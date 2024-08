Todo lo que debes evitar antes de tomar ayahuasca

Artículo publicado originalmente por Tonic Estados Unidos.

Antes de mi primer retiro de ayahuasca en México el año pasado, el organizador nos envió a los participantes una lista de alimentos que debíamos evitar previamente: no drogas durante tres semanas, no alcohol ni cerdo durante dos semanas, no lácteos, alimentos fritos, cafeína o azúcar por dos días. El razonamiento detrás de algunas de estas pautas era dudoso (“no sal durante dos días porque la ayahuasca es una planta y a las plantas les gusta el agua dulce, no salada”), mientras que otras parecían más razonables (“ningún alimento con el aminoácido llamado tiramina porque puede aumentar tu frecuencia cardíaca, al igual que la ayahuasca”). Algunas de las pautas parecían estar orientadas a mejorar la experiencia, mientras que otras estaban orientadas a evitar riesgos para la salud. A pesar de haberlas seguido todas, dos de mis tres viajes fueron muy suaves.

Videos by VICE

Después de inscribirme en mi segundo retiro de ayahuasca en los Países Bajos, solo recibí unas simples instrucciones: evitar los alimentos con alto contenido de tiramina un día antes y dejar de tomar medicamentos dos días antes. Comí nuggets de pollo y papas fritas la noche anterior a la primera ceremonia y me tome dos lattes la mañana de la ceremonia, y ambas ceremonias fueron poderosas y eufóricas. Los hongos mágicos que había ingerido una semana antes (estaba en los Países Bajos) tampoco parecieron haber obstaculizado mi experiencia con la ayahuasca. Me preguntaba si todas las restricciones impuestas anteriormente eran necesarias, o si ninguna de ellas lo era.

Los cambios dietéticos prescritos por los chamanes y los organizadores de los retiros antes de las ceremonias de ayahuasca a veces se conocen como la “dieta de la ayahuasca”, pero esta dieta es diferente en las diferentes culturas, dice Alex Gearin, médico antropólogo e investigador honorario de la Universidad de Queensland. “Hay muchas creencias y prescripciones de comportamiento diferentes para beber ayahuasca en el Amazonas”, dice. “La restricción dietética más común o generalizada es la referente a la carne de cerdo. La dieta purifica el cuerpo y la mente para el trabajo chamánico, como la curación, la caza, la brujería o la adivinación”.

Relacionados:

Sin embargo, hay poca investigación que respalde estas prácticas, dice Luís Fernando Tófoli, profesor de psicología médica y psiquiatría en la Universidad de Campinas en Brasil. De hecho, algunas culturas en las que beben ayahuasca tienen costumbres que contradicen directamente tales prácticas. Aquellos en la tradición brasileña del culto Santo Daime, por ejemplo, a veces fuman marihuana durante las ceremonias de ayahuasca. La comunidad de União do Vegetal en Brasil no tiene restricciones dietéticas y sus miembros no han informado ningún problema, dice Tófoli.

“Hay informes anecdóticos de personas que reconocen que la experiencia con la ayahuasca es ‘más clara’ si sigues una dieta compatible con la tradición vegetalista”, agrega Tófoli. “Desafortunadamente, no tenemos estudios experimentales que hayan analizado esto”.

Aún así, hay algo de conocimiento científico que sugiere que la tiramina, que se encuentra en los quesos añejos, las carnes ahumadas y los alimentos encurtidos, puede ser peligrosa si se consume junto con los inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) como los contenidos por la ayahuasca. “Tanto la ayahuasca como la tiramina pueden aumentar la presión arterial”, dice Scott Keatley, dietista radicado en la ciudad de Nueva York. “Si la presión arterial sube demasiado rápido, esta crisis hipertensiva puede provocar una apoplejía, un ataque cardíaco, la pérdida de la función renal, dolores de cabeza y ansiedad severa”.

Los alimentos con triptófano, como el pavo y los productos lácteos, también podrían causar problemas, dice James Giordano, profesor de neurología y bioquímica en el Centro Médico de la Universidad de Georgetown. El triptófano hace que el neurotransmisor serotonina esté más disponible para tu cerebro. Debido a que la ayahuasca ya estimula la liberación de serotonina, agregar más serotonina podría provocar el síndrome de serotonina: un exceso de serotonina que puede provocar temblores, frecuencia cardíaca acelerada, ansiedad, fiebre y, en casos graves, daño cerebral.

Relacionados:

Evitar el alcohol y otras drogas antes de tomar ayahuasca también es aconsejable, dice Tófoli, a la luz de los informes anecdóticos de personas que tuvieron experiencias difíciles con la ayahuasca después de consumir alcohol o cocaína. Cualquier droga estimulante, como la cocaína, puede aumentar el riesgo de arritmia cardíaca (o latido cardiaco anormal) bajo los efectos de la ayahuasca, dice Giordano. La MDMA es especialmente problemática porque aumenta los niveles de serotonina y aumenta el riesgo de síndrome serotoninérgico. Giordano recomienda evitar las drogas recreativas al menos un día antes y un día después de tomar ayahuasca. Probablemente se debe evitar también el alcohol, ya que puede provocar que haya más DMT en la ayahuasca disponible para tu sistema nervioso central, lo cual podría hacer que los efectos de la ayahuasca como las alucinaciones, las náuseas y los latidos cardíacos acelerados sean más intensos o duraderos, agrega Giordano.

Ciertos medicamentos también son potencialmente perjudiciales antes de beber ayahuasca debido a su efecto sobre la serotonina. Los inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS) como el Prozac y Zoloft, por ejemplo, también pueden ponerte en riesgo de sufrir el síndrome de serotonina. Un caso práctico describe a un hombre que experimentó “temblores, sudoración, escalofríos y confusión” después de tomar ayahuasca mientras tomaba Prozac. Pasa algo similar con los medicamentos que funcionan como los IMAO, incluidos algunos utilizados para la depresión o el Parkinson; por eso no deben tomarse antes de beber ayahuasca, pues ésta también los contiene, dice Tófoli. El consumo de múltiples IMAO a la vez podría aumentar el riesgo de hipertensión y, nuevamente, de desarrollar el síndrome de serotonina. Los opiáceos también representan un problema, ya que aumentan la cantidad de serotonina en el cerebro, dice Giordano.

Cuando se trata de restricciones dietéticas que las personas afirman que mejoran la experiencia, sólo podemos especular. Dejar de consumir sustancias que te hacen sentir bien, como cafeína, alcohol y azúcar, puede disminuir tus niveles de serotonina, lo que podría conducir a un incremento más dramático de la serotonina cuando tomes la ayahuasca y, en consecuencia, a una experiencia más intensa, dice Keatley. En cuanto a la prohibición común de la carne de cerdo, Giordano me dice que es posible que se deba a que la carne de cerdo produce ácido aconítico en el cuerpo, y combinarlo con ayahuasca (que contiene ácido endólico) puede liberar metabolitos ácidos que son agresivos para los riñones, pero nuevamente, todo esto es sólo especulación.

Entonces, no hay mucha evidencia detrás de las estrictas regulaciones que me impusieron antes de tomar ayahuasca en México, pero al menos, en mi retiro en Holanda tenían razón en algunas cosas. Aunque no hay certezas sobre el efecto de los alimentos comúnmente prohibidos, como la carne o el azúcar, es aconsejable, como mínimo, evitar la tiramina, las drogas recreativas, el alcohol y ciertos medicamentos en los días previos a una ceremonia de ayahuasca. Puede que tu viaje no sea más potente, pero por lo menos podría ser más seguro.