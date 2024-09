Tomando ginebra con Snoop Dogg

Pocos artistas gozan del poder de resistencia que tiene Snoop Dogg. Casi 25 años desde el debut de su novedoso album Doggystyle, el cantante, estrella de televisión y empresario de la marihuana medicinal es tan relevante culturalmente como nunca. Parte de ello tiene que ver con su naturaleza prolífica (lanzó 127 singles durante ese par de décadas y media), pero la contagiosa amabilidad de Snoop seguramente juega un papel importante en su éxito continuo. Después de todo, la gentileza nunca pasa de moda.

Por cierto, tampoco la marihuana. El título, todo menos oficial, de Snoop como embajador internacional de la mota también ha ayudado a fomentar su legado. MUNCHIES contactó a Snoop para sentarnos en el centro de LA a beber cócteles de ginebra con jugo, y nos reveló todo, desde sus snacks favoritos para drogarse hasta la persona que puede fumar más que él. Lo más importante durante esta sesión con el ícono del hip-hop es que nos ofreció algunas lecciones de vida.

MUNCHIES: ¿Qué estamos bebiendo? Snoop Dogg: [Es el cóctel Laid Back preparado por Niko Novick de N2 Mixology, una parte de ginebra, otra de vodka de manzana, dos de jugo de piña y un toque de agua mineral, en las rocas]. Sabes, Martha Stewart me preparó esta misma bebida para mi programa [Martha and Snoop’s Potluck Dinner Party]. Pero le puso una bola [de hielo] dentro. Una bola enorme. Una bola hija de puta; nunca había bebido algo una bola enorme. Me jodió, pero el trago es bueno. Nunca imaginé que diría que me gustan las bolas, pero… Tienes que poner el gin, un poco de piña y picar picar [el hielo].

Tu amistad con Martha es inusual pero genuina. ¿Cómo trabajan juntos ustedes dos? Es diferente, sabes, a lo que estoy acostumbrado. Pero también es tan parecida, porque es una persona normal. Se ve diferente y nació en una época diferente, pero si sales con ella y te relajas, es como cualquier otra persona. Por eso funciona, porque nunca dice nada loco para mis oídos. Siempre pienso, Sabía que dirías eso, OK. Por eso nos llevamos bien, por eso hay conexión con Martha. Es como el matrimonio sagrado y no unos macarrones sagrados.

Introdujiste una nueva generación al mundo de la coctelería cuando sacaste tu canción «Gin and Juice». ¿Quién te mostró esa bebida? ¡Mi mamá! Mi mamá era asidua bebedora en los 70. Solían hacer fiestas en sala de la casa, teníamos un bar con un tocacintas de 8 tracks. Tomaban [ginebra] y se la pasaban bien, de fiesta. Representaba un buen momento.

¿Qué música recuerdas de aquella época? The Dramatics, Marvin Gaye, Isley Brothers, Manhattans. Todo lo que te ponía a bailar, ¿sabes lo que digo? Ellos y mamá bailaban. [El alcohol] los hacía bailar a mis ojos. Ahora que lo pienso, porque siempre tenían un vaso lleno. Usaban vasos rojos o de unicel, pero siempre tenían un vaso.

¿Siempre fue ginebra para ti? Hay muchas personas en la escena rap que beben cognac. Nunca bebí el «trago oscuro»… porque ya soy suficientemente oscuro. Beber demasiado cognac no es bueno. Las peores crudas son con el cognac. Esas que te dejan diciendo, «Oh dios, nunca volveré a beber». Nunca te dan así [con los espíritus claros]. Quiero intentarlo otra vez.

¿Cuál es la bebida perfecta para fiestas? [Piensa por un minuto.] ¡Oh! Pink Panties [una mezcla de limonada rosa, ginebra, helado, fresas y hielo]. No creo que sigan preparándolos. Cuando pasé de la secundaria a la preparatoria, ésa era la bebida que las chicas sexys preparaban cuando querían coquetear, pero te preparaban el trago, te embriagaban y ¡nunca conseguías nada!

¿Qué tienes planeado para 2017, Snoop? Hay una película por salir para Coolaid. Creo que ese álbum es muy bueno. Sentía que volaba. Me parece que no estuvo bien manejado por la compañía disquera. Así que grabé una película para ayudarlos a entender de qué se trataba. La película está por estrenarse en marzo. Estoy trabajando con muchos artistas fascinantes. October London es uno. Es un gran cantante/letrista. Hacer un par de cosas con mi hija, ahora es una cantante. Acabo de terminar el álbum Morris Day, así que estén atentos. También trabajaremos en el nuevo disco de Bootsy Collins. Tratando de unirnos y crear, haciendo un poco de todo eso. Amo hacer música, amo ofrecer lo que les faltaba a muchos artistas que crecí amando y hoy puedo trabajar con ellos, porque aún quieren hacer música y yo sigo queriendo trabajar con ellos.

Ahora dejas que otros artistas escriban canciones para ti. ¿Cómo es el proceso? Dejo que la gente escriba para mí, porque —no que esté estancado o no tenga cerebro para eso— es solo que a veces la perspectiva de fuera es mejor que la propia. Han sido algunas canciones… «Sexual Eruption», esa canción la escribió Shorty Rare. Me presentó esa canción [y dijo], «Quiero que tengas esta canción». Pero no estaba cantando, solo hablaba. La tome, puse el autotune con mi voz y dije, «Espera. No quiero fingir la voz como T-Pain. Así que pon a T-Pain aquí y a mí acá». Esa es la diferencia entre canciones con autotunes regulares y la nuestra, porque Shorty Rare me dio esta canción. La escribió, la produjo e hizo los arreglos, yo sólo agregué mi toque e hice lo que hago.

Pero no siempre estuviste cómodo con gente que escribía para ti. Tenía problemas con eso al principio, porque yo controlaba el micrófono. Ya sabes, ¡un adicto al micrófono! Escribía para Dr. Dre. Yo escribía para él. Tú no vas a escribir para mí. Un rapero —no puedo decir su nombre— y yo tuvimos una pelea por eso. «¡No puedes escribir para mí, negro!». Pero terminaba vendiendo millones y millones y millones de discos. Se ganó mi respeto. En el arte de la guerra, yo seguía estando en la cima, así que no necesitaba coescritores. Yo era mi propio socio. [Risas.]

Estás relacionado con el mundo de la marihuana medicinal. ¿Cómo te sientes con la proliferación de los comestibles, en particular? No tengo una postura respecto a los comestibles. Agradezco el hecho de que estén creando comestibles porque a algunas personas no les gusta fumar y no les gusta el olor, así que los comestibles son una alternativa para medicarte. También es una manera genial de hacerte sentir bien acerca de lo que estás haciendo sin que nadie lo sepa. Respeto eso, pero al mismo tiempo yo no uso comestibles, porque no puedo controlarlo. Pierdo el control de todo cuando lo hago, porque entra al torrente sanguíneo, está por todo mi cuerpo y no me gusta sentirme así.

¿Qué hay de la legalización en tu estado natal, California? El mundo está interesado en eso ahora. El mundo está más medicado que ocupado. Así que tienes que considerar que cura a la gente, está salvando al mundo. Como siempre digo, hasta esto [señala el vaso de alcohol sobre la mesa]: ve a un evento deportivo y observa cómo actúa la gente; violenta, agresiva. Si el equipo pierde habrá peleas. Pero cuando vas a un evento deportivo y hace esto [hace un gesto con la mano fingiendo fumar], no vas a meterte con nadie. Si tu equipo pierde… al diablo, ellos perdieron.

Wiz Khalifa recientemente afirmó que puede fumar más que tú. ¿Hay algo de cierto en eso? Wiz Khalifa no puede fumar más que yo. Es joven y aspiracional. Está en una misión. Su karate es bueno. [Pero] nunca podría hacerlo. Actualmente solo hay una persona que lo ha hecho: Willie Nelson. Es la única persona que ha podido fumar más que yo. ¡Finito!

¿Cómo sabes que alguien fuma más que tú? Cuando quieres parar. Cuando buscas una salida. Tratas de romper la cadena. Es una rotación, gira como la unión de canciones. Y de pronto alguien te da la batuta y piensas, «Seguiré y me quedaré aquí mientras ustedes se acaban eso».

En tu programa con Martha, demuestras una destreza impresionante para cocinar. ¿Qué comida te gustaría preparar mientras estás drogado? Uno de los mejores snacks es la boloña frita con queso, luego echas tus papas fritas favoritas. Es lo básico.

¿Cómo les enseñas a tus hijos a beber y fumar responsablemente? Ninguno de mis hijos bebe. ¿Pero fumar responsablemente? Solo trato de ser un ejemplo. No ser hipócrita. ¿Cómo puedo decirles que no lo hagan, cuando yo lo hago? Lo hago de forma respetuosa. No soy irrespetuoso. Cada vez que entro a un edificio con un churro, es porque puedo hacerlo. Si te diste cuenta hoy, no has olido marihuana aquí adentro, porque respeto la visión de la ocasión. Pero puedo ser un idiota si lo necesito, pero éste no es el lugar ni la hora. Esto son negocios, trajes y corbatas.

¿Cómo ha evolucionado tu relación con la marihuana a través de los años? Es medicina. Miro a mi alrededor y veo a todos los artistas, raperos, atletas, cómo tienen problemas de peso e imagen, no pueden lidiar con tendencias suicidas, violencia doméstica, esto y aquello. Pero Snoop Dogg solo sigue su dieta estricta: esto y aquello, nada más. Cuando mezclas todo lo anterior, obtienes esos problemas. Pero si mantienes las cosas pequeñas, dulces y simples, consigues un camino suave por el que puedes caminar, estoy sobre él justo ahora.

Gracias por hablar con nosotros.