán de que este espectáculo de 10 noches sea el evento imperdible del verano.



De acuerdo con The Guardian, los primeros artistas confirmados se anunciarán en marzo, aunque si crees que va a ser como la Catedral Goth moderna, estás muy equivocado. Personalmente, estoy apostando por Nine Inch Nails para ser el headliner, y si no hay una apariencia Siouxsie Sioux, ¿cuál es el punto de todo esto entonces? Goths de clase media, de mediana edad, levántense y anden: tu momento es ahora.

