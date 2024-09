Todo lo que debes saber sobre beber marihuana

Artículo publicado originalmente por Tonic Estados Unidos.

Lo primero que hice cuando me mudé a mi primer apartamento fue conseguir un carrito de bar. Fue como si Don Draper conociera a Drake: un mueble de dos pisos, vintage y con detalles en cobre, con botellas de bourbon de 40 dólares y botellas de Santa Margarita Rosé para esas noches en que la fama no es suficiente y debes hacérselo saber a tus exes.

Mi hígado se regocijó con este cambio de vida, pero sólo un poco porque me sigue encantando el alcohol, sólo que ahora lo disfruto en cantidades más humanas y en un ambiente más controlado. Tres o cuatro veces a la semana, bebo una generosa cantidad de vino tinto, mezcal, o me preparo un Old Fashioned. Este ritual es muy relajante. Me hundo en mi sillón —vaso en mano—, pongo Netflix, y doy un fuerte suspiro como si hubiera tenido un día pesado lleno de decisiones ejecutivas difíciles.

La cuestión es que el alcohol no es exactamente agua de coco fresca, especialmente para un hombre de 33 años que intenta verse y sentirse como un hombre de 26 durante la próxima década, más o menos. Si bien beber moderadamente como yo no ha demostrado ser un gran problema, el alcohol aumenta la edad de tu piel y puede hacer que las personas ansiosas (¡hola!) se sientan más ansiosas. Además, puede joderte los patrones de sueño, lo cual es una mierda porque realmente necesito mis nueve horas de sueño reparador.

«El alcohol puede ayudarte a dormir en un inicio», dice Mitch Earleywine, profesor de psicología de la Universidad de Albany, y autor de Understanding Marijuana: A New Look at the Scientific Evidence. «Pero a menudo, una vez que lo has metabolizado todo, terminas despertando. Levantarse muy temprano por la mañana, o despertarse en medio de la noche parece ser más común en algunas investigaciones».

Estos factores no fueron suficientes para frustrar el happy hour de mi hogar. Pero cuando Monk Provisions me ofreció muestras gratuitas para la prensa de su recién creado elixir «botánicos bebibles» —un coctel de marihuana, básicamente—, me pregunté si podría mantener mi rutina de drogarme un poco antes de ir a dormir, sin alcohol.

Decidí reemplazar mi trago antes de dormir con el elixir por una semana para ver cómo me sentía. Sí, básicamente estaría sustituyendo una sustancia por otra, pero escúchenme. Ninguno de mis hábitos actuales indica abuso de ningún tipo. Además, los expertos que se han empapado de los posibles efectos positivos del consumo de cannabis sienten que esta podría ser una alternativa más saludable que beber alcohol. «Esto realmente debería ser un gran paso», dice Earleywine cuando le cuento sobre mi experimento. «Los cannabinoides ciertamente no son tan tóxicos ni tan cancerígenos como el alcohol. Su metabolismo en el hígado también es mucho más fácil que el del alcohol. Todos los sistemas funcionan».

Últimamente también me había dado cuenta de que una bebida o dos no me relajaban tanto como solían hacerlo años atrás. Me pregunté si la relación de mi ansiedad con el alcohol había cambiado a lo largo de los años. Es posible, me dicen los expertos. Una cosa era clara: las cuatro onzas de elixir definitivamente mejoraron mi experiencia antes de acostarme desde la primera noche que las probé. Si bien técnicamente es una microdosis (los elixires vienen en varias «dosis» diferentes. Yo probé el combo de 5 mg de CBD / 5 mg de THC), me sentí notablemente más relajado luego de que pasaran 20 minutos.

El CBD, uno de los compuestos principales en el cannabis, puede tener un efecto sedante en muchas personas. Se cree que el THC, el otro compuesto principal, tiene cualidades para aliviar el dolor, pero es más comúnmente conocido por proporcionar una sensación de estar drogado. Hay mucho que decir acerca de la microdosificación y las diferencias entre consumir una sustancia y la otra, pero les contaré sobre mi experiencia. Probé un elixir diferente cada día, durante cuatro noches de la semana pasada. Los sabores están curados cuidadosamente por los fundadores Aaron Burke y Melanie McGraw, quienes querían imitar el atractivo de un coctel artesanal para las personas que generalmente prefieren la hierba al alcohol.

Esto es lo que deben saber si van a probarlos:

Los sabores son agresivos, por lo que es posible que tengas que jugar al barman.

Burke me dice que los extractos naturales que usan para estos elixires (limón, jengibre, maple y lavanda, por nombrar algunos) se eligen estratégicamente para trabajar en conjunto con el CBD y/o el THC. «No son solo un vehículo para el THC: los productos botánicos respaldan el efecto», dice. Los terpenos, los compuestos orgánicos en las plantas que le dan a la hierba sus olores distintivos, como el linalool (que se encuentra en la lavanda) son relajantes para mucha gente, confirma Earlywine. Algunos de estos sabores eran un poco pesados para mi paladar, así que los diluí con un poco de agua se sabor.



No intenten «tratarse» sin las indicaciones de un médico.

Sería negligente si no hubiera consultado a un médico para hablar sobre mi pequeño y divertido experimento. «El problema principal es ‘la sensación de estar drogado’», dice Amarjot Surdhar, un psiquiatra que trata el abuso de sustancias y la adicción en Northwell Health, en Nueva York. «Una vez que la gente comienza a perseguir la sensación o la dosis, es una cuestión de tiempo ya que esto se intensifica y se sale de control». Surdhar estaba alarmado por mi fascinación con el elixir, y tuve que asegurarle que no necesitaba una «dosis» para dormir, y que tomaría en serio sus preocupaciones sobre posibles abusos. «Para entender realmente la necesidad del uso del CBD, debemos entender el entorno en el que se usa», dice, y agrega que si bien hay una gran cantidad de entusiasmo en torno al cannabis como una alternativa de tratamiento a los opioides, él no puede emitir una decisión informada sobre cuán beneficioso es hasta que haya más investigación al respecto.

Sólo están disponibles en California por ahora.

Veo que su dedo con el que manejan la app de Amazon Prime está temblando. Desafortunadamente, debido a las restricciones individuales de los estados sobre productos con CBD y THC, los elixires actualmente solo están disponibles en California (por alrededor de 7 dólares por botella y 35 por una caja de muestras de cinco piezas). Burke dice que tienen planes de expandirse a otros estados donde el cannabis recreativo sea legal.

Son diferentes de los productos comestibles

La gente tiene historias de terror sobre qué tan drogados acabaron cuando consumieron productos comestibles con marihuana y eso es probablemente porque, me dice Earleywine, comer hierba puede ser más intenso que fumarla. (Más sobre eso a continuación). Además, la dosificación en el envase podría haber sido errónea. «Te dicen que 5 mg basta. Entonces, de repente, estás muy drogado y piensas que esa no era la cantidad adecuada». Earleywine añade que las marcas han mejorado en este aspecto. Finalmente, debido a que el cannabis se puede distribuir de manera desigual a través de alimentos sólidos como galletas o brownies, las personas pueden consumir un pedazo pequeño que tiene más concentración de la sustancia que las otras partes. Burke me dice que diseñaron esta bebida para garantizar una microdosis que te relaje sin ponerte tan drogado. «Eso te permite administrar mejor tu experiencia», aclara. «Entonces puedes decidir si quieres repetir la dosis o no».

Van a sentir los efectos de forma distinta que si hubieran fumado

«Va a ser absorbida por las membranas mucosas de la boca», me dice Earleywine, sobre beber cannabis en lugar de inhalarla. «La cantidad que tiene [el elixir] no es la misma que la contenida en 5 mg de THC fumado, en parte porque se está convirtiendo en otra versión de THC que tiene más psicoactividad». Por lo tanto, puede llevar un poco más de tiempo sentir los efectos, pero dichos efectos durarán más.

Me hicieron dormir como bebé.

Tampoco tuve ningún tipo de resaca ni atontamiento en la mañana. Monk utiliza principalmente un híbrido (un combo de sativa e índica) para las bebidas con THC, pero todas me tranquilizan: en cuerpo y mente. Sobra decir que todo depende de tu estado mental, pero yo me sentía bien. Dicho esto, no bebería esto antes del trabajo, de hacer ejercicio o cualquier otro escenario donde tuviera que gastar energía mental o física.