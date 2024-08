¿Puedes beber cuando estás tomando antibióticos?

Si está tomando antibióticos, tu cuerpo se encuentra en una batalla para acabar con algo. Ningún médico te va a decir que salgas a beber: tu sistema inmune ya tiene suficiente como para que te tomes las pastillas con cerveza. ¿Pero en serio no puedes tomar nada?

Digamos que el alcohol no es bueno cuando te sientes enfermo o tienes algún tipo de infección. «El alcohol es una toxina y puede disminuir la respuesta del sistema inmune y la capacidad de combatir una infección al máximo», dice Ted Epperly, médico de Idaho y ex presidente de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia.

Y a pesar de que evitar el consumo de alcohol es algo prudente y de sentido común si estás tomando antibióticos, no hay mucha ciencia que demuestre que las bebidas alcohólicas pueden interferir con el funcionamiento de estos medicamentos.

«Este es uno de los casos en los que todos simplemente suponemos que no se debe beber», dice Aaron White, asesor científico del National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. «Pero cuando te tomas el tiempo para ver la evidencia, en realidad no hay nada en concreto».

White dice que no hay duda de que beber alcohol puede empeorar algunos de los posibles efectos secundarios de tomar antibióticos, como malestar estomacal, diarrea y cansancio. Lo contrario también es cierto; si bebes tanto hasta experimentar consecuencias negativas –náuseas, dolores de cabeza y todo eso que asocias con una cruda– los antibióticos podrían empeorar esos síntomas. «El cuerpo tiene muchas formas de expresar que no se siente bien», dice White. «Así que el alcohol y los antibióticos pueden tener muchos efectos negativos».

Pero más allá de esas advertencias, la bebida no afectará la forma en que funcionan tus antibióticos, dice Andrew McLachlan, profesor en la Universidad de Sydney en Australia. «La realidad es que el alcohol y los antibióticos no interactúan», dice.

McLachlan dice que siempre es inteligente tener cuidado al mezclar medicamentos con alcohol. Pero si te preocupa que uno o dos tragos rompan o contrarresten los beneficios de tus antibióticos, él dice que eso es «un mito».

White no está dispuesto a ir tan lejos como McLachlan, pero enfatiza la falta de investigación en esta área. «Desde un punto de vista científico, simplemente no hay mucha evidencia de que el alcohol a niveles moderados actúe de algún modo con los antibióticos», dice.

Ten en cuenta que usó la palabra «moderado» en su declaración. White dice que el alcoholismo podría influir en la absorción, distribución y cómo metabolizas los medicamentos recetados, lo que podría hacerlos menos efectivos. También dice que hay muchos tipos diferentes de antibióticos, por eso es difícil hacer declaraciones generales sobre ellos.

White usa un antibiótico llamado metronidazol (marca Flagyl) como ejemplo. Cuando se combina con bebidas alcohólicas, metronidazol teóricamente podría causar una sobreabundancia de un subproducto de alcohol llamado acetaldehído. «Si se acumula acetaldehído, puede obtener una respuesta de rubor, náuseas, enrojecimiento y malestar», dice. «Pero se desconoce si el metronidazol realmente causa que esto suceda en la vida real, o qué tan común es». (Menciona un estudio de metronidazol que no logró encontrar un aumento en el acetaldehído entre los bebedores jóvenes).

Aún así, mezclar CUALQUIER medicamento con alcohol podría tener efectos secundarios. Y hay algunos antibióticos, incluidos metronidazol y tinidazol, que pueden tener más efectos secundarios cuando se combinan con alcohol. Esos efectos secundarios podrían incluir vómitos, que, si te has tomado recientemente tu antibiótico, podrían interferir con su eficacia. Sin embargo, si te preocupa que tomarte una copa o dos haga que el antibiótico deje de funcionar, puedes estar tranquilo.

¿Qué se supone que debes hacer con toda esta información contradictoria o incompleta? White recomienda irte por el lado de la precaución. Si puedes abstenerte de beber alcohol mientras tomas antibióticos, hazlo. Pero si te sientes bien, tal vez tus síntomas estén mejorando o si tienes una infección como una infección urinaria que no afectó tu rutina normal, probablemente te puedas tomar una copa o dos sin preocuparte. «En realidad nos faltan pruebas de que las interacciones entre el alcohol y los antibióticos son una preocupación importante», dice.

Epperly está de acuerdo y dice que probablemente tendrá que reducir cuatro o más bebidas para que haya un «efecto clínico», como un empeoramiento de los síntomas.

Hagas lo que hagas, no te dejes de tomar el antibiótico solo porque tomaste algo de alcohol. Los antibióticos solo funcionan si los tomas exactamente como te los recetan; si olvidas las dosis, tu infección podría volverse más fuerte que nunca, dice White. Esa situación también puede requerir un antibiótico más potente e inductor de síntomas la segunda vez, y entonces es posible que no te den nada de ganas de llegar a la «happy hour».

