La cruda del MDMA se salta un día

Siempre me he considerado suertuda por nunca haber experimentado la típica cruda de MDMA. El día después de consumirlo, no siento la depresión que muchos reportan; me siento cariñosa, abierta, relajada, y osada, casi como si siguiera drogada. Sin embargo, dos días después, me he soltado a llorar sobre cosas tontas como que “tengo demasiado trabajo para ir al parque”, “no me gusta este hotel tanto como el pasado”, y “mi relación puede acabar algún día”.

El MDMA aumenta la actividad en tu sistema de serotonina, el cual es responsable por todas las sensaciones placenteras, y las no tan placenteras como la tensión muscular y el sobrecalentamiento, me dice James Giordano, profesor de neurología y bioquímica del Centro Médico de la Universidad de Georgetown. Cuando pasa el efecto, tu cerebro tiene poca serotonina, lo cual puede llevar a la depresión, irritabilidad y fatiga. “Si agotas este sistema, lo desgastas”, agrega Giordano. “A tu cuerpo le toma un tiempo crear más serotonina y el resultado de esta disminución de serotonina es un bajón”.

Además de los “lunes tristes” que le siguen a un fin de semana de fiesta, algunas personas dicen que les pegan los “martes suicidas” o “la tristeza del martes” con un retraso de dos días. Esto pasa porque el M aumenta los niveles de serotonina por un periodo muy largo, en especial si lo tomas más de una vez por noche, antes de que sus efectos disminuyan, dice Giordano. A esto se le conoce como un “bajón latente”.

La gente que consume otras drogas (como antidepresivos) o alimentos como el jengibre, comino, o toronja, que afectan la descomposición del MDMA, pueden experimentar una liberación de serotonina más duradera. Además, algunos tienen sistemas de serotonina más resistentes y otros son menos sensibles al MDMA en general, entonces tienen menos probabilidad de que les de un bajón severo.

La manera en la que consumes la droga tiene mucho que ver. Si estás consumiendo muchas dosis, estás “acumulando la mitad del efecto», según Giordano. Esto se refiere a la cantidad de tiempo que tu cuerpo necesita para descomponer la mitad de la droga. Por ejemplo, la mitad del efecto del MDMA es de siete horas, así que si tomas una dosis de 100 mg a las 11 PM, la mitad se habrá ido de tu sistema a las 6 AM. Pero si tomas 50 mg a las 11 PM y otros 50 mg a la 1 AM, todavía vas a tener la mitad del efecto de tu segunda dosis en tu sistema a las 8 AM. Además, si consumes otras dosis después de que te haya pegado la primera, liberas más serotonina que si tomaras una sola dosis, ya que no todo queda ligado a tus receptores, y tomar MDMA dos veces te da dos oportunidades para que eso ocurra. Giordano dice que el consumo de varias dosis puede ser una de las mayores razones para el bajón latente (pero tomar una cantidad grande en una sola dosis conlleva sus propios riesgos, como la taquicardia e hiperpirexia).

No hay mucho que se pueda hacer para aliviar una cruda de MDMA, según Giordano, aunque descansar, hidratarse mucho y comer bien ayuda. Los alimentos que tienen cantidades altas de triptófano, como el pavo y los lácteos, pueden ayudar a reponer la serotonina, aunque el cuerpo pueda tardar en absorberlo. El alcohol y otras drogas pueden alterar el sistema nervioso central y dificultar la descomposición de MDMA en el hígado, lo que hace que dure más la cruda.

Como una nota al pie: mi sensación de seguir un poco colocada al día siguiente no es solo una sensación. Mi cuerpo podría seguir liberando cantidades altas de serotonina, me dice Giordano. También significa que mi juicio seguramente está afectado, así que no recomienda tomar grandes decisiones el día después de consumir M. (Eso puede explicar porqué decidí vender mi departamento y viajar por el mundo el día después de una semana en Ibiza, entonces supongo que tuve suerte de que eso haya salido bien).

La mayoría de los síntomas post-MDMA se van después de un par de días, pero algunos pueden ser peligrosos, como una fiebre o un revoloteo en el pecho. Estos son síntomas del síndrome de serotonina, que puede ser letal si no es tratado.