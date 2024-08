La gripa puede propagarse sólo respirando, según estudio

Como si necesitáramos confirmar que la gripa es lo peor, un nuevo estudio sugiere que no sólo la tos y los estornudos pueden propagar el virus de la influenza; las personas infectadas pueden transmitirla sólo respirando. Este descubrimiento surge, porque el gobierno de Estados Unidos reportó que la gripa se había esparcido en 49 estados y 30 niños han muerto hasta ahora en esta temporada.

«Descubrimos que los casos de gripa contaminaban el aire a su alrededor con virus infecciosos sólo al respirar, sin toser o estornudar», dijo Donald Milton, profesor de salud ambiental de la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Maryland y autor líder del estudio, en una declaración. «La gente con gripa genera aerosoles infecciosos (pequeñas gotitas que se quedan suspendidas en el aire por mucho tiempo) incluso cuando no están tosiendo y en especial durante los primeros días de la enfermedad. Entonces, cuando alguien se contagia de influenza, deberían ir a casa y no permanecer en el lugar de trabajo e infectar a los demás». Deberías conseguir un permiso del médico para quedarte en casa si estás enfermo de gripa.

Videos by VICE

Según el estudio, hay pocos datos sobre la cantidad e infecciosidad del virus de la gripa encontrado en el aliento que normalmente se respira en comparación con la tos, los estornudos o tocar superficies infectadas; o sea, las formas en que por lo regular pensamos que podemos contagiarnos. Entonces, los investigadores se dispusieron a iluminar esta cuestión al estudiar con máximo cuidado las exhalaciones de 142 personas con casos confirmados de gripa.

Hicieron que la gente colocara su rostro en una máquina, llamada apropiadamente, la Gesundheit II [Gesundheit en alemán significa «Salud»] durante 30 minutos, capturado muestras de la respiración normal, el habla, la tos y los estornudos; luego examinaron la infecciosidad de las pequeñas gotas suspendidas en el aire exhalado. Los investigadores pidieron someterse a esta prueba en el primer, segundo y tercer día después de que los síntomas de la gripa empezaron a mostrarse.

Una participante del estudio en la máquina Gesundheit II. Cortesía de la Universidad de Maryland

Sus hallazgos indican que la gripa puede expandirse más fácilmente de lo que pensábamos, de manera que sí, en verdad deberías quedarte en casa en cuanto comiences a sentir los síntomas; por favor. De las 23 muestras que no incluían tos, 11 (el 48 por ciento) demostraron ARN viral detectable, el material genético del virus; y 8 de esas 11 muestras contenían virus infeccioso. Eso quiere decir que en teoría sólo respirando se puede propagar la gripa.

Es interesante también que descubrieron que los estornudos no producían grandes cantidades de ARN viral en las muestras, lo cual sugiere que no es un importante contribuyente para la diseminación del virus. Sin embargo, esto no significa que puedas ir por ahí estornudando sobre la gente; sólo quiere decir que estornudar no lanza una cantidad tan grave de material viral. El estudio fue financiado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud.

Relacionados: Un hombre se rompió la garganta por evitar un estornudo

El resultado también podría significar que nuestros métodos de contención para la gripa no son efectivos. Tendríamos que ser aún más atentos. «Los descubrimientos del estudio sugieren que mantener las superficies limpias, lavándonos las manos todo el tiempo; y que, evitar a la gente que tose no ofrece una protección completa contra la gripa», dijo Sheryl Ehrman, coautora del estudio y decano del colegio de ingeniería en la Universidad Estatal de San José, en un comunicado. «Quedarse en casa y alejado de espacios públicos podría hacer toda la diferencia para extender el virus de la influenza».

El equipo dice que sus descubrimientos podrían ser usados para desarrollar mejores medidas de prevención contra la gripa a nivel salud pública, como mejorar los sistemas de ventilación en las oficinas, salón de clases y los vagones del metro para reducir el riesgo de transmisión. Hasta entonces, siéntete libre de animar a tus compañeros enfermos a quedarse en casa.