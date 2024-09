Qué hacer si el condón se rompe durante el sexo

Artículo publicado originalmente por Tonic Estados Unidos.

«Lo primero que digo cuando alguien me dice que se rompió el condón es: ‘Perfecto, estabas usando condón’», dice Christine Brennan, una practicante clínica y profesora de salud en la Escuela de Salud Pública de LSU en Nueva Orleans.

Ella compara la situación con un choque menor en automóvil. Esto significa que, aunque no sea un gran problema, es necesario abordar de manera proactiva los «posibles problemas de la transmisión por secreción». Esto quiere decir que si alguien eyacula dentro de ti cuando no lo esperabas —aunque sea un poco— definitivamente debes tomar las precauciones adecuadas para asegurarte de que no hayas contraído una enfermedad o de que hayas quedado embarazada sin intención de hacerlo y viceversa.

¿Qué tan rápido debo actuar si el condón se rompe mientras estoy teniendo sexo?

«El embarazo y el VIH deben tratarse dentro de las 72 horas», dice Brennan. Ese es el periodo de tiempo en que una mujer puede poner en marcha el plan B (la pastilla del día siguiente) para prevenir el embarazo, y si se puede, realizar la profilaxis post exposición (PEP, por sus siglas en inglés) para prevenir la infección del VIH. Si bien las personas que quedan embarazadas tienen la opción de un aborto, al menos por ahora, puede ser más difícil, tanto física como emocionalmente, que tomar la pastilla del día siguiente antes de que comience un embarazo, agrega. Brennan también me dice que cuando se trata de VIH y sexo sin protección, la transmisión es un gran riesgo después de ese período de 72 horas si la persona con VIH no recibe tratamiento (porque las personas con medicamentos contra el VIH tienen menos probabilidades de propagarlo).

¿Cómo sé cuando un condón se rompe?

Como alguien que tiene pito y usa condones, puedo asegurarte que es obvio cuando se rompe un condón. Cuando me sucedió a mí, pude sentirlo de inmediato. Se siente como revienta y la sensación cambia, y para mí fue muy claro que se me había roto el condón. Lo saqué despacio y reemplacé el condón.

Desafortunadamente, no siempre es fácil para la pareja receptiva saber si un condón se rompió porque la sensación de la persona que está recibiendo no cambia. Brennan aconseja siempre revisar el condón antes de desecharlo, especialmente si la persona eyaculó en él. «Al retirarlo, las secreciones deben acumularse en la punta y deben notarse», dice. Si hay semen goteando, es una señal de que se rompió el condón.

Afortunadamente, los desgarres pequeños en condones no son tan importantes. Se supone que los condones tienen de manera inherente agujeros muy pequeños para que los virus escapen. Los condones pasan por pruebas exhaustivas antes de ser empaquetados, y cuando se rompen, generalmente se rompen por completo, el látex tiende a desgarrarse, pero se necesita mucha fuerza para lograrlo.

¿Hay menos riesgo si la persona no eyacula en el condón?

Por supuesto, no siempre hay una carga completa de semen en un condón cuando se rompe, y eso puede cambiar drásticamente su riesgo. «Para la infección por VIH, debes tener una gran carga de secreciones infectadas», me dice Brennan. «Pero con el VPH, la sífilis y el herpes, tanto el receptor como el penetrador tienen el mismo riesgo, y los condones no te protegen por completo«.

Por cierto, si renuncias a los condones, no pienses que el método de «eyacular afuera» será la salvación para prevenir el embarazo o la transmisión del VIH, ya que puede requerir más autocontrol y confianza de la que puedes lograr en el calor del momento. Un segundo más de movimiento, y las buenas intenciones se van a la mierda. Y el acto sexual no se detiene con la eyaculación, dice. «Es realmente importante [recordar] que el acto sexual no es solo penetración y orgasmo. La limpieza también es importante». Esto significa que debes asegurarte de que el condón no se rompa y de que tú o tu pareja no derramen semen al retirarlo.

Con o sin condón, practicar una buena higiene sexual es crucial. «Orina después del sexo para limpiar y abrir la uretra, esto te ayudará a prevenir las infecciones del tracto urinario», sabio consejo de Brennan.

¿En dónde tengo que guardar los condones para que tengan menos probabilidades de rasgarse o romperse?

Lo primero es lo primero, sé realista acerca de tu vida sexual. «Deberías guardar los condones donde es probable que los necesites y los vayas a usar». Si por lo regular tienes relaciones sexuales en tu automóvil, déjalos ahí», dice Kenneth Almanza, coordinador del programa del Departamento de Salud Pública de Luisiana. Almanza también da clases sobre los riesgos del sexo y las diferentes formas de reducir las posibilidades de enfermedad o embarazo.

Dicho eso, él señala que si los condones están expuestos al calor extremo o al frío, entonces es más probable que se desgasten y se rompan. Pon atención a la etiqueta, no guardes los viejos en tu cartera, y si el condón ya caducó, tíralo y compra uno nuevo. Están tan disponibles de forma gratuita (en clínicas y otros lugares) que no hay excusa para no tenerlos.

Otra forma de garantizar que un condón no se rompa es usar lubricante. En general, los lubricantes a base de agua y silicona funcionan con cualquier condón, pero siempre revisa la etiqueta del condón para asegurarte. Almanza señala que el lubricante a base de aceite no debe usarse con condones de látex, ya que hará que el condón se debilite y tenga más probabilidades de romperse. Otro beneficio del lubricante es que una o dos gotas dentro del condón pueden hacer sentir más cómodo al que lo usa.