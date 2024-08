Tomasa del Real y su fantasía marítima en el video de “Sirena”

King Kong Records y Nacional Records en tu área con otro trabuco aceitado para comer bizcochos y dejar reguero. De la mano de una de las matronas en la nueva configuración de la música de bellaqueo, malandreo y perreo, Tomasa del Real aka la que te hace barrer con el pelo aka la jefa la mamá. “Sirena” es el cuarto tema en el tracklist de Bellaca del año, la placa 2018 de la chilena y, en realidad, su disco debut después del recopilatorio de temas del 2016 Bien y mal, y el primero que saca bajo Nacional.

Con Bellaca del año, Tomasa del Real se ha posicionado como una reina definitiva del así llamado neoperreo, de los ritmos postreggeatoneros y, en general, de toda esta movida independiente a nivel Hispanoamérica. Al respecto nos comentó:

¡Con Bellaca del año me lleve una gran sorpresa! Nunca pensé que la noticia del lanzamiento iba a llegar tan lejos. Ver cómo cambia el publico que me escucha a uno más grande y masivo es súper motivante. Lo otro es ver cómo crece el mercado del reggaetón en todo el mundo: me hace sentir muy afortunada de haberme metido en el perreo.

“Sirena” es una canción para seducir, para celebrar el triunfo y la libertad individual, y para naturalmente perrear hasta el suelo. Sobre ello nos dijo:

“Sirena” tiene un corte dramático y sí, me refería al canto de la sirena como una metáfora del efecto hipnótico que puede tener una voz que, en este caso, te atrae para que te pierdas bailando 1000 horas en el mar. Me imaginé en una película y este sería la canción de esa peli.

Y en el video, que presentamos por primera vez en la parte de arriba de este post, vemos a una Tomasa realmente haciendo uso de sus súper poderes de sirena: con solo verla quedas hipnotizadx. Se ve una evolución en su imagen y su relación con la cámara en este video, que es grata de apreciar para quienes hemos seguido su meteórica carrera. Puntualizó:

El video lo grabamos en Mexico junto a nuestros amigos argentinos de Ueso productora, fue una invitación del equipo donde ellos tomaron la dirección de todo, desde la producción hasta el makeup. Fue una muy linda experiencia y el resultado me encanta. Espero que al publico también c:

