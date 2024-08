Cómo enfrentar el miedo a que la gente te juzgue

Artículo publicado originalmente por Tonic Estados Unidos.

La vida moderna nos brinda oportunidades constantes para que otros nos examinen, y si bien algunos no nos ponemos nerviosos al dar una presentación en el trabajo o un discurso en una boda, el temor constante de decir algo incorrecto en una conversación casual puede ser un problema para muchos. La “ansiedad al tener una conversación”, aunque no es un trastorno en sí, es un aspecto de la ansiedad social que puede hacer que las citas, las fiestas y las reuniones con gente del trabajo vayan de lo más estresante a lo intolerable.

Videos by VICE

La ansiedad social, según algunos expertos, está arraigada en el temor de que puedas revelar accidentalmente un defecto fatal sobre ti y terminar siendo rechazado socialmente. En algún nivel, las personas socialmente ansiosas creen que si realmente se comprometen, entonces se arriesgan a mostrar sus defectos –que probablemente ni sean defectos.

Le preguntamos a una psicóloga: Me da paranoia que todo el mundo me juzgue; ¿cómo controlo esos sentimientos?

Tu paranoia realmente es el trabajo de la ansiedad en su máxima expresión. ¿Cuál es la buena noticia? No te rindas ante ella.

Probablemente, mi sugerencia no te parecerá atractiva, pero descubrirás que mucho del trabajo que enfrentas al luchar contra tu ansiedad se debe a temores que han sido arraigados y reforzados durante bastante tiempo. Enfrentar los miedos no es divertido, solo para que sepas.

La ansiedad se combate mejor al exponerte:

Enfrentar el miedo Sentirte ansioso Superar la situación Disminución de la ansiedad

Bastante simple, ¿verdad? Por supuesto, es mucho más fácil decirlo que hacerlo.

Si tu temor es que los demás te juzguen, te retaría a ponerte a propósito en situaciones en las que sí, de hecho, la gente puede juzgarte. Ahora, eso no significa en momentos importantes, por ejemplo, una cena festiva con los suegros, sino más bien en escenarios casuales con extraños. Algunas cosas que podrías probar:

Pregunta por una cafetería cuando estés parado justo afuera de una. Pica el botón para bajarte del camión una parada antes y después grita “¡perdón, era la siguiente!” cuando ya se haya detenido (este funciona, por experiencia propia)

El propósito de esto es aclimatarse a estos terribles sentimientos de ansiedad para que ya no sean tan terribles. Tu cerebro siempre está haciendo nuevas conexiones con nuevas experiencias, y tu ansiedad disminuye mientras más te pones en situaciones ansiosas. Suena contraproducente pero prometo que es verdad.

Finalmente, intenta aceptar más este miedo tuyo. Cuando un pensamiento aterrador entra en tu mente, como: ¡Oh no! Me están juzgando en este momento, intenta responderle con un nivel de expectativas realistas y aceptación: puede que me estén juzgando en este momento y sé que lo puedo manejar durante los próximos minutos incómodos. O bien: tienen un millón de cosas en las que pensar en este momento, no soy el centro del universo. Un poco de amor rudo nos saca de nuestras cabezas y nos devuelve al presente.

Michelle Lozano es una terapeuta asociada de matrimonio y familia y miembro de la ADAA.