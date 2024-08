Creador de ‘Rick and Morty’ tuiteó consejos para lidiar con la depresión

Sabemos que Dan Harmon es el cerebro detrás de programas inteligentes y estrafalarios como Rick and Morty y Community, así como de su podcast, Harmontown. Tal vez su forma de pensar nos haga reír cuando lo escuchamos o vemos, pero la vida de Harmon no sólo son bromas. En su experiencia, tiende a superponer la comedia y las enfermedades mentales, y cuando se trata de compartir su propia batalla con la depresión, Harmon es todo menos tímido. Así que, en verdad, no es sorprendente que una de sus fans le haya enviado un tuit pidiéndole consejo para las personas que viven con depresión:

@danharmon do you have advice for dealing with depression — gary?? (@sweetrollx) November 28, 2017

[Dan Harmon, ¿tienes algún consejo para lidiar con la depresión?]

Videos by VICE

Lo que sí es sorprendente es que Harmon, de hecho, respondió de manera muy extensa:

https://twitter.com/danharmon/status/935405103997059073?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdanharmon%2Fstatus%2F935405103997059073

[Número uno: admite y acepta que está ocurriendo. La consciencia lo es todo. Nos presionamos demasiado para sentirnos bien. Está bien sentirse mal. ¡Podría ser algo en lo que eres bueno! Comunícalo. NO LO MANTENGAS EN SECRETO. Reconócelo. Como un sombrero o una chamarra. Tus sentimientos son reales.]

https://twitter.com/danharmon/status/935405912247779328?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdanharmon%2Fstatus%2F935405912247779328

[Dos: trata de recordarte a ti mismo, una y otra vez, que los sentimientos son reales pero no son la realidad. Ejemplo: puedes sentir que la vida no significa nada. Sentimiento real. Sentimiento importante. VERDAD que lo sientes, PERO… ¿la vida tiene valor? No nos toca decidirlo. Hechos y sentimientos: semejantes pero diferentes]

Compartió consejos sólidos para cualquiera que pueda sentirse identificado con la clásica frase de Rick: «Wubba lubba dub dub»; cuyo significado, los fanáticos de Rick and Morty sabrán es «Tengo mucho dolor, por favor ayúdame», en palabras de Birdperson.

https://twitter.com/danharmon/status/935406608779173888?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdanharmon%2Fstatus%2F935406608779173888

[Lo más importante que puedo decirte es que, por favor, no lidies con esto tú sola. Existe una magia increíble y milagrosa al exponer tus sentimientos. Incluso escribir «quiero morir» en una hoja de papel y quemarla, te hará sentir mejor que pensar en ello en soledad. La exposición es mágica.]

https://twitter.com/danharmon/status/935407256648130560?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdanharmon%2Fstatus%2F935407256648130560

[Los pensamientos oscuros harán eco en tus paredes craneales, distorsionarán y exagerarán las cosas. Cuando abras la boca (o un diario anónimo, blog o cuaderno de esbozos), estos pensamientos saldrán. Regresarán, pero debes sacarlos AFUERA. Ventilarlos. Dejarlos fluir. Sé que no quieres, pero inténtalo.]

Las redes sociales pueden lastimarnos de algunas maneras —entre otras razones, porque nos obliga a ser testigos de la terrible impulsividad de Trump—, pero en medio de ese caos, la respuesta empática de Harmon es un ejemplo refrescante de cómo las redes sociales pueden promover cierto sentido de comunidad.

Sin embargo, si esperabas leer por ti mismo al propio Harmon, tu suerte acaba de terminarse. Hace unos días publicó que tomará un descanso de Twitter.

https://twitter.com/danharmon/status/936301286248538112?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdanharmon%2Fstatus%2F936301286248538112

[Me tomaré otro descanso de Twitter, regresaré cuando reúna la suficiente felicidad para saciar nuestro altar, QUE PLAZCA AL PÁJARO SIN OJOS]