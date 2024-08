¿Cuánto dura el jugo de naranja sin refrigerar?

La situación

En un intento desesperado por evitar la gripa que tiene el 80 por ciento de sus compañeros en el trabajo, tu amigo ha estado tomando jugo de naranja –a pesar de tus advertencias sobre tomar demasiado jugo. Ayer, se despertó y vio que el galón de jugo seguía en el comedor. Ahora se pregunta si puede rescatar su dinero y volver a meterlo al refrigerador, o si ya se echó a perder y tomárselo podría noquearlo más que esa gripa.

Los hechos

La FDA dice que dejar los alimentos perecederos fuera del refrigerador durante dos horas o más permite que las bacterias se multipliquen, lo que puede poner a las personas en riesgo de contraer enfermedades desagradables transmitidas por los alimentos como la salmonella y E.coli. En su sitio web, Tropicana dice «no recomendamos el consumo de jugos que no hayan sido refrigerados por más de tres horas», pero no explica por qué. Sabemos que cuando se trata de alimentos refrigerados, hay una gran variedad de lo que sobrevive horas en el comedor y de lo que se descompone: la leche se echa a perder rápidamente, pero la mantequilla puede durar días afuera del refri. Sin embargo, aunque lo más inteligente es ser cauteloso, no se va a acabar el mundo si te tomas un trago por error. (Más sobre esto en un momento).

Lo que probablemente pase

«Debido a que es súper ácido, el zumo de naranja que se compra en la tienda es uno de esos pocos artículos que no te hará daño si lo dejas afuera», dice Keith R. Schneider, profesor de ciencias de la alimentación y nutrición humana en la Universidad de Florida. En parte es porque tiene un PH bastante similar a de la catsup, dice Schneider, y los ambientes altamente ácidos dificultan la multiplicación de las bacterias. (Es por eso que la mayoría de los conservadores son ácidos.) Y como el jugo de naranja que compras en la tienda también está pasteurizado (tratado con calor) para eliminar cualquier bacteria dañina como la Salmonella o la E. Coli que pudiera haberse infiltrado durante el proceso de producción, las posibilidades de que te haga daño son casi nulas, dice Schneider. Dicho esto, si dejas el jugo de naranja afuera se echará a perder después de más de unas pocas horas y probablemente te sepa mal. Mientras está a temperatura ambiente, se inicia la fermentación, produciendo organismos de ácido láctico que emiten un sabor a podrido y destruyen la vida útil del zumo.

Lo peor que podría pasar

Hay una gran excepción a todo esto: si tomas jugo fresco no pasteurizado, Schneider dice que deberías tirarlo a la basura si lo dejas afuera. Los jugos frescos tienden a ser menos ácidos, especialmente si es jugo de naranja recién exprimido y se mezcló con zanahorias u otra fruta o verdura menos ácida. Sin el proceso de pasteurización, el tiempo que pasa a temperatura ambiente podría aumentar tu riesgo de contraer una enfermedad desagradable que se infiltró y se multiplicó. Los patógenos de, digamos, las manos que agarraron la fruta o la máquina que las exprimió pueden contaminar el jugo y propagarse rápidamente. Traducción: te la pasarías mucho tiempo en el baño, sino es que en el hospital.

Qué decirle a tu amigo

Si compraste el jugo de naranja en la tienda, toma un sorbo pequeño para ver cuánto se ha deteriorado. Si no es ofensivo, vuelve a ponerlo en el refrigerador. Si se te olvidó guardar una botella de jugo natural ,no vale la pena arriesgarse, tíralo y llora por tu dinero perdido.