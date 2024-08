Dejar de beber cambió mi vida

Artículo publicado originalmente por Tonic Estados Unidos.

Hace un año, la vida de Cheyne Kobzoff estaba por los suelos. A pesar de tener una esposa amorosa, dos hijos y un excelente trabajo como chef en un restaurante local, el hombre se la pasaba tratando de acabar con los pensamientos de odio hacia sí mismo de su cabeza. Pero más allá del daño emocional, la manera de beber de Kobzoff también había causado que su estómago se inflara tanto como la panza de Santa. (La barba tampoco le favorecía).

Videos by VICE

Así que el 23 de marzo de 2016, el joven de 33 años decidió dejar todos sus vicios. Poco después, también comenzó a correr, y se dio cuenta de que así ayudaría a reducir algo de la ansiedad que estaba sintiendo. Kobzoff finalmente logró correr distancias que nunca había creído posibles y, como resultado, bajó de peso. En total perdió 24 kilos.

Hace poco, Kobzoff, que vive en California, publicó la foto del antes y después en Reddit, proclamando que un año sin alcohol lo volvió “1,000 veces más feliz”. La publicación tuvo mucho alcance. Le preguntamos cómo logró dejar de tomar, y por qué sus amigos podrían o no odiarlo ahora que está “sano”.

Felicidades por perder peso, pero ¿por qué te cortaste la barba?

Me dio mucha tristeza cortármela. La tuve más o menos durante un año y medio, pero cuesta mucho trabajo mantenerla. También quería ver cómo se veía mi cara después de perder un montón de peso.

Apuesto a que tu esposa se puso feliz cuando te afeitaste.

De hecho, ella ya le había agarrado cariño, así que se asustó mucho cuando entré al cuarto y ya no la tenía. Lo mismo pasó con mis hijos. Mi hija de 3 años se asustó. Pero supongo que no me recordará con barba de todos modos.

¿Tocaste fondo cuando decidiste dejar de beber?

En realidad no, fue poco a poco. El alcoholismo está en mi familia, así que comencé a beber cuando tenía 15 años. Era normal ir a beber todos los fines de semana, lo que eventualmente se convertía en algo cotidiano.

¿Te considerabas un alcohólico?

Supongo que sí, pero no creo que fuera algo que estuviera dispuesto a admitir. Ahora lo admito, pero es extraño decirlo. Solo sé que no puedo beber. Me da miedo que si lo hago, vuelva al mismo ciclo.

Simplemente no me gustaba en lo que me había convertido. No me gustaba lo que le estaba haciendo a mi cuerpo. En realidad, ya había intentado dejar de tomar hace dos años, después de ir a una boda en donde me tomé todo lo que pude y vomité durante 24 horas. Pero solo lo dejé por un mes. Terminé esos 30 días y volví a beber aún más. Llegué a tomarme 12 cervezas diarias, y luego mi esposa regresaba a casa y me tomaba una o dos copas de vino con ella. Al día siguiente, de camino al trabajo, me sentía fatal.

Así que me puse una fecha para dejar el alcohol: el 23 de marzo. Tres días después del cumpleaños de mi hijo, que sabía que sería una gran fiesta. Y eso fue todo. Simplemente dejé de beber.

En Reddit escribiste que al principio reemplazaste la bebida con la comida, lo cual, honestamente, suena bastante divertido.

Me la vivía comiendo dulces. A mi cuerpo le faltaba todo el azúcar. Me comía bolsas enteras de dulces. También tomaba mucho refresco, que era como un reemplazo de las cervezas. Eso duró aproximadamente un mes.

Ahí fue cuando empezaste a correr, ¿no?

Bueno, yo tomaba para curar mi ansiedad. Pero mi ansiedad no desapareció después de que dejé la bebida. Un día, estaba cortando el césped y me sentía tan ansioso que tenía ganas de correr. No lo hice, pero a la noche siguiente volví a sentir la necesidad de correr y lo hice. Me puse los zapatos, salí corriendo por la puerta, avancé un kilómetro y medio por la carretera y regresé. No tenía idea de lo que acababa de hacer. . . pero se sintió bien. Y luego entré jadeando.

¿Tu esposa pensó que te estabas muriendo?

Se empezó a reír, sobre todo porque no sabía que tenía que enfriarme después de correr. O sea, nunca había hecho nada de ejercicio en mi vida. Entonces me dijo que fuera a caminar por 15 minutos, y, por supuesto, eso me ayudó. Aunque todavía sentía que iba a vomitar.

Algunas personas le llaman “nube rosa” a esas primeras semanas o meses de estar sobrios, en el que sienten episodios inesperados de euforia intensa. ¿Eso te asustó?

Totalmente. Una vez estaba en una tienda, haciendo fila cuando de repente me sobrevino este sentimiento abrumador de felicidad. Me sentía tan feliz que casi lloro. Nunca había sentido algo así.

¿Empezaste a cantar enfrente de todos?

[Risas] No, pero definitivamente grité un par de veces mientras manejaba.

Al final, pasaste de correr 13 minutos a correr 5K de 25 minutos, y luego empezaste a levantar pesas. ¿Cuál es tu mayor logro físico?

Nunca pude hacer abdominales. Pero al final comencé a levantar pesas, hacer sentadillas y fondos, y en poco tiempo, me salieron cuadritos. Así que traté de ver si podía hacer algunas abdominales, y de repente pude hacer más de 60. Es genial poder hacer las que quiera.

Tus amigos te han de odiar con toda esta mierda saludable.

Sí, todo el año. No me importa, porque estoy muy feliz, pero estoy seguro de que molesto al 90 por ciento de las personas con las que hablo. Estaba súper emocionado con todo lo que estaba aprendiendo mientras me recuperaba. Literalmente, no tenía nada más de qué hablar aparte del ejercicio y de no beber.

¿Conseguiste hacer que otras personas dejaran de tomar?

No, no me importa lo que hagan los demás. Mi esposa bebe vino, y nunca le diría que no puede beber porque yo no puedo. Sería muy estúpido.

¿Sigues siendo divertido ahora que no bebes?

Espero que sí. [Risas]

Tal vez debería preguntarle a tus amigos.

De hecho, me reuní con algunos de mis mejores amigos la semana pasada. Fuimos de viaje a Lake Tahoe, y estaba un poco preocupado porque todos beben. Les conté todo sobre mi año, y estuvo bien. Creo que probablemente estoy mejor ahora porque ya no llego a ese punto en el que estoy totalmente perdido. No podría haber sido muy divertido en ese punto.

¿Cuál fue tu peor momento de borracho en aquellos días?

La noche antes de casarme, me puse muy borracho. El día de mi boda me desperté con un bote al lado lleno de sangre. Al parecer, traté de cargar un cubo de cemento, mis dedos se resbalaron y golpeé mi cabeza contra el suelo. Es vergonzoso mirar las fotos de mi boda y ver mi cara roja hinchada y mi herida.

¿Extrañas beber?

Extraño probar cervezas artesanales. Tenemos un montón de cervecerías buenas por aquí. Y echo de menos el vino tinto con un buen bistec. Eso me mata.

Aunque, es preferible eso a despertarte los domingos por la mañana y sentirte como una mierda.

Oh, es lo mejor. Puedo quedarme despierto hasta tarde y levantarme temprano y estar totalmente bien. Mis hijos a veces se levantan a las 6:30 am, y ahora puedo levantarme con ellos sin tener ganas de vomitar.

Y escribiste que ya no “apestas como una tapete sudado”. Entonces, ¿a qué hueles ahora?

¿A persona sobria? [Risas] Tan pronto como dejé de beber, podía darme cuenta cuando alguien había tomado aunque sea una cerveza. Y pensé: “Dios mío, ¿yo olía así?” Supongo que ahora huelo a detergente de ropa.

Artículo publicado en marzo de 2017.