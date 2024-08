Los cigarros mentolados podrían ser peor que los normales

Nueva Jersey está tomando medidas para convertirse en el primer estado en prohibir la venta de cigarros mentolados, según un informe reciente de Associated Press. A finales de enero, el Departamento de Salud y Servicios para Personas de la Tercera Edad de la asamblea estatal aprobó una ley que prohíbe los cigarros; el proyecto de ley ahora se dirigirá al comité de asignaciones.

Aunque no fumes, probablemente te suena familiar la palabra mentol, un compuesto en plantas como la hierbabuena que da el sabor a menta. Desde 1920, se le ha agregado a los cigarros. El problema es que, debido al sabor y a la sensación de frescura que se obtiene de un mentolado, algunos fumadores piensan que estos cigarros son una alternativa más segura que los normales. Pero no.

«Todos estos cigarros causan cáncer. Punto», dice Raja Flores, directora del programa de oncología quirúrgica torácica del Tisch Cancer Institute de la Facultad de Medicina Icahn en Mount Sinai.

Sin embargo, los cigarros mentolados, pueden ser especialmente problemáticos para la salud de las personas. En agosto pasado, un grupo de senadores le solicitó a la Administración de Alimentos y Medicamentos prohibir su venta, citando un estudio de la FDA de 2011 que provocó la preocupación. Ese informe preliminar denominó que las propiedades adictivas son mucho mayores que las de los cigarros normales, así como las formas dudosas en que se comercializan. Los autores escribieron:

«Los fumadores de mentolados muestran mayores signos de dependencia a la nicotina y tienen menos probabilidades de dejar de fumar con éxito. Estos hallazgos, combinados con la evidencia que indica que la frescura y las propiedades anestésicas del mentol pueden reducir la pesadez del humo del cigarro y la evidencia que indica que los cigarros mentolados se comercializan como una alternativa más suave que los cigarros sin mentol, hacen que los mentolados representen un riesgo más grande para la salud pública que los cigarros sin mentol».

La presencia del mentol en los cigarros te da una sensación refrescante y entumecedora en la garganta que contrarresta el ardor de los cigarros tradicionales, y hace que sea más cómodo inhalarlos, dice Flores.

«El mentol te hará inhalar más. Mientras más fumes, mayores serán tus posibilidades de contraer cáncer «, dice Flores. De hecho según un estudio de 2017 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los fumadores de mentolados dan inhalaciones más grandes y más prolongadas en comparación con las personas que no consumen mentolados.

Aún así, Flores dice que los médicos no pueden decir de manera definitiva que los cigarros mentolados causan más tipos de cáncer. Y un estudio en Circulation en 2016 descubrió que los mentolados no aumentaban el riesgo de enfermedades cardiovasculares de una persona más que los cigarros comunes (más bien, que los dos eran malos). Otra reseña de 2011 de la FDA concluyó que los mentolados no son más dañinos que los cigarros normales. «… Ambos cigarros producen efectos negativos en los resultados de salud, incluidas las enfermedades respiratorias, cardiovasculares y el cáncer», escribe la autora Allison C. Hoffman.

La conclusión: los cigarros normales y los mentolados son iguales cuando se habla del impacto negativo en la salud, dice Flores. Ese es un gran problema si las personas fuman mentolados porque piensan que son menos dañinos o que sólo empezaron a fumar porque los mentolados eran la opción.

La FDA prohibió otro tipo de cigarros aromatizados en 2009, en parte porque eran más atractivos para los jóvenes, dice la AP. Los cigarros mentolados fueron eximidos para un estudio posterior y permanecieron en los estantes, aunque algunos legisladores argumentan que también deberían haber sido prohibidos. La FDA parecía que estaba considerando la prohibición de los mentolados en 2013, pero hasta ahora no ha sucedido. Mientras tanto, los legisladores de San Francisco ya los prohibieron (pero en junio habrá una votación que decidirá si se derroga la prohibición), y la Unión Europea los prohibirá a partir de 2020.

Además de sus efectos en la salud, los médicos y expertos en salud pública también tienen problemas con la forma en que se comercializan los mentolados, muchas veces se inclinan hacia fumadores más jóvenes y nuevos y personas de color. «El mentol reduce esa sensación fuerte y facilita el proceso de fumar. Eso es más atractivo para los usuarios nuevos «, dice Adam Goldstein, miembro del Centro Integral de Cáncer de la UNC Lineberger y director de los Programas de Intervención del Tabaco de la UNC en la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. «Hemos visto un gran aumento entre los jóvenes: más de la mitad de los fumadores jóvenes usan cigarros mentolados», agrega.

En primer lugar, prohibir los mentolados puede evitar que algunos fumadores jóvenes adquieran el hábito. «Dado que el 90 por ciento de los fumadores adultos comienzan a fumar antes de los 18 años, y hay buenos datos de que para muchos jóvenes, el mentol participa en el proceso de iniciación y la progresión al uso regular de los cigarros, la prohibición del mentol probablemente reduciría la iniciación de fumar entre los jóvenes», dice Goldstein.

Tradicionalmente, los cigarros mentolados se comercializaban de manera mucho más agresiva entre las personas de comunidades negras, señala Goldstein. Por ejemplo, un estudio encontró que la revista Ebony tenía 9,8 veces más probabilidades que People de tener anuncios de cigarros mentolados entre 1998 y 2002. De hecho, el uso de mentol era tres veces más común en fumadores y ex fumadores negros en comparación con fumadores blancos (84 a 27 por ciento, respectivamente), según un estudio de 2016. La NAACP ha apoyado la restricción de las ventas de cigarros mentolados, y el Consejo de Liderazgo para el Control del Tabaco de los Afroamericanos ha hecho un esfuerzo similar, según informó el New York Times.

Entonces, ¿los mentolados deberían ser ilegales? «Creo que deberían prohibirse todos: los normales y los mentolados. Porque yo puedo ver los cánceres, derrames cerebrales y enfermedades cardíacas que causan», dice Flores. «Si bien queremos la libertad de poder elegir lo que queremos hacer, [después de que empiezas a fumar], no es una elección libre. Manipulan el cerebro de los niños con publicidad y una cultura que promueve este tipo de cosas. Se vuelven adictos a las sustancias en los cigarros, todo para que las compañías de tabaco puedan enriquecerse. Es un mal en nuestra sociedad y debemos abordarlo de frente», agrega.

Goldstein está de acuerdo: «Creo absolutamente que los aromatizantes de mentol deben eliminarse de los cigarros, y los legisladores, las partes interesadas y los responsables de las políticas en las jurisdicciones locales y estatales de todo el país están cada vez más de acuerdo».

Por supuesto, no todos están de acuerdo. Quienes se oponen a la propuesta de prohibición de mentol de Nueva Jersey argumentan que afectaría negativamente a las tiendas de conveniencia y a las pequeñas empresas, también reduciría los ingresos fiscales del estado. Goldstein dice que, en lugar de preocuparse por que los fumadores viajen a otros estados para comprar este tipo de cigarros, la verdadera pregunta es cómo continuará avanzando la discusión para eliminar los sabores de los cigarros. Él dice que es importante apoyar los esfuerzos locales para prohibirlos o restringir su venta, como en San Francisco, Oakland y Minneapolis.

«Son ciudades que dicen que, en ausencia de liderazgo federal, ‘tomaremos medidas’. El movimiento es favorecido por los jóvenes, la comunidad afroamericana, los grupos eclesiales y los legisladores. Puede tomar un año, o quizás diez, pero probablemente sucederá «, dice Goldstein.