¿La hierba funciona para calmar los cólicos menstruales?

Soma, un dispensario de marihuana en Crested Butte, Colorado, sólo almacena algunas decenas de un producto llamado Foria Relief, y no se vende tan rápido como otros artículos suyos. Pero las personas que lo buscan saben exactamente qué quieren y la mayoría dice que oyeron de boca en boca qué tan bien funciona, según la tienda.



Foria Relief es para tu período . Son óvulos llenos de cannabis, destinados a insertarse directamente en la vagina, se venden como tratamiento holístico contra los cólicos menstruales. Es uno de los pocos productos de marihuana que dicen aliviar el dolor menstrual: Whoopi Goldberg, por ejemplo, tiene una línea de ungüentos, tinturas y sales de baño comercializadas para el dolor menstrual.

¿Existe evidencia de que la marihuana ayuda a tratar el dolor menstrual?

Hay un cuerpo sólido de evidencia sobre las propiedades analgésicas de la marihuana, por lo que parece que usar mota para este otro dolor tiene sentido. En algunas partes de Estados Unidos, los legisladores están presionando para agregar el dolor menstrual —o dismenorrea— a la lista de enfermedades que califican para tratarse con marihuana medicinal.

Sin embargo, hay algunos factores a considerar antes de recurrir a la hierba cada mes y al seleccionar tu método de consumo. A pesar de que la evidencia anecdótica, la cual encuentras fácilmente en línea, apunta a que la marihuana es la salvación durante el período, no ha habido ninguna investigación científica al respecto. Hay un caso de estudio científico sobre el cannabis y el dolor menstrual, pero fue publicado en 1847.

El hecho de que no se haya realizado ninguna investigación sobre el tema no significa que no funcione. Significa, sin embargo, que es poco probable que los doctores lo mencionen como una opción médicamente aprobada. «No puedo recomendarlo completamente, porque no sabemos todo sobre su eficacia y seguridad», dice Leena Nathan, obstetra y ginecóloga de UCLA Health.

No es ideal que no haya mucha investigación sobre el tema, dice Jordan Tischler, un médico de urgencias que supervisa InhaleMD, una clínica de cannabis en Massachusetts. «¿El cannabis es efectivo para el dolor menstrual? La respuesta es, tomando en cuenta algunos testimonios, sí. La otra cara de la moneda es: ‘¿alguien ha estudiado esto de manera rigurosa y científica?’ Y la respuesta es no». Pero eso no lo descarta por completo, dice Tischler. «Para la condición correcta y la gravedad de la incomodidad, creo que el cannabis es una buena apuesta contra el dolor».

Los médicos y científicos tampoco saben cómo exactamente la marihuana puede interactuar con las causas del dolor menstrual. Los cólicos en gran medida son causados por hormonas llamadas prostaglandinas, que se liberan del revestimiento del útero y le indican que debe contraerse. Las hormonas también causan inflamación, lo que contribuye al dolor. Las píldoras anticonceptivas, que pueden ayudar a suavizar los períodos dolorosos, reducen la cantidad de prostaglandina producida durante el ciclo menstrual. Los antiinflamatorios no esteroideos, como la aspirina y el ibuprofeno, también lo hacen.

La marihuana tiene propiedades antiinflamatorias, por lo que es una forma potencial de aliviar el dolor del período, dice Nathan. Sentirse relajada en general y amortiguar el dolor podría tener algún efecto. Y los cannabinoides podrían interactuar con las prostaglandinas, aunque no hay suficiente evidencia para asegurarlo. «Es difícil de decir basándose sólo en cómo funcionan los cólicos durante los ciclos menstruales», advierte.

¿Los óvulos de cannabis son seguros?

Si el cannabis sigue siendo tu droga de elección durante ese momento del mes, vale la pena considerar cómo lo estás tomando. Los óvulos de cannabis Foria probablemente son el producto más nuevo para aliviar el dolor por cólicos, pero Nathan dice que observa algunas señales de alarma. «No puedo decir qué tan seguros son», dice. No sabemos cómo o qué tantos ingredientes activos podrían absorberse en la vagina, o qué tanta diferencia tendría esa entrada al sistema en comparación con los pulmones cuando fumas. (Expertos como la ginecóloga Jen Gunter han expresado preocupaciones similares).

Las cremas, los exfoliantes, los geles y las sales de baño —tratamientos tópicos que no ingerimos— también se anuncian como calmantes para los cólicos. En ratones, los estudios muestran que alivian el dolor causado por la inflamación, pero hay investigaciones muy limitadas sobre su efectividad en general.

«En parte estamos hablando de tratar de distinguir entre la exageración del marketing y una buena práctica medicinal», dice Tischler. Él atiende a pacientes que luchan contra el dolor menstrual y si están interesadas en usar cannabis, recomienda que sigan con el hábito básico y probado de fumar. «Un enfoque bastante simple, sólo una dosis baja de flor vaporizada», dice. «Es efectivo y sin mucho riesgo».

Si los tratamientos estándar para los cólicos menstruales, como los analgésicos de venta libre no funcionan, Nathan dice que las personas deben hablar con sus médicos antes de probar algo nuevo. «Hay otros medicamentos que pueden ayudar», afirma ella. «Hay muchos métodos que podemos usar que están probados científicamente. Las personas que no necesariamente hablan con los médicos pueden escuchar cosas de forma anecdótica y quedarse con esa información». Es difícil saber qué es confiable, dice ella, y qué es sólo la opinión de alguien.

Nathan adivina que algunos pacientes pueden tener miedo o avergonzarse de decirle a su médico si están usando algo como la marihuana para tratar ellos mismos un problema médico. «Pero me gustaría alentar a todos a ser abiertos con su médico, incluso si es algo fuera de lo común».