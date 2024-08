El guión de muestra de una terapeuta para terminar una amistad

Por mucho que nos guste creer en el tropo adolescente de los mejores amigos por siempre, a veces hay que mandar a esos amigos al diablo. Quizás estás en una amistad que ha sido tóxica desde un inicio, y ahora te encuentras más sano, estás listo para sacar esa amistad de tu vida como si se tratara de un tumor. O tal vez tu amistad comenzó siendo sana y ahora tu amigo se ha transformado en una de esas personas que te hacen sentir como un perdedor cada vez que están juntos.

Romper con un amigo puede ser incluso más difícil que romper con una pareja, afirma Sharon Saline, psicóloga radicada en Massachusetts y profesora en la Escuela de Trabajo Social Smith College, quien tiene experiencia en ser tanto la persona que abandona como la abandonada. Hay mucha información y muchos consejos con respecto a los rompimientos en las relaciones románticas. «Y esas rupturas parecen ser más esperadas y aceptadas socialmente», dice ella. «Con los amigos, la estructura y los límites son mucho menos claros. Por lo regular la ruptura es más difícil porque esperamos que esas relaciones duren».

Por supuesto, vale la pena tomarse el tiempo para pensar si una amistad vale lo suficiente como para hacer un esfuerzo serio por rescatarla. Pero si decides que ese barco ya zarpó, se volcó y hundió, Saline te ofrece un guión de muestra para ayudarte a negociar las incómodas conversaciones que acompañan a la separación conscientemente de un amigo.

SI: Dicen cosas que te hacen sentir mal contigo mismo

ENTONCES: Di, «Realmente me dolió que dijeras X, Y y Z y esta no es la primera vez que sucede. No quiero ser amigo de alguien que se comporta así conmigo».

El uso de ejemplos concretos del comportamiento infame de tu amigo le dará ejemplos específicos de cómo ha violado el «contrato de amistad» que establecieron juntos. «La amistad es un acuerdo mutuo, y una persona puede optar por salirse de ese acuerdo», dice Saline. Concentrarte en los comportamientos que rompen el contrato de amistad para ti, hace que las razones de ruptura sean más tangibles y claras.

Saline dice que cuando tuvo que terminar con una amistad, se guió por la sabiduría de su amada tía Patsy, quien le dijo: «Sharon, no conservo en mi vida a la gente que no me trae alegría». Amén, tía Patsy.

SI: Discutes con esa persona la mitad del tiempo que estás con ella

ENTONCES: Di, «Al parecer hemos estado discutiendo mucho. Esto me entristece, pero creo que deberíamos darnos un poco de espacio. Simplemente se ha vuelto demasiado difícil«.

Si bien Saline acepta que muchas relaciones saludables involucran algún conflicto ocasional, dice que debes observar la «intensidad y frecuencia» de las discusiones. «Si una de cada diez veces que están juntos discuten, es relativamente normal. Si discuten un día sí y otro no cada vez que se ven, ya hablamos de un escenario muy distinto. Eso representa un 50 por ciento del tiempo que comparten. Se supone que los amigos son un apoyo y una compañía, no personas que añadan más estrés a tu vida.

SI: Hablan de ti a tus espaldas

ENTONCES: Di, «Me dolió mucho que hablaras de mí con X después de que te pedí que no lo hicieras. ¿Recuerdas cuando hablaste de mí con Y? Realmente no funciona para mí que esto siga sucediendo y no creo poder seguir siendo tu amigo».

Una vez más, citar comportamientos específicos como razones para la ruptura le da solidez a la conversación. También podría provocar que tu futuro examigo contraataque, lo cual me lleva al siguiente escenario.

SI: La otra persona se pone a la defensiva, contraataca, llora o trata de hacerte sentir culpable para que sigan siendo amigos

ENTONCES: Di: «No, esto no funciona para mí».

La parte más difícil de terminar una amistad probablemente sea la de tener que lidiar con la resistencia, la tristeza y el enojo con el que reaccionan las personas. Es especialmente difícil si te has dejado manipular por tu amigo en el pasado.

«Tu trabajo como la persona que decide terminar con la amistad es ser capaz de tolerar la ira que encubre el dolor y la decepción de tu examigo. Tienes que mantenerte fiel a ti mismo», agrega Saline. «Ponte tu traje de teflón y al abordar la conversación, date cuenta de que lo que sea que te estén diciendo se debe a que están lastimados, decepcionados o a que tal vez se sienten avergonzados. Y entonces están tratando de controlar la situación para que el resultado cambie. Si eso no es lo que tú deseas, debes ser firme en tu decisión».

SI: Debes terminar tu amistad con una persona a la que tendrás que seguir tratando por ser un compañero de trabajo o un vecino

ENTONCES: Di, «A veces los amigos se distancian. Te deseo lo mejor y no hay resentimientos. Podemos saludarnos y cosas así, pero no tenemos que sentirnos obligados a pasar tiempo juntos».

Saline dice que si terminas tu amistad con alguien con quien seguirás teniendo contacto, más que «terminar» la amistad, deberá haber un «distanciamiento». Aunque algunos pueden optar por seguir la ruta directa de la evasión, eso no sirve a largo plazo. «Cuando hay mucha evasión, se hacen muchas suposiciones sobre lo que puede estar sucediendo».

Si puedes dejarle claro a tu colega/vecino/compañero de clase que no sientes enojo u odio hacia él, posiblemente puedas evitarte el drama potencial resultante de sus propias inseguridades con respecto al «distanciamiento».