¿Cuántos días puedo usar el mismo par de calcetines?

El escenario

Sucede todas las mañanas: tu amigo se convence a sí mismo de que puede esperar otro día para lavar su ropa. Ahora su continua procrastinación lo ha llevado a tener un cajón de calcetines vacío, y a una misión de rescate desesperada para recuperar los calcetines de rombos que usó ayer del cesto rebosante de ropa sucia. No es nada que un poco de aerosol Febreze no pueda arreglar. Además, lo racionaliza pensando que sus pies estarán metidos en los tenis todo el día. ¿Qué tan malo podría ser?

La realidad

Los pies contienen casi 250,000 glándulas sudoríparas y excretan hasta medio litro de sudor por día, según la Asociación Médica de Podología de California. Cuando este sudor, junto con las células muertas de la piel, se acumula en nuestros calcetines, crea un entorno casi perfecto para que prosperen las bacterias, incluyendo bacterias potencialmente dañinas como los estafilococos.

Videos by VICE

«Estas condiciones favorecerán el crecimiento bacteriano ya que el calzado mantiene un ambiente propicio y húmedo para que los organismos proliferen», dice Philip Tierno, profesor de microbiología y patología de la Escuela de Medicina de NYU. Cuantas más bacterias hay, mayor es la probabilidad de que los pies de tu colega apesten a vinagre y orina.

Relacionados: ¿Qué tan malo es no usar detergente cuando lavas un plato?

Los calcetines oscuros hechos de fibras sintéticas ofrecen a las bacterias las condiciones más idóneas para su crecimiento: «El algodón permite que la piel respire un poco más con respecto a ese ambiente húmedo, en oposición a los tejidos sintéticos, que bloquean la humedad y garantizan un mayor crecimiento de las bacterias», dice Tierno . Las condiciones creadas por el sudor y los tintes oscuros en las fibras de los calcetines fomentan la explosión poblacional de la flora que se encuentra en nuestros pies.

Si hay suficiente humedad, la concentración de organismos puede ser tan alta que, incluso después de lavarte los pies, el olor permanecerá, e incluso puede impregnarse en un par de calcetines limpios, dice Tierno.

Lo peor que puede suceder

Además de un olor que puede o no incapacitar a un niño pequeño, un alto nivel de crecimiento de las bacterias puede afectar la capacidad de los tejidos del cuerpo para regenerarse y reparar la piel de nuestros pies. No sólo debes preocuparte por las bacterias, sino también por sus subproductos, que incluyen enzimas que degradan los materiales orgánicos como las grasas y las proteínas, lo que finalmente irrita la piel. Tierno advierte que el crecimiento de las bacterias, la producción de enzimas y la irritación de la piel hacen que sea mucho más fácil que tus pies sean víctimas de una asquerosa infección cutánea (especialmente si tienes abrasiones o heridas). Pero ten en cuenta que para llegar a un punto tan crítico e inquietante, necesitarías pasar bastante tiempo (al menos unas semanas) sin bañarte y reusando tu ropa sucia.

Lo que probablemente suceda

Con todas esas bacterias disfrutando de una estancia prolongada en el Calcetines Inn, olerás muy mal después de varios días de reusar (y sudar) tus calcetines. Cuanto mayor sea la cantidad de sudor, mayor será el riesgo de un problema de olor en los pies. Y según el tiempo que decidas usar el mismo par, el hedor solo empeorará, dice Tierno. En general, el riesgo de infección es bajo, pero el ineludible olor podría ayudarte a descubrir quiénes son tus amigos realmente.

Relacionados: Qué tan asqueroso es compartir tu delineador de ojos

Qué decirle a tu amigo

Dile a tu amigo que no lo posponga más y que ya lave su ropa. Si reusar sus calcetines le es inevitable, Tierno admite que hacerlo sólo una vez tal vez no cause problema, pero hacerlo de forma continua es inaceptable. Tu amigo debería optar por usar calcetines de algodón sin teñir, lo que ayudará a reducir la humedad y el olor. Es importante siempre lavarse bien los pies con jabón y asegurarse de secar la parte entre los dedos antes de ponerse los calcetines. «Si estás atrapado en una isla desierta, bueno, esa es otra historia», dice Tierno. «En condiciones normales, reusar tus calcetines no es buena idea».

Artículo publicado originalmente por VICE US.