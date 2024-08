La verdad definitiva sobre lo que puedes contraer con el sexo oral

Este artículo se publicó originalmente en Tonic US como parte de la Semana del Sexo (Sex Week: Unscrewing Ourselves), que analiza nuestra salud sexual con detenimiento».

El internet es un caldo de cultivo para la desinformación médica. Furtivamente, aparecen artículos que a menudo se vuelven virales y presentan hallazgos poco investigados, con afirmaciones exageradas y pseudociencia sobre qué alimentos comer para prevenir las ETS. Investigamos cada «cura» casera que nos vino a la mente, esperando que alguna realmente funcionara. De vez en cuando, surge algo detrás de lo cual de verdad hay algo de ciencia. ¿Recuerdan la afirmación sobre los supuestos poderes curativos del Listerine contra la gonorrea que estuvieron circulando en los feeds de todos en diciembre?

En un pequeño estudio (que incluyó a 60 hombres homosexuales y bisexuales con gonorrea faríngea), los científicos del Centro de Salud Sexual de Melbourne descubrieron que hacer un minuto de gárgaras con el enjuague bucal era suficiente para reducir la bacteria de la gonorrea casi a la mitad. Pero, ¿eso significa que todos podemos deshacernos de nuestras ETS sólo con usar enjuague bucal? En resumen, no. Las ETS son complicadas y lo mejor es trabajar en la prevención en lugar de salir corriendo a buscar una solución de último minuto para protegerse de ellas.

«Me temo que la prevención de ETS derivadas del sexo oral es mucho menos emocionante y está mucho más llena de remedios caseros de lo que la gente podría esperar», dice Debby Herbenick, profesora asociada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Indiana y autora de Sex Made Easy. «He escuchado sobre la información anecdótica del Listerine, sin embargo, se necesita llevar a acabo una investigación empírica antes de poder recomendarlo».

No es el único tema sobre el que hace falta investigar empíricamente: no tenemos datos sobre las ETS más comúnmente transmitidas por vía oral debido a las limitaciones que implica la manera en que los datos son recopilados, según un vocero de los CDC. Los laboratorios y proveedores sólo deben informar cuando hay un resultado positivo en la prueba, pero no de qué parte del cuerpo se obtuvo la muestra. Entonces, ¿qué puedes contraer al practicar sexo oral y cómo puedes tratarlo?

«Muchas enfermedades de transmisión sexual pueden propagarse a través del sexo oral», me dice el portavoz de los CDC. «Sin embargo, es difícil comparar los riesgos exactos de contraer ETS específicas a partir de los tipos específicos de actividades sexuales. Esto se debe en parte a que la mayoría de las personas que practican el sexo oral también tienen sexo vaginal o anal». Al menos lo estamos mezclando, ¿no?

La mayoría de las ETS se pueden transmitir oralmente, aunque algunas se transmiten más fácilmente que otras, dice Herbenick. «Por ejemplo, la gonorrea, la sífilis y el herpes se transmiten con mayor facilidad por vía oral que el VIH, aunque éste también se puede transmitir por vía oral. El uso de condón durante el sexo oral puede reducir el riesgo de contraer ETS, aunque el riesgo persiste en las áreas que el condón no cubre, como en el caso de la sífilis o el herpes, que pueden ocasionar lesiones fuera del área protegida por el condón».

Sin embargo, cuando les preguntamos qué ETS no se podían transmitir mediante el sexo oral, tanto Herbenick como el portavoz de los CDC se abstuvieron de responder. Peter Leone, profesor de medicina en la Facultad de medicina de la Universidad de Carolina del Norte, dice que sólo hay una ETS, la tricomoniasis, de la cual nunca ha sabido que se haya adquirido o transmitido oralmente. «Esa es probablemente una de las ETS más comunes», dice, y agrega que el VIH se pueda adquirir por vía oral, pero no es fácil que suceda.

«En términos generales, consideramos que [el VIH] no se transmite oralmente a menos de que haya muchas caries o lesiones bucales», dice. «En otras palabras, alguien que tiene muchas lesiones bucales o sangrado tendría que entrar en contacto con alguien que tuviera VIH». En términos de lo que comúnmente consideramos como ETS, dice, el herpes, la gonorrea, la clamidia, el VPH y la sífilis, todas pueden transmitirse por vía oral.

Leone dice que el enfoque basado en la evidencia de los CDC es parte de la razón de que estén más reticentes a discrepar en cuanto al tema que, por ejemplo, un grupo de médicos respetados. «Hasta no tener una gran cantidad de estudios con valor estadístico, no habrá recomendaciones. El problema es la escasez en los datos».

En cuanto a lo que puedes hacer para mantenerte a salvo, Herbenick se apega a las recomendaciones típicas: pregúntale a tu pareja cuál es su estatus en cuanto a las ETS, háganse la prueba juntos y déjenle saber a su médico el tipo de prácticas sexuales que realizan —oral, vaginal, anal, si comparten juguetes sexuales— para que pueda evaluar su nivel de riesgo y ofrecerles las pruebas más adecuadas. También limita tu número de parejas sexuales y trátate si tiene una ETS. Y, lo enfatizamos una vez más, usa condón.

Ese último punto, admite Leone, es el que tiende a enfrentar la mayor oposición. A muchos hombres simplemente no les gusta usar condón. «Es algo difícil», dice. «Necesitamos encontrar mejores métodos. Creo que el pequeño y sucio secreto es que hablamos de métodos de barrera, pero a la mayoría de la gente no le gusta cómo saben o se sienten los condones, e incluso los condones con sabor no son como para decir ‘guau, es un gran sabor, creo que lo probaré de nuevo’».

No ayuda que la pornografía también se haya tardado en aceptarlos. Si bien el sexo en la pornografía no refleja necesariamente el sexo en la vida real, la falta generalizada de condones en ella es parte de la fantasía. Por otro lado, vale la pena señalar que la razón por la cual los actores porno pueden tener sexo sin protección es debido a los enérgicos procedimientos de detección de ETS de la industria: los actores le proporcionan a sus empleadores reportes constantes de su estatus ETS y mantienen su buena salud al máximo para protegerse mejor unos a otros.

«La industria del entretenimiento para los adultos se ha estado autoimponiendo estrictos protocolos de pruebas médicas desde 1998, cuando se exigió a todos los actores activos que tuvieran un certificado de completa salud emitido dentro de los 30 días previos a cada rodaje en el que trabajaran», dice Lynsey G., autora de Watching Porn: And Other Confessions of an Adult Entertainment Journalist. Con el paso de los años, a medida que la tecnología para detección del VIH fue avanzando, esa ventana de tiempo se redujo a solo 14 días, dice ella. La ventana de 14 días corresponde a la prueba Aptima VIH-1 ARN que utilizan las clínicas aprobadas por la industria, la cual detecta cualquier rastro de VIH en el torrente sanguíneo dentro de los primeros 14 días de haberse expuesto. La mayoría de los paneles de pruebas de la industria también incluyen pruebas de detección de hepatitis B y C, tricomoniasis, sífilis, clamidia y gonorrea.

La elección de renunciar a los métodos de protección más seguros deja la puerta abierta a las ETS. Puede que correr a la otra habitación en busca de un condón sea un poco incómodo, pero es mucho más fácil que ir a la clínica a que tomen una muestra de tu garganta o que tomes una prescripción de antibióticos que requiera que evites el alcohol y el sexo durante dos semanas. Por no mencionar la incomodidad de tener que informarle a tu pareja «por cierto, tengo clamidia». Y ese sería uno de los mejores escenarios en el caso de contagiarte de alguna ETS oral.

Pero si eres inflexible con respecto a no lamer látex, al menos revisemos ese afirmación sobre el Listerine. Lo creas o no, en realidad se basa en datos confiables, dice Leone. (Por supuesto, se trata de un estudio). «Tiene sentido que uses un antiséptico para tratar de reducir los riesgos. Pero, ¿debes depender sólo de eso? No», dice. «No va a deshacerse de todos los malditos virus que puede haber en tu garganta. De todos modos, yo recomiendo que la gente vaya y se haga exámenes con regularidad».

Entonces, aunque los remedios caseros pueden sonar atractivos, nunca serán tan confiables como usar métodos de barrera y hacerse pruebas. Sé prudente y examínate.