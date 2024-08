¿Puedo evitar mi periodo de forma segura?

Artículo originalmente publicado por Tonic Estados Unidos. Leer en inglés.

Tu periodo se acerca y has planeado un fin de semana en aislamiento bajo las sábanas, comiendo pastel mientras miras series que tratan de comida. Luego te llega un mensaje de Greg, el tipo encantador que conociste en el mercadito local y con quien has estado saliendo las últimas semanas. Se suponía que su mejor amigo se casaría este fin de semana, pero la novia se fugó y ahora él está regalando sus boletos para la luna de miel no reembolsables a Bali. ¿Te gustaría ir? ¿Todos los gastos pagados? No pasa nada si no vas. No es la gran cosa. Sin ataduras.

Excepto estar atada a los tampones, piensas para tus adentros. Le contestas a Greg: «Claro, suena divertido. Estoy emocionada». Y luego entras en pánico.

Acabas de saltarte la menstruación la vez pasada (por algo menos divertido que esto, maldita sea) abriste el siguiente paquete de anticonceptivos sin tomar los placebo para regularte, por lo que este mes podrías estallar. Y hace unos meses también te la saltaste para asistir a esa audición del reality show. Ya son muchas menstruaciones que evitas y ahora te preguntas si estás jodiendo tu frágil sistema reproductivo por tantas inconsistencias. Necesitarás ese sistema reproductivo, al menos si las cosas funcionan con Greg.

¿Es seguro evitar el periodo?

Sí, mujer. Cierra esa llave.

Es 100 por ciento seguro omitir el período para escaparte, dice Sophia Yen, profesora asociada clínica de medicina adolescente en la Escuela de Medicina de Stanford. De hecho, ella piensa que es algo que las mujeres deberían hacer tanto como sea posible.

«Esta ‘menstruación incesante’ es en realidad una construcción moderna», dice Yen, explicando que debido a que las mujeres tienen menos hijos en general y los tienen más adelante en la vida, estamos teniendo más períodos que en toda la historia.

Y si estás tomando pastillas anticonceptivas, ese «periodo» que esperas durante la semana de píldoras placebo, ni siquiera es real. Es una hemorragia por abstinencia de hormonas. La semana de sangrado es en realidad una característica especial de uno de sus creadores John Rock. No hay razón médica para ello, pero él pensó que la Iglesia Católica sería más abierta con las mujeres que la tomaran si sangraban cada mes. Gracias, John, neta.



Yen quiere educar a las mujeres para que sepan que sus periodos pueden ser opcionales no sólo para escaparse el fin de semana, sino también para el resto de su vida, diciendo que el uso a largo plazo de la píldora (ya sea que omitan la semana placebo o no) puede reducir las tasas de cáncer de ovario y endometrio, ayuda a prevenir la anemia y mejora la calidad de vida general de las mujeres.

Ha habido algunas investigaciones en 2017 que sugirieron una conexión entre la píldora anticonceptiva y el cáncer de mama, pero la investigación no tomó en consideración los factores cruciales que podrían asociarse con el cáncer de mama (estilo de vida de los participantes, por ejemplo). «El estudio encontró sólo un vínculo, y no una prueba de causa que podría obtenerse de un ensayo controlado aleatorio», informó el New York Times . Yen señala que pasar por un embarazo ha demostrado actuar como un factor de protección contra el cáncer de mama, por lo que, naturalmente, si uno toma el control de natalidad y no queda embarazada, también se perderá ese factor de protección, pero esa no es culpa de la píldora.

Pero, ¿evitar la menstruación no es malo para la fertilidad?

«No afecta tu fertilidad de ninguna manera», dice Yen. Ella agrega que la mayoría de las mujeres que descubren que son infértiles después de dejar la píldora no se dieron cuenta de que ya eran infértiles antes de comenzar, usualmente debido a una condición llamada SOP (Síndrome de Ovario Poliquístico). «Muchas mujeres toman la píldora desde muy jóvenes, o desarrollaron [SOP] mientras usaban la píldora, por lo que al dejarla y no quedar embarazadas, culpan a la píldora, cuando todo el tiempo tenían SOP».



¿Cuál es la forma más segura de evitar tu periodo?

Si ya usas algún control de natalidad, es fácil mantener a raya la marea roja. Simplemente omite las píldoras de azúcar que vienen en tu paquete y pasa directamente a las hormonas en el paquete del próximo mes.

Si no tomas la píldora, Yen dice que aún tienes varias rutas de emergencia alternativas. Primero, ella recomienda que contactes con tu ginecólogo para ver si puedes conseguir una receta para tomar las píldoras anticonceptivas de inmediato. Si no estás lista para usarlas a largo plazo, Yen dice que otra opción es pedirle a tu médico una píldora de progesterona sola (noretindrona). «Puedes tomarla en dosis altas tres veces al día durante cinco días, para bodas o eventos especiales». (Y, por cierto, una opción más prolongada es el DIU hormonal, que para algunas mujeres reduce o detiene por completo el sangrado mensual).

Si sólo deseas disminuir la intensidad del flujo, existe una opción sin receta: «El tratamiento de primera línea que las mujeres pueden probar es 600 miligramos de ibuprofeno tres veces al día con alimentos hasta por cinco días para sangrado abundante. Afecta la prostaglandina E en el útero y hace que no sangre tanto. Puede disminuir el sangrado en un 30 por ciento», dice Yen.

¿Qué tal los métodos naturales?

¿Vinagre de sidra de manzana? Ese funciona para todo, ¿no? O, ¿mi tía me dijo que las comidas picantes pueden retrasar el período? ¿O mucha gelatina? ¿Alguien dijo gelatina? ¿La semilla de chía? ¿Cáscara de mango?

«No», dice Yen.

Entonces, ¿puedo evitar mi periodo cuando quiera? No puede estar bien. ¿Debería consultar a alguien?

David Zepeda es ginecólogo obstetra en el Pabellón de Niños para Mujeres de Houston Texas. Él está de acuerdo en que está todo bien.

«Es perfectamente seguro», dice sobre tomar la píldora, ya sea que tomes la semana de placebo o no». Todo lo que estás haciendo es prevenir la ovulación y, por lo tanto, prevenir el crecimiento del revestimiento del útero que puede causar hemorragia. El útero no se ve afectado en absoluto de esta manera. Sólo responde a la estimulación hormonal que le das. Si tienes un cese de la ovulación, el útero está dormido».

Así que, ¿el sufrimiento que has padecido toda la vida ha sido completamente innecesario?

Sí, pero diviértete en Bali.