Toma tu regalo atrasado: todas las tiraderas navideñas de Arcángel

Es bien sabido que el beef y la pelea de rap más importante del año fue entre Pusha-T y Drake. Todos pudimos presenciar lo que pasó con “Infrared”, después con “Duppy” y finalmente con “The Story of Adidon”, en donde King Push destrozó a Drizzy. Ahí quedaron los trapitos puestos al sol y el viejo dicho de que dice que “la ropa sucia se lava en casa”, a nadie parece haberle importado.



Ahora, si por allá llueve, por acá no escampa.

En Latinoamérica nos tenían acostumbrados a otro tipo de beefs: las tiraderas. Básicamente, en el reggaetón se enfrentan artistas con canciones en donde plasman versos que atacan al otro desde lo artístico, como ritmo y estilo; hasta lo más personal, como la familia, o en beats de dembow pesado. Algunas de las más memorables fueron las de Daddy Yankee con Don Omar, Lito & Polaco contra Tego Calderon, o Tempo y Residente hace nada más un año.

Pero hay una tiradera bastante peculiar, ya que no era un tire y jale entre dos artistas, sino que siempre variaba. “Feliz Navidad”, de Arcangel, es una serie de canciones que hacía en algunos diciembres en donde se iba lanza en ristre en contra de quién durante el año le hubiera tirao’. Casi que la volvió costumbre en su repertorio y desde el inicio de su carrera artística ha sacado siete veces esa tiradera navideña.

Sin embargo, ha variado conforme el paso de los años. En las últimas “Feliz Navidad” (desde la cuatro) inicia hablando con Santa Claus, quien lo trata como un niño bueno que tiene que enseñarle a los demás reggaetoneros a respetar. También ha incluido campanas navideñas en el beat y panderetas que lo hacen pensar a uno en villancicos perreables.

Entre los artistas a los cuales les ha tirado Arcangel en sus “Feliz Navidad” están Kendo Kaponi, Wisin (sí, el del Wisin y Yandel), Polaco, Farruko y el mismo Tito el Bambino. Además, los temas han sido producidos por diversos productores como Tainy, Luian y también Mambo Kingz, quienes casi siempre han trabajado junto al fenómeno del trap Bad Bunny.

Bueno, y si Papá Noel no les trajo nada en esta pasada navidad, nosotros les traemos este regalo de “la maravilla”: todas sus tiraderas festivas con el mejor punchline en nuestra opinión. Bienvenidos.

“Feliz Navidad 1” (Producida por Tainy y Nely, 2007)

Arcangel vs. Polaco

https://www.youtube.com/watch?v=2HDRkUX92Do

“Hablé con Walter Mercado ayer, me dijo que te quedaba poquito, / que lo mejor que hiciste fue, volver con tu pana Lito. / Hablé con Walter Mercado ayer, me dijo que te quedaba poquito, / que lo mejor que hiciste fue, coger pon y tirarle al chamaquito”.

“Feliz Navidad 2” (Producida por Luian, 2010)

Arcangel vs. Jowell & Randy & Kendo

https://www.youtube.com/watch?v=uo31sUZHams

“Con grandes escaleras, quiero una mansión / y el nombre de mis enemigos, escrito en cada escalón. / Pa’ no perder la costumbre de pisarlos, / y mis zapatos diario tengan que besarlos”.

“Feliz Navidad 3” (Producida por Luian, 2011)

Arcangel vs. Cosculluela & Farruko

https://www.youtube.com/watch?v=TQFUyg_c-U4

“Feliz navidad, feliz navidad, pa’ los que frontearon con cojones. / Ustedes me dicen si quieren morirse cabrones / ya que en esta navidad andamos matando lechones”.

“Feliz Navidad 4” (Producida por Luian y Mambo Kingz, 2012)

Arcángel vs. Farruko

“Tranquilo parce, sé lo que tu das y no te me alce, / saludo a lo dieron su culito pa’ pegarse. / Tengo mis conexiones, me lo contaron / los mismo que te untaron, fueron lo que te pegaron. / Te clavaron, así que bájame el falso machismo, / ¿qué tu mete cabra? no te lo cree ni tu mismo“.

“Feliz Navidad 5” (Producida por Luian, 2013)

Arcángel vs Wisin & Tito El Bambino

“Ando en la mía que dio suerte de barras, / ¿sobreviviente de qué? tu no haz guerrero’ con Arca. / Por más que digas tu no mata la liga, / así que mejor que siga con tu Dios te bendiga”.

“Nadie puede mi estilo de vida sostener, / tu no brilla igual desde que no estás con Yandel. / ¿Quién te manda a joder con el shorty? Si eres tremendo y lo sabe to’ el cori’”.

“Feliz Navidad 6” (Producida por Luian, 2014)

Fronteo

“Veintinueve años de edad, diez de trayectoria, / cinco navidades de esas matando la escoria. / Sé que odian que no me deje y yo nunca vo’a dejarme, / hoy cierro esta tradición y nadie pudo tumbarme”.

“Feliz Navidad 7” (Producida por Luian, 2017)

Arcángel vs Kendo Kaponi & Ele A

https://www.youtube.com/watch?v=aQ_vnsvmtNY

“Hacen una insectería y se la pasan fronteando, / no respeto gangster que se muden pa’ Orlando. / Tiene miedo y se van de aquí hasta en un teleférico, / luego te lo’ encuentras en Connecticut”.

