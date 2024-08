El insomnio te deja con las habilidades cognitivas de un borracho

El insomnio te vuelve bastante productivo si resultas ser el siniestro protagonista masculino de una célebre película. Travis Bickle trabaja conduciendo de noche debido a que padece insomnio crónico en Taxi Driver. Tony Stark construye unas cuantas docenas de trajes nuevos de Iron Man después de que el trastorno de estrés postraumático lo lleva a estar despierto perpetuamente en Iron Man 3. Un esclavo corporativo crea un ejército, una ideología y una personalidad alternativa durante sus noches de insomnio en Fight Club.

Pero no dejes que Hollywood te engañe: en la vida real, el insomnio realmente incapacita las facultades cerebrales. En un estudio, la pérdida de una noche de sueño tuvo casi el mismo efecto que alcanzar el límite legal de embriaguez cuando los investigadores midieron el rendimiento en las pruebas cognitivas. El insomnio afecta la capacidad de atención y la memoria a corto plazo, y estas fallas mentales empeoran cuanto más tiempo pasamos sin dormir. El insomnio incluso inhibe la capacidad de leer las emociones; los sujetos de un estudio de la Universidad de California en Berkeley que habían pasado 24 horas sin dormir fueron más propensos a ver las expresiones faciales neutras o amistosas como amenazantes.

Cualquiera que haya pasado una noche mirando al techo conoce esa sensación brumosa, dolorosa y agotadora de ver salir el sol, como una bandera de victoria plantada por el insomnio, lo cual no nos impulsa para nada a alcanzar los logros de Iron Man en ingeniería mecánica o los de Tyler Durden en ingeniería social.

La primera vez que pasé una noche entera sin dormir, tenía que asistir al día siguiente a un evento que era mi primera asignación periodística pagada. Era una convención de cazadores de fantasmas que cubriría para un periódico local. La presión fui incrementando durante la noche: el temor de no poder completar la asignación se agravó por mi temor a no poder dormir ni siquiera cuatro horas, o por lo menos dos. Sólo vi pasar el tiempo en mi reloj digital sin poder dormir ni un minuto.

A las 7 AM, llamé a mi editor y le dejé un mensaje diciendo que no había dormido y que «médicamente» no podría completar la historia. Su respuesta fue sorprendentemente fría: «Está bien, haznos saber si tienes alguna otra idea para una historia». Dudo que contara con un artículo sobre fantasmas, sugerido por un joven de 19 años, del que no había recibido ni el borrador. Pasé todo el día viendo películas, sintiéndome un zombie.

En los años posteriores, he aceptado el insomnio una y otra vez como un hecho de la vida y me he obligado a completar las tareas cotidianas aunque esté ojeroso y tenga los ojos rojos. No hago mi mejor trabajo, pero mantengo mi vida en movimiento hasta que puedo caer muerto en la cama a las 8 de la noche. En mi último trabajo, le dije a un colega que no podía ir con él por unos tragos porque había estado despierto durante 36 horas seguidas (sin ninguna razón mi mente claramente se identificó). «Yo ya estaría en el suelo en este momento», dijo. «¿Por qué no llamaste para avisar que no vendrías a trabajar?».

Desde entonces, me he preguntado qué tan malo es mantenerse despierto toda una noche; qué tan drásticamente debería uno modificar su itinerario. Por lo general, los expertos advierten que hay que evitar conducir, operar maquinaria pesada, y otras actividades peligrosas que potencialmente ponen tu vida o tus extremidades en riesgo y que suelen aparecer al final de los anuncios farmacéuticos. La mayoría de las labores que realiza un trabajador administrativo se pueden realizar aún sin haber dormido una noche entera, aunque los resultados o la productividad decaerá.

«Estar despierto durante 24 horas continuas equivale a estar legalmente borracho», dice Wei-Shin Lai, una médico en Pennsylvania que se especializa en trastornos del sueño. Lai es también la CEO de AcousticSheep, una línea de audífonos diseñados para ayudar a tratar el insomnio. «Muchos desastres han ocurrido debido a la falta de sueño, como el accidente de Three Mile Island«, dice. «Así que sugiero que eviten manejar u operar maquinaria peligrosa».

W. Christopher Winter, un especialista del sueño de Virginia y autor de The Sleep Solution, dice que, para los insomnes, las actividades se pueden dividir entre las que probablemente no deberías realizar y las que definitivamente no debes realizar. «Creo que deberían evitarse actividades como hacer tu declaración de impuestos, estudiar o asistir a una conferencia», dice, agregando que cualquier cosa que pueda poner tu vida en riesgo, como conducir, escalar montañas o (por lo visto) trabajar en una planta nuclear, debe ser pospuesta o cancelada.

En cuanto a las tareas cotidianas menos peligrosas, puedes intentar realizarlas, pero seguramente serás un desastre, y posiblemente actuarás como un tonto socialmente inepto. Michael Breus, un psicólogo clínico que se especializa en la investigación del sueño, dice que también podrías sentirte fuera de lugar al hacer «actividades en las que se necesita tener un tiempo de reacción rápido». Esto incluye dar una presentación, enfrentar conflictos en el trabajo, o pedirle a alguien salir en una cita. Si puedes, también pospón esas actividades.

Está bien tomar café para mantenerse despierto o tomar una siesta para compensar un poco, pero ambas hay que hacerlas con moderación. «Beber pequeñas dosis de cafeína —como una pequeña taza de café— intermitentemente durante toda la noche puede ayudar a mantenerte alerta», dice Shoshana Ungerleider, quien nos cuenta que suele beber té con cafeína para mantenerse alerta durante los turnos nocturnos en el Pacific Medical Center en San Francisco.

La Fundación Nacional del Sueño sólo tiene unas cuantas advertencias tácitas sobre la cafeína y considera que 500 miligramos o más de café (seis generosas tazas de café de ocho onzas al día) es excesivo.

Tomar una siesta puede reducir la fatiga, mejorar tu estado de alerta y el mal humor que viene con el insomnio, pero pasar la mitad del día en el sillón alterará tu ritmo de sueño, haciendo que sea más difícil poder dormir la siguiente noche. Algunos expertos recomiendan limitar las siestas a 15 o 20 minutos por la tarde. Lai recomienda el aseo de la casa y caminar como el itinerario diurno perfecto para los insomnes.

El día después de una noche de insomnio debes ocuparte en actividades simples que no exijan mucho de ti, y poner atención a tu hidratación y salud, dice Nupur Kohli, un médico holandés que se especializa en estrés y productividad. «Bebe agua para sentirte más despierto y [usa] luz brillante», dice. «Mantente activo para pasar el tiempo, pero no demasiado, e involúcrate en actividades sencillas». El día debe incluir un período de ociosidad y la relajación después de la cena para ayudarte a dormir mejor la siguiente noche.

