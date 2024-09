Tómate la tercera margarita, quizá sea buena para tus huesos

El tequila es bueno para muchas cosas, como ponerte muy borracho y provocar crudas espantosas; pero el agave —su materia prima— tiene cientos de beneficios de los que seguramente no tienes ni idea.

Mercedes López, una científica del Centro para la investigación y estudios avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México le dijo a Science Daily que el agave azul —el único tipo de agave con el que se puede hacer tequila— es altamente beneficioso para fortalecer los huesos y combatir la osteoporosis, ya que está lleno de calcio y magnesio, minerales vitales para la salud de los huesos. López indujo osteoporosis en ratones al remover sus ovarios, luego los alimentó con moléculas de fructosa del agave azul.

Videos by VICE

Ocho semanas después, los ratones que comieron agave tenían 50 por ciento más osteocalcio, una proteína que motiva la generación de nuevos huesos, aunque tengan osteoporosis. Sus huesos además eran más grandes en diámetro que los de los ratones que no comieron agave.

Agave azúl. Foto de malomalverde.

Las bacterias de nuestro estómago fermentan el agave, el cual conduce de manera eficiente otros minerales por el sistema digestivo a través del cuerpo. «De esta manera, tenemos una segunda oportunidad para tener ventaja de los nutrientes que ya no están disponibles en el cuerpo», mencionó López. López ha aplicado para sacar una patente para desarrollar el tratamiento del agave, y espera poder ayudar a los 200 millones de personas en el mundo que tienen huesos débiles y osteoporosis.

Y estos no son los únicos beneficios de agave: En 2014, López encontró que una forma natural de azúcar conocido como agavinos que puede ayudar a la gente a tratar la diabetes y niveles de azúcar en la sangre. Los agavinos no son digeribles, así que comerlos no eleva la cantidad de azúcar en el cuerpo como el azúcar normal lo hace. De hecho, pueden ayudar a las personas con obesidad a perder peso porque esta sustancia genera una sensación de satisfacción. Lo único que podría ser un bajón es que no es tan dulce como el azúcar de caña.

Sin embargo esto no significa que si tienes diabetes o osteoporosis puedas tomar tequila sin problemas. Si lo haces seguramente despertaras con un nuevo problema de salud.