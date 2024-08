¿Fumar hierba puede hacer menos desagradable mi gripe?

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

El escenario: es temporada de resfriados y gripe y un estúpido amigo tuyo no se vacunó contra la gripe en octubre. Ahora, está en casa tirado en el sofá, envuelto en un edredón y luchando contra los escalofríos, la fatiga y las náuseas. Esto es aburrido y desagradable; además, como ya agotó todas las buenas opciones en Netflix, está considerando darle una oportunidad a Iron Fist. ¿Debería hacer su vida un poco menos desagradable recurriendo a su bong?

Videos by VICE

La realidad: ha habido pocos fondos para la investigación del cannabis y el tema se ha politizado bastante, por lo que no ha habido una investigación científica enfocada en encontrar los efectos de la marihuana en el resfriado común o la gripe.

“Con respecto a si el cannabis cura o ayuda con el resfriado común, he intentado realizar varias búsquedas sobre este tema a lo largo de los años y no he encontrado evidencia científica o ensayos que hayan evaluado este aspecto”, dice Laura Borgelt, profesora en los departamentos de Farmacia clínica y Medicina familiar de la Universidad de Colorado, quien han realizado una extensa investigación sobre la farmacología de los cannabinoides.

Borgelt dice que existe la “creencia teórica” de que el cannabis puede suprimir el sistema inmunitario, lo que podría retrasar o interferir con los esfuerzos del cuerpo para combatir el virus.

Pero el efecto en el curso de la enfermedad debería ser mínimo, dice Jordan Tishler, un médico de Harvard que dirige InhaleMD, una práctica terapéutica en Massachusetts especializada en marihuana medicinal. “Yo no me preocuparía por el sistema inmune de ninguna persona cuyo sistema se encuentre en condiciones normales”, dice. Tishler no ve “ningún tipo de inconveniente en consumir marihuana mientras se está enfermo de resfriado común”.

“Sin embargo”, agrega, “puede ser desagradable o puede ser un verdadero alivio”. En cuanto a la categoría de posibilidades “desagradables”, podría haber un efecto cruzado de los síntomas del virus y los efectos de la hierba, lo cual podría dar como resultado síntomas más intensos. “La fiebre puede hacerte sentir frío, al igual que el cannabis, y eso podría no ser una gran combinación”, dice Tishler.

Lo peor que puede suceder: para las personas con bronquitis o con algún virus que afecte la garganta en particular, fumar cualquier cosa puede ser incómodo.

“Vaporizar y fumar cannabis puede ser irritante para los pulmones, si tienes una enfermedad de las vías respiratorias superiores”, dice Ira Price, médico de emergencias y director médico de Synergy Health Services Inc., una clínica de marihuana medicinal en Ontario. En tal situación, Price recomienda obtener tu dosis de THC a través de comestibles o parches transcutáneos.

Tishler desaconseja enérgicamente que experimentes con cualquier nuevo tipo de consumo de marihuana mientras padeces un resfriado o gripe. “El cannabis oral se comporta de manera bastante diferente al cannabis inhalado”, advierte, “por lo que no debes sustituirlo sin saber lo que estás haciendo. Es poco probable que drogarte demasiado mientras estás enfermo te resulte más divertido que drogarte demasiado cuando estás sano, lo cual en realidad no es divertido en absoluto”.

Lo que probablemente suceda: los expertos médicos no creen que la marihuana impacte significativamente los efectos de un resfriado o gripe en el caso de una persona que no padezca otras afecciones.

Combinar la marihuana con el resfriado o la gripe no dará lugar a ningún tipo de reacción catastrófica. Sin embargo, algunos efectos adversos del consumo de marihuana, como los mareos o la desorientación, que algunos fumadores experimentan pueden empeorar cuando están enfermos.

Qué decirle a tu amigo: como dice el personaje marihuano interpretado por Jon Stewart en Half Baked, cada experiencia con marihuana es diferente. Fumar de una pipa generalmente es una buena manera de mejorar tu estado de ánimo y puede ser una forma en que tu amigo disminuya su miseria cuando se sienta adolorido, congestionado, con náuseas y esté atrapado en casa. Solo debe ser cuidadoso. Los efectos más desagradables de fumar hierba podrían volverse más desagradables y un período febril sería un pésimo momento para drogarse. Y si tiene dolor de garganta, lo mejor es que recurra a sus medicamentos, no al encendedor.