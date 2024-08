Estas son las cinco formas más efectivas para quitar el hipo

Artículo publicado originalmente por Tonic Estados Unidos.

El hombre tenía 60 años y sufría de obesidad casi mórbida. Aunque tenía antecedentes de problemas de salud –como la enfermedad de las arterias coronarias y diabetes– esos no fueron los problemas que lo llevaron al consultorio de la Dra. Lourdes DelRosso.

“Fue remitido para una evaluación de una posible apnea obstructiva del sueño”, recuerda DelRosso, quien en ese momento era especialista de trastornos del sueño en la Escuela de Medicina de la Universidad del Estado de Louisiana. “Recuerdo que apenas podía entenderle debido al hipo persistente cuando hablaba”. Descubrió que el hombre había tenido hipo más o menos durante todo el año pasado, incluso mientras dormía, y era comprensible que estaba desesperado por encontrar una solución.

DelRosso y sus colegas finalmente lograron controlarle el hipo usando una combinación de medicamentos antirreflujo y una forma de terapia de ventilación de las vías respiratorias conocida como CPAP (presión positiva continua en las vías respiratorias). Pero el caso la hizo reflexionar. “Me sorprendió saber que el hipo puede persistir en todas las etapas del sueño”, dice.

¿Qué es el hipo exactamente? Es un reflejo involuntario, parecido al que hace que tu pierna se mueva cuando un doctor golpea la zona blanda justo debajo de la rodilla. Este reflejo hace que el diafragma, el músculo principal de la respiración que hace que tu pecho suba y baje mientras respiras, se contraiga con fuerza, explica DelRosso. La contracción conduce a una rápida caída en la presión del aire de la garganta, que a su vez cierra la brecha entre las cuerdas vocales, conocida como la glotis. Lo que causa el sonido de “hip” es el cierre de la glotis que haces cuando tienes hipo, dice ella.

¿Qué desencadena el reflejo? Hay dos teorías: en primer lugar, el hipo puede ayudar a sacar el aire atrapado del estómago y la garganta. También podría ayudar a mover los alimentos pegados desde la parte superior del esófago (el tubo que conecta la garganta con el estómago) hasta la parte inferior.

DelRosso dice que cualquier condición médica que afecte las vías involucradas en el reflejo del hipo, incluida la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), la hernia de hiato, y la meningitis podría provocar hipo persistente. Pero cuando se trata de episodios de hipo que duran solo unos minutos, ella dice que tragar demasiado aire puede ser el culpable. Comer o beber rápidamente, ingerir grandes cantidades de bebidas carbonatadas y masticar chicle son desencadenantes potenciales.

Afortunadamente, hay formas de aliviar la mayoría de los episodios normales de hipo a corto plazo. Si tu problema es más persistente, las investigaciones sugieren que estos remedios caseros no te servirán de nada, y DelRosso dice que debes consultar a un médico para una evaluación. Para todos los demás, la ciencia dice que estas son algunas de las técnicas más comunes.

Aguantar la respiración

“Dado que el mecanismo de hipo hace que caiga la presión intratorácica, un mecanismo para aliviarlo implicaría un aumento en la presión intratorácica”, dice DelRosso. ¿Qué aumenta la presión intratorácica? Aguantar la respiración. Esto, de alguna manera, imita el efecto de la terapia con CPAP, dice DelRosso.

Que te asusten

Cualquier cosa que pueda “interrumpir” el reflejo del hipo puede funcionar, dice DelRosso. Por ejemplo, que te den un buen susto. Nos referimos al tipo de susto que te hace saltar, y tragar una gran y repentina bocanada de aire.

Destapándote los oídos

Destaparte los oídos, es decir, taparte la nariz, cerrar la boca y tratar de expulsar el aire atrapado, se conoce formalmente como la “maniobra de Valsalva”. Y aunque probablemente te hayan dicho que no lo debes hacer, en realidad no hay tanto problema, dice Brett Comer, médico y cirujano de orejas, nariz y garganta de la Universidad de Kentucky. También hay algunas pruebas de que, como un buen susto, esta maniobra puede interrumpir el reflejo del hipo. Solo no lo hagas con demasiada fuerza, y si no funciona deja de hacerlo, dice Comer.

Tomar un vaso de agua

Hay una docena de variaciones para este remedio, como que el agua debe estar helada o debes beberla boca abajo, etc. Pero beber agua (como sea que lo hagas) puede ayudar a interrumpir el reflejo del hipo, y así encontrar algo de alivio, según un estudio de 2016 en el British Journal of General Practice.

Respirar en una bolsa de papel

Sí, incluso este método puede funcionar para aliviar el hipo, dice DelRosso. La técnica de “reinspiración” puede aumentar la cantidad de CO2 en el aire que estás inhalando, lo que a su vez puede cambiar la presión en tus vías respiratorias, interrumpiendo el reflejo de hipo.