Cómo apoyar a un amigo en su duelo al perder a un padre

Saber qué decirle a un amigo cercano que acaba de perder a un padre puede dejarnos sin palabras. Es desgarrador ser testigo de su dolor, especialmente cuando la pérdida es permanente y la persona que perdieron es tan importante. Al ofrecer apoyo, es normal decir cosas como: «Lamento mucho tu pérdida, al menos él/ella tuvo una vida digna» o «Todo va a estar bien. El tiempo lo cura todo».

Sin embargo, consolar a los amigos dándole un giro positivo a la pena no siempre transmite empatía y comprensión. Pero encontrar el sentimiento perfecto puede ser complicado: todos tratan el luto de manera diferente, lo que significa que no hay una respuesta perfecta. Y si no hemos experimentado algo similar, podemos sentirnos inseguros sobre cómo ayudar. A veces, el miedo de decir algo incorrecto puede llevarnos a no hacer nada y eso puede hacer que nuestro amigo afligido se sienta aún peor.

Desafortunadamente, no hay un manual estándar de cómo sobrellevar el luto, pero si no quieres sonar a tarjeta comprada en el supermercado, corres el riesgo de ser presuntuoso acerca de las necesidades emocionales de tus amigos, aquí tenemos un guión que podría ayudarte.

Evita decir: «Dime cómo puedo ayudarte» o «Dime qué necesitas».

Por qué: preguntar cómo puedes apoyar a un amigo afligido puede ser abrumador para él/ella. Durante un momento trágico, estas preguntas abstractas pueden sentirse pesadas, ya que requieren que tu amigo te pida un tipo específico de ayuda. El dolor afecta emocionalmente a las personas, por eso cuando tratan de lidiar con el shock, la ansiedad y la tristeza que conlleva la pérdida, es posible que muchos no sepan lo que necesitan porque nada los hará sentir mejor.

Mejor intenta esto: todos necesitan ayuda con las tareas domésticas cotidianas, como cocinar, limpiar y hacer rmandados: estas cosas aparentemente pequeñas pueden ser difíciles de hacer para una persona que está afligida. Con eso en mente, ofrece tu apoyo concreto diciendo: “Me gustaría dejarte algo de comida hoy. ¿Está bien si paso unos minutos?» O «Déjame ir a comprar algo que necesites para que no tengas que lidiar con la molestia, ¿si?»

Evita decir: «Sé que es difícil, pero a tu mamá/papá le gustaría que fueras fuerte. A él/ella no le gustaría verte triste».

Por qué: aconsejar a tu amigo a «mantenerse fuerte» puede transmitir que el duelo es un signo de debilidad. Desafortunadamente, la muerte es el tipo de tragedia que puede sacudir el mundo entero de alguien. Como resultado, las personas muchas veces se sienten ansiosos. Déjalos sentir lo que quieran.

Mejor intenta esto: Es posible que tu amigo necesite que seas más flexible y comprensivo de lo normal mientras está vulnerable y tratando de lidiar con el duelo. Muestra compasión diciendo: “No puedo imaginar por lo que estás pasando. Aquí estoy para lo que necesites” o “ Sé que te sientes abrumado y triste. Está bien si quieres llorar conmigo».

Evita preguntar: «¿Cómo estás?»

Por qué: la persona con la que estás tratando, es alguien cercano no un conocido casual, así que es obvio que se siente muy mal. Desafortunadamente, las preguntas que tienen respuestas monosilábicas rara vez fomentan la intimidad o la honestidad. Al contrario, esta frase común puede hacer que tu amigo te diga que está «bien» cuando, de hecho, su mundo se está derrumbando.

Mejor intenta esto: «He pensado mucho en ti y te traje flores para ayudar a alegrar tu día» o «Siento mucho que estés sufriendo en este momento. Ojalá no estuvieras pasando por esto».

Evita decir: «Probablemente no quieras hablar de…»

Por qué: suponiendo que sea tabú mencionar al padre fallecido de tu amigo puede ser inexacto. Todo depende del tiempo y el lugar, pero recordar a nuestros seres queridos, compartiendo fotos e historias puede ser reconfortante. Dependiendo de cómo se sienta tu amigo, hablar sobre sus padres puede ayudarlo a sanar.

Mejor intenta esto: cuando tu amigo esté listo, invítalo a compartir recuerdos. Podrías comenzar con: “¿Cuál es uno de los mejores recuerdos que tienes de tu mamá/papá?” Si tuvieras el honor de conocer a sus padres, también podrías decir alguno de tus recuerdos favoritos.

Evita decir: «Todo pasa por algo».

Por qué: este mantra espiritual puede estar destinado a ofrecer una condolencia, pero para las personas en duelo, puede sonar a basura. La muerte es complicada e incluso en los casos en que un padre tuvo una enfermedad terminal o prolongada, perderlo es devastador. No hay dicho ni razón que ayude.

Mejor intenta esto: en lugar de tratar de darle sentido a la pérdida de tu amigo, hazle saber que todos sus sentimientos, pensamientos y preguntas son bienvenidos. “Puedo imaginar que es difícil entender por qué pasó esto. Si alguna vez quieres hablar sobre cómo te sientes, aquí estoy», puede ser una manera empática de responder.

Últimas notas acerca de consolar a alguien que está en duelo: si bien muchos conocemos las «cinco etapas del dolor «, el duelo no es lineal, lo que significa que sanar lleva tiempo. Se paciente con el proceso de tu amigo y no asumas que el paso del tiempo terminará con su dolor.

Además, los aniversarios de muerte pueden ser insoportables. Es importante que sepas que, en especial el primer año, puede ser extremadamente difícil para tu amigo. Tal vez podrías enviarle una tarjeta, flores o un correo electrónico o mensaje sincero para que sepa que recuerdas su dolor. Y ten en cuenta que las personas en duelo nunca “superan” la muerte de su ser querido. Simplemente aprenden a lidiar con su ausencia.

