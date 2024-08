En fotos, la América vintage de Eggleston

Para nuestro número fotográfico anual, hemos contactado con 16 fotógrafos emergentes para pedirles que nos cuenten qué artistas consagrados les sirvieron de inspiración. Después preguntamos a sus «ídolos» si les gustaría publicar fotografías suyas en el mismo número de la revista. Creemos que el resultado genera un original diálogo en torno a la línea de influencia que vincula a los jóvenes artistas con aquellos ya establecidos en la profesión. En esta galería se muestran las imágenes de Tommy Kha y su ídolo, William Eggleston.

Foto por Tommy Kha

Tommy Kha es un fotógrafo que reside entre Brooklyn y Memphis. Realizó un Máster en Bellas Artes por la Universidad de Yale en 2013 y su obra se ha expuesto por todos los EUA y en varios países, entre ellos Alemania, China y Canadá. De vez en cuando se le puede ver actuando: su aparición más reciente es en la película My Art, de Laurie Simmons. Kha afirma que su obra trata del «auto en autorretrato, el retrato en autorretrato y del vínculo entre ambos».

Videos by VICE

William Eggleston, Sin título, de The Democratic Forest, c. 1983-1986 © Eggleston Artistic Trust. Cortesía de David Zwirner, Nueva York/Londres

Su ídolo del Photo Issue 2017, William Eggleston, es considerado uno de los pioneros de la fotografía de color. En su obra, Eggleston pone el acento en las hermosas e interesantes complejidades de lo mundano y las costumbres vernáculas de EUA: desde una gasolinera al aparcamiento vacío de un restaurante de carretera, Eggleston sabe sacar brillo a las situaciones de la vida diaria.

William Eggleston, Sin título, de The Democratic Forest, c. 1983-1986 © Eggleston Artistic Trust. Cortesía de David Zwirner, Nueva York/Londres

El fotógrafo ha sido galardonado con innumerables premios, entre ellos el premio a toda una vida de logros de Getty Images en el Centro Internacional de Fotografía Infinity Awards. Su obra se ha expuesto en los museos más importantes del mundo, entre ellos el Getty Museum, el Whitney Museum of American art, el Los Angeles County Museum of Art y el San Francisco Museum of Modern Art.

Sigue hacía abajo para ver más fotos

Foto por Tommy Kha

William Eggleston, Sin título, de The Democratic Forest, c. 1983-1986 © Eggleston Artistic Trust. Cortesía de David Zwirner, Nueva York/Londres

Foto por Tommy Kha

William Eggleston, Sin título, de The Democratic Forest, c. 1983-1986 © Eggleston Artistic Trust. Cortesía de David Zwirner, Nueva York/Londres